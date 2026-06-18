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„Olimpia“ įkopė į Italijos krepšinio olimpą – tapo čempionu

2026 m. birželio 18 d. 23:11
Lrytas.lt
Milano „Olimpia“ klubas po metų pertraukos susigrąžino Italijos lygos čempionų titulą. Giuseppe Poetos auklėtiniai išvykoje 86:72 (19:20, 26:20, 23:16, 18:16) palaužė Venecijos „Umana Reyer“ ir finalo seriją laimėjo 3:1. Tai 32-asis kartas, kai Milano ekipa laimi Italijos pirmenybes.
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Pernai Italijos čempionais tapo Bolonijos „Virtus“, o „Olimpia“ nusileido būsimam čempionui pusfinalyje 1:3.
Milano krepšininkai pirmąją vietą iškovojo ketvirtą kartą per penkerius metus.
Nugalėtojams Armoni Brooksas ir Marko Guduričius surinko po 15 taškų, Shavonas Shieldsas pridėjo 12, o Joshas Nebo mačą baigė su 10 taškų.
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Šeimininkams R.J. Cole'as surinko 17 taškų, 8 atkovotus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus, jam su 15 taškų ir 10 atkovotų kamuolių talkino Amedeo Tessitori.
Italijos krepšinio čempionatasVenecijos Umana ReyerMilano Olimpia

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