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Čempionų tapęs A.Butkevičius: „Ši komanda visą sezoną išsiskyrė atsidavimu“

2026 m. birželio 12 d. 23:12
Lrytas.lt
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Kauno „Žalgirio“ krepšininkai penktadienio vakarą uždarė seriją su Utenos „Juventus“ ekipa ir dar kartą tapo LKL, kurią remia „Betsson“, čempionais. Po rungtynių dar ant parketo savo emocijomis dalijosi Arnas Butkevičius.
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„Tuoj paskaičiuosiu – ketvirtas turbūt titulas jau. Aš manau, kad mes rodėme aukščiausio lygio krepšinį nuo tada, kai baigėme Eurolygą. Manau, kad tai parodo, jog žiūrėjome rimtai. Aišku, pagarba ir Utenai, jie tikrai kovojo, bet mes turėjome didesnį fiziškumą, rotaciją ir momentais ta pitirtis irgi jautėsi“, – apibendrino A.Butkevičius.
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Žalgirietis atsakė ir į klausimą apie šios „Žalgirio“ komandos išskirtinumą.
„Aš manau, kad mes visi turėjome savo roles, sezono eigoje prisitaikėme prie sistemos, prie trenerių, vienas kito. Palaikėme vieni kitus, nebuvo kažkokių susiskirstymų, visi buvome kartu. Kartu viską išgyvenome, kai sekėsi ar nesisekė ir ieškojome priežastis. Manau, kad išsiskyrėme atsidavimu – tiek lietuviai, tiek užsieniečiai dirbo dėl „Žalgirio“, dėl pergalių ir dėl žiūrovų“, – pridėjo A. Butkevičius.
Kauno ŽalgirisArnas ButkevičiusUtenos Juventus

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