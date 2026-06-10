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Šaras sužinojo varžovus Turkijos čempionato finale

2026 m. birželio 10 d. 23:40
Lrytas.lt
Šarūnas Jasikevičius ir jo treniruojamas Stambulo „Fenerbahce“ klubas sužinojo, kas jiems mes iššūkį Turkijos krepšinio lygos finale.
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Stambulo „Besiktas“ krepšininkai trečiadienį namuose 80:71 (19:13, 16:26, 23:20, 22:12) palaužė Stambulo „Bahcesehir“ ir laimėjo pusfinalio seriją 3:2.
„Besiktas“ į pergalę vedė Devonas Dotsonas, kuris surinko 24 taškus, 2 sugriebtus kamuolius ir 2 rezultatyvius perdavimus.
Svečių komandoje išsiskyrė Calebas Homesley ir Malachi Flynnas, kurie atitinkamai pelnė 17 ir 16 taškų.
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Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceStambulo Besiktas
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