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Buvęs „Ryto“ lyderis užbaigė „Virtus“ sezoną

2026 m. birželio 6 d. 23:34
Lrytas.lt
Buvęs Vilniaus „Ryto“ lyderis R. J. Cole‘as tapo Bolonijos „Virtus“ duobkasiu. R.J.Cole‘o atstovaujamas Venecijos „Reyer“ klubas šeštadienį namuose 90:83 (24:23, 13:19, 20:27, 33:14) įveikė „Virtus“.
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Venecijos ekipa laimėjo pusfinalio seriją 3:1 ir žengė į finalą, kuriame susitiks su Milano „Olimpia“.
„Reyer“ didvyriu tapo buvęs „Ryto“ legionierius R.J.Cole‘as.
Amerikietis per 33 minutes surinko 30 taškų (3/7 dvit., 4/7 trit., 4/4 baud.), 5 sugriebtus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus.
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Amedo Tessitori prie pergalės pridėjo 22 taškus (6/7 dvit., 1/1 trit., 5/6 baud.).
„Virtus“ komandoje išsiskyrė Saliou Niangas, kuris pelnė 19 taškų (4/4 dvit., 2/5 trit., 1/7 baud.), atkovojo 9 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
Venecijos Umana ReyerBolonijos VirtusItalijos krepšinio čempionatas

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