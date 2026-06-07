Šaro auklėtiniai iškovojo kelialapį į Turkijos finalą

„Fenerbahce“ išvykoje po pratęsimo 102:93 (25:24, 19:25, 19:18, 24:20, 15:6) palaužė Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkus.
Stambulo krepšininkai laimėjo pusfinalio seriją 3:1.
„Fenerbahce“ komandoje lyderio vaidmens ėmėsi Wade’as Baldwinas. Amerikietis pelnė 32 taškus (5/8 dvit., 3/5 trit., 13/14 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
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Nicolo Melli prie pergalės pridėjo 16 taškų (6/7 dvit., 1/5 trit., 1/2 baud.), 7 sučiuptus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus.
„Anadolu Efes“ komandoje Jordanas Loydas surinko 16 taškų (4/5 dvit., 2/3 trit., 2/3 baud.), 4 atkovotus kamuolius ir 2 rezultatyvius perdavimus.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceStambulo Anadolu Efes
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