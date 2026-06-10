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„Panathinaikos“ dramatiškai išplėšė lemiamas Graikijos finalo rungtynes

2026 m. birželio 10 d. 23:35
Lrytas.lt
Įspūdingą dramą išgyvenęs Atėnų „Panathinaikos“ klubas išplėšė lemiamas Graikijos krepšinio čempionato finalo rungtynes.
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„Panathinaikos“ namuose po dviejų pratęsimų namuose 93:86 (20:16, 20:18, 13:23, 16:12, 10:10, 14:7) palaužė Pirėjo „Olympiakos“ klubą.
Serijoje iki 3 pergalių rezultatas tapo lygus 2:2.
Nugalėtojams Kendrickas Nunnas pelnė 23 taškus (2/4 dvit., 5/8 trit., 4/4 baud.), atkovojo 2 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
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T.J. Shortsas prie pergalės pridėjo 13 taškų (5/11 dvit., 1/3 trit.), 2 sugriebtus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.
„Olympiakos“ klube Evanas Fournier surinko 29 taškus (5/9 dvit., 4/12 trit., 7/9 baud.), 8 atkovotus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus.
Lemiamos serijos rungtynės vyks penktadienį 18 val. Pirėjuje.
Atėnų PanathinaikosPirėjo OlympiakosGraikijos krepšinio čempionatas

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