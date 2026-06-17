Kaune atgimė Šilainių aikštelė: tarptautinis projektas siekia įtraukti bendruomenę

Atidarymo ceremonija pažymėjo naujausią „One Team–BKT Legacy Project“ etapą. Šis projektas jau atnaujino aikšteles Stambule, Atėnuose, Berlyne ir Badalonoje, siekdamas kurti ilgalaikę, teigiamą pokyčių įtaką vietos bendruomenėms visoje Europoje. Kaunas – miestas, garsėjantis viena aistringiausių krepšinio kultūrų žemyne – tapo natūralia kita kryptimi.
Susiję straipsniai
Šventė prasidėjo simboliniu juostelės perkirpimu ir visų dalyvaujančių institucijų atstovų kalbomis.
„Kaunas yra vienas didžiųjų Europos krepšinio miestų, todėl natūralu, kad „Legacy Project“ atkeliauja čia, – sakė „BKT Europe“ vadovė Lucia Salmaso. – Didžiuojamės galėdami prisidėti prie projektų, kurie tiek daug davė šiam sportui, ir tikimės, kad ši aikštė duos kažką atgal – ne tik žaidėjams, bet ir visai bendruomenei.“
Atnaujinta aikštė turi ypatingą reikšmę miestui: jos dizaine panaudotas Lietuvos krepšinio legendos Arvydo Sabonio siluetas. Jis taip pat dalyvavo ceremonijoje kartu su Kauno miesto vicemeru Mantu Jurgučiu, „Žalgiris Group“ direktoriumi Pauliumi Motiejūnu ir „Žalgirio“ žaidėju Ąžuolu Tubeliu.
„Krepšinis visada buvo Kauno širdyje, o ši aikštė skirta jaunimui, – sakė A.Sabonis. – Smagu matyti savo siluetą čia, tačiau svarbiausia, kad ši vieta suteikia naujai kartai erdvę žaisti, augti ir jaustis bendruomenės dalimi.“
„Manau, vaikams reikia erdvės ir galimybės smagiai leisti laiką, augti ir tobulėti, – sakė Ą.Tubelis. – Tokia aikštė suteikia visa tai ir parodo, kad prisidėjimas už aikštės ribų yra ne mažiau svarbu nei tai, ką darome joje.“
„Šilainiai turi didelę širdį, ir ši aikštė tai atspindi, – sakė Kauno vicemeras M.Jurgutis. – Didžiuojamės galėdami remti iniciatyvas, kurios investuoja į bendruomenes ir suteikia jaunimui erdves, kurių jie nusipelno. Krepšinis yra mūsų tapatybės dalis, ir tokie projektai padeda tai išsaugoti.“
Renginį užbaigė speciali „One Team“ treniruotė aikštėje, kurioje Lietuvos „Special Olympics“ sportininkai dalyvavo integruotose krepšinio pratybose ir žaidimuose kartu su žvaigždėmis.
Šilainiai yra vienas tankiausiai apgyvendintų Kauno rajonų. Atnaujindamas šią erdvę, projektas siekė sukurti modernią, jaukią vietą vietos jaunimui ir socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms.