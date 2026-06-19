Šaras ir vėl Turkijos karalius – pakartojo garsiojo Ž. Obradovičiaus pasiekimą

Likus daugiau kaip minutei Devonas Dotsonas išvedė „Besiktas“ į priekį 75:72, tačiau dvitaškiu atsakė Wade‘as Baldwinas.
„Besiktas“ turėjo šansą padidinti skirtumą, tačiau neįmetė ir prarado kamuolį, o likus 4 sek. taiklus buvo Tariko Biberovičiaus tolimas šūvis – 77:75.
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Šaro kariauna pirmąją akistatą pralaimėjo 80:88, antrąją laimėjo 93:68, o trečią – trečiąją 82:71.
Kartu su Šaru Turkijos čempionu tapo ir asistentas Kazys Maksvytis.
Nugalėtojams 21 tašką pelnė W.Baldwinas, 17 – T.Biberovičius (5/9 trit.), 12 – Mikaelis Jantunenas, po 10 – Talenas Hortonas-Tuckeris ir Devonas Hallas.
Varžovams 19 taškų įmetė Yigitas Arslanas, 15 – Devonas Dotsonas, 11 – Mattas Thomasas.