Lietuvos trijulių rinktinė pasaulio čempionate yra nenugalima: keliauja tiesiai į ketvirtfinalį

Tad Lietuva su keturiomis pergalėmis grupėje užėmė pirmąją vietą ir pagal varžybų tinklelį toliau planetos čempionate Lenkijoje kausis jau tik šeštadienį, kai ketvirtfinalio varžove bus viena iš aštuntfinalio etapo laimėtoja – Naujoji Zelandija arba viena iš B grupės ekipų.
Mūsiškiai iškart išsiveržė į priekį ir 3-iąją minutę pirmavo 10:7, bet galiausiai prancūzai sugebėjo išlyginti rezultatą 13:13. Po to lietuviai ir vėl spurtavo ir pabėgo 19:15. Lemiamą ir pergalingą tašką pelnė Aurelijus Pukelis.
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Lietuvos trijulių rinktinė planetos pirmenybėse Varšuvoje antradienį laimėjo du mačus: pradžioje įveikė Belgiją 21:14, o po to po tikros dramos įveikė Braziliją paskutinio metimo dėka 22:20. Ketvirtadienį mūsiškiai įveikė 17:16 Puerto Riką.
Jau aišku, kad su čempionatu D grupėje atsisveikins Belgija, kuri nusileido Brazilijai 20:19.
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