Šaras sužinojo varžovus Turkijos čempionato finale

Stambulo „Besiktas“ krepšininkai trečiadienį namuose 80:71 (19:13, 16:26, 23:20, 22:12) palaužė Stambulo „Bahcesehir“ ir laimėjo pusfinalio seriją 3:2.
„Besiktas“ į pergalę vedė Devonas Dotsonas, kuris surinko 24 taškus, 2 sugriebtus kamuolius ir 2 rezultatyvius perdavimus.
Svečių komandoje išsiskyrė Calebas Homesley ir Malachi Flynnas, kurie atitinkamai pelnė 17 ir 16 taškų.
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Finalas prasidės šeštadienį 20 val. Pirmosios serijos rungtynės vyks „Fenerbahce“ tvirtovėje.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceStambulo Besiktas
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