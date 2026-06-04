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Lietuvos trijulių rinktinė pasaulio čempionate yra nenugalima: keliauja tiesiai į ketvirtfinalį

2026 m. birželio 4 d. 18:58
Lrytas.lt
Pasaulio trijulių čempionate Varšuvoje Lietuvos krepšininkai padarė tai, kas suteikė mūsiškiams šiokią tokią persvarą – D grupėje užėmė pirmąją vietą ir turės dieną poilsio prieš ketvirtfinalio atkrintamuosius mačus. Lietuviai antradienį nugalėjo belgus ir brazilus, ketvirtadienio dieną – Puerto Riką, o mūšyje dėl pirmosios vietos išrašė pirmąją nesėkmę grupėje prancūzams, susitvarkę su jais 21:15.
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Tad Lietuva su keturiomis pergalėmis grupėje užėmė pirmąją vietą ir pagal varžybų tinklelį toliau planetos čempionate Lenkijoje kausis jau tik šeštadienį, kai ketvirtfinalio varžove bus viena iš aštuntfinalio etapo laimėtoja – Naujoji Zelandija arba viena iš B grupės ekipų.
Mūsiškiai iškart išsiveržė į priekį ir 3-iąją minutę pirmavo 10:7, bet galiausiai prancūzai sugebėjo išlyginti rezultatą 13:13. Po to lietuviai ir vėl spurtavo ir pabėgo 19:15. Lemiamą ir pergalingą tašką pelnė Aurelijus Pukelis.
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Lietuvos trijulių rinktinė planetos pirmenybėse Varšuvoje antradienį laimėjo du mačus: pradžioje įveikė Belgiją 21:14, o po to po tikros dramos įveikė Braziliją paskutinio metimo dėka 22:20. Ketvirtadienį mūsiškiai įveikė 17:16 Puerto Riką.
Jau aišku, kad su čempionatu D grupėje atsisveikins Belgija, kuri nusileido Brazilijai 20:19.
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