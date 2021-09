Pasibaigus Tokijo olimpiadai rusų valdžia kaip visada nusprendė padėkoti visiems, kas garsino šalį ir praėjusį savaitgalį sukvietė olimpinės rinktinės čempionus ir prizininkus į Maskvos Kremlių, kad šie susitiktų su prezidentu V.Putinu bei kitais aukštais valdininkais. Be tok nugalėtojams buvo įteikti BMW automobiliai.

Čempionams atiteko BMW5, vicečempionams – BMW4, o bronzos medalių laimėtojams – BMW3 automobiliai, kurie tądien buvo sustatyti Raudonojoje aikštėje.

Automobilį turėjo gauti ir pirmąkart olimpine čempione tapusi už lietuvių kilmės žurnalisto Vlado Lasicko ištekėjusi Marija Lasickienė, tačiau ji ignoravo renginį.

„Kai tik vykau iš Tokijo, visi tik ir kalbėjo, kad būtina susitikti su V.Putinu. Tačiau kovomis Japonijoje mano sezonas nesibaigė – tai yra tik sezono ekvatorius.

Be to, per pastaruosius šešetą metų aš dėl mūsų šalies įvairių situacijų negalėjau dalyvauti daugelyje varžybų.

Tą laiką vadinčiau prarastuoju. Tad man labiau norėjosi startuoti, o ne būti uždarytai namie“, – aiškino savo poziciją M.Lasickienė.

Sportininkė nutarė, kad jai geriau yra startuoti lemiamose „Deimantinės lygos“ varžybose Ciuriche, nei gauti iš V.Putino rankų raktelius nuo BMW5.

„Automobilis niekur nedings. Sportininkė jo nusipelnė ir jis lauks jos sugrįžtant namo“, – apie situaciją komentavo Kremlius, patikinęs, kad ir Prezidentas V.Putinas nebuvo susikrimtęs, nes jau žinojo puikų šuolininkės rezultatą Šveicarijoje.

Rusijos lengvaatletė Ciuriche sėkmingiausiu bandymu įveikė 205 cm aukštį. Tiek aukštai šiame sezone šokti dar nebuvo pavykę jokiai lengvaatletei. M.Lasickienė laimėjo pagrindinį varžybų prizą – 30 tūkst. eurų.

Antrąją vietą užėmė Tokijo olimpinių žaidynių vicečempionė ukrainietė Jaroslava Mahučich 203 cm. Bronzą iškovojo australė Nicola McDermott – 201 cm.

„Aš jau žinau, ką reiškia būti išstumtai, kai dėl valdžios neveiksnumo daugiau kaip pusantrų metų negalėjau būti bent jau neutralia sportininke ir varžytis užsienyje. Todėl šiai dienai man geriau važinėti iš varžybų į varžybas, nei laukti malonės ir mūsų neįgalios lengvosios atletikos federacijos“, – kaip visada kandžiai pasisakė Rusijos sporto žvaigždė.

M.Lasickienė praėjusį mėnesį savo kailiu patyrė, ką reiškia Rusijos valdžios nurodymas sumažinti JAV konsulines paslaugas teikiančių darbuotojų skaičių Maskvoje.

Tokijo olimpinė čempionė negavo JAV vizos, nors norėjo rugpjūčio 21 d. startuoti Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos (IAAF) Deimantinės lygos etape Judžine, Oregono valstijoje.

28-erių planetos šuolių į aukštį žvaigždė po olimpiados, rugpjūčio 12-ąją, viešai kreipėsi į Rusijos olimpinį komitetą, Užsienio reikalų ministeriją ir Sporto ministeriją, prašydama pagalbos tvarkant vizos reikalus.

Nors sporto ministras Olegas Matycinas asmeniškai pažadėjo, kad valdininkai padarys viską, sportininkė į JAV taip ir neišskrido.

Po sugriežtintų JAV sankcijų Rusijai dėl tarptautinės teisės pažeidinėjimų ir pilietinių laisvių varžymo, Kremlius atsakydamas nurodė Vašingtonui sumažinti savo diplomatų skaičių.

JAV ambasada Maskvoje tada informavo, kad konsulinių paslaugų apimtys smarkiai mažės ir nuo gegužės 12 d. liovėsi priimti Rusijos piliečių prašymus gauti neimigracinėms vizoms, išskyrus diplomatines keliones.

„Tai yra skandalas, tokiais būdais bandoma patraukti mūsų sportininkus iš kovos. Tai visiška suirutė iš JAV pusės. Tame galima matyti tik politiką, o ne sportą. Mes būtinai imsimės veiksmų, kad to daugiau nebūtų“, – kai visada bravūriškai apie situaciją su vizomis komentavo Rusijos Dūmos deputatas Dmitrijus Svisčevas.

Jis patikino, kad padarys viską, kad JAV suteiktų vizas visiems sportininkams, kurie kitąmet norės vykti į Judžiną – mat ten 2022-siais vyks pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.