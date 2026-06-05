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„Žalgirio“ garbę gynęs B. Manekas vėl žais Europoje

2026 m. birželio 5 d. 07:52
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiryje“ 2023–2025 metais rungtyniavęs Brady Manekas vėl žais Senajame žemyne.
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Skelbiama, kad 27-erių amerikietis pasiekė susitarimą su Turkijos „Trabzonspor“ klubu.
Į Europą B. Manekas sugrįš po vienerių metų pertraukos – šiame sezone jis žaidė Kinijos krepšinio lygoje ir gynė Nankino „Monkey King“ garbę.
Vėliau krepšininko karjera pasuko į Puerto Riką – jis žaidė Ponsės „Leones“ komandoje. Ten vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 13,3 taško ir atkovodavo po 7,3 kamuolio.
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Atstovaujamas „Žalgiriui“ amerikietis 2023–2024 metų Eurolygos sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 7,5 taško ir rinko po 7 naudingumo balus.
Antrajame savo sezone Kaune jis žaidė tik dalinai – buvo iškeistas į Turkijos Mersino klubą.
Kauno ŽalgirisBrady ManekasTurkija

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