Du „Ryto“ krepšininkai pateko į pasaulio čempionų rinktinę

Vokiečių strategas Alexas Mumbru paskelbė 15 žaidėjų sąrašą, kurie gins Vokietijos rinktinės garbę artėjančiame atrankos į pasaulio čempionatą lange.
A. Mumbru į rinktinę įtraukė praėjusį sezoną „Ryte“ žaidusius S. Lukošių ir K. Bruhnke.
S. Lukošius praėjusį sezoną FIBA Čempionų lygoje rinko po 8,3 taško, 3 atkovotus kamuolius ir 9,6 naudingumo balo.
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Negana to, Lietuvos ir Vokietijos pilietybes turintis snaiperis Čempionų lygos finale pataikęs 7 tritaškius surinko 23 taškus ir tapo naudingiausiu finalo ketverto krepšininku.
K. Bruhnke FIBA Čempionų lygoje rinko po 7,6 taško, 4,9 atkovoto kamuolio ir 10,1 naudingumo balo.
Vokiečiai artėjančiame lange susitiks su Izraelio ir Kipro rinktinėmis.
Vokietijos rinktinės sudėtis: Simonas Lukošius, Kay‘us Bruhnke Mahiras Agva, Joelis Aminu, Malte Delowas, Sananda Fru, Leonas Kratzeris, Jonas Mattisseckas, Kostja Mushidi, Louisas Olinde, Michaelas Ratajus, Timas Schneideris, Dennisas Schroderis, Christianas Sengfelderis, Nelsonas Weidemannas.