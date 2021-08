Lietuvos orientavimosi sporto čempionų titulą apgynė Šiaulių „Igtisa“ klubo orientacininkai

Antrus metus iš eilės Lietuvos klubų taurę iškovojo Šiaulių „Igtisa“ komanda. Čempionų titulą apgynęs „Igtisa“ vienuoliktukas trasą įveikė per 3 val. 14 sek. ir artimiausius persekiotojus aplenkė daugiau negu 6 min.

„Klubui tai yra svarbiausios varžybos, nes kovojama dėl stipriausio Lietuvos klubo vardo. Mūsų tikslas buvo apginti čempiono titulą. Klubų varžybose yra tik pirma vieta, o visos kitos vietos nelabai įdomios. „Ant popieriaus“ mūsų komanda yra stipri, bet ir konkurentų komandos yra konkurencingos. Prieš varžybas totalizatoriuje mūsų komandai neskyriau pirmos vietos, nes neturėjome visų stipriausiųjų, be to elito sportininkų forma nebuvo įspūdinga. Svarbiausia buvo nubėgti be klaidų. Nebėgome labai greitai, bet visuose etapuose pavyko išvengti didelių klaidų. Tai ir lėmė pergalę“, – sakė vienas „Igtisa“ komandos lyderių Vilius Aleliūnas.

Ant prizininkų pakylos kopė dvi sostinės komandos. Antrą vietą užėmė Vilniaus „Ąžuolo“ klubas, trasą įveikęs per 3 val. 6 min. 47 sek. Bronzą iškovojo Vilniaus „Perkūnas“ (3 val. 13 min. 34 sek.).

„Trasos ir techniškai, ir fiziškai buvo labai sunkios. Kaip klubų taurei buvo gal net per sudėtinga vietovė, nes trasa su dideliais kalnais ir fiziškai buvo labai sudėtinga įveikti. Todėl stipriausia komanda ir nugalėjo, nes reikėjo gero fizinio pasirengimo bei gerų techninių ir orientavimosi įgūdžių“, – tvirtino V. Aleliūnas.

Artimiausi orientacininkų startai laukia rugsėjo 18-19 d. Lietuvos čempionato medalius orientacininkai išsidalins ilgoje ir estafečių trasose.