„US Open“ moterų finale – netikėta pora: pasaulį stebina turnyro debiutantės

Po atkaklių pusfinalių JAV vykstančiame čempionate finale susikaus dvi turnyro debiutantės Emma Raducanu (WTA-150) ir Leylah Annie Fernandez (WTA-73).

Didžiosios Britanijos tenisininkė 18-metė E.Raducanu pusfinalyje 6-1, 6-4 įveikė graikę Maria Sakkari (WTA-26). Tuo tarpu 19-metė L.A.Fernandez 7-6 (7-3), 4-6, 6-4 nugalėjo baltarusę Aryną Sabalenką (WTA-2).

Abi sportininkės šiais metais tik debiutavo „US Open“, bet netikėtai prasibrovė į jo finalą.

Finalas vyks šeštadienį.