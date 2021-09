Įkvėpė futbolo rinktinės triumfas – Italija rudenį susižėrė visą Europos tinklinio auksą

Lenkijos mieste Katovicuose sekmadienį vykusiame Europos vyrų tinklinio pirmenybių finale Italijos rinktinė po permainingos kovos palaužė Slovėnijos komandą 3:2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11).

Rungtynės, kurias stebėjo 7 tūkstančiai žiūrovų, truko 2 val. 24 min.

Bronzos medalius iškovojo baigiamojo turnyro šeimininkė Lenkijos komanda, mažajame finale daug lengviau, vos per pusantros valandos, įveikusi čempionės vardą gynusią Serbijos rinktinę 3:0.

Italijos vyrų tinklinio rinktinė Europos čempione tapo septintąjį kartą ir pagal titulų skaičių atsilieka tik nuo SSRS komandos, kuri aukso medalius iškovojo 12 kartų.

Italai septintojo aukso laukė labai ilgai. Šios šalies komanda Europoje viešpatavo nuo 1989 iki 2005 metų, kai per devynerias pirmenybes net šešis kartus tapo čempione. Tačiau po to Italijos rinktinės rezultatai būdavo prastesni ir ji geriausiu atveju iškovodavo mažesnės vertės medalius.

Finale pralaimėjusi Slovėnijos komanda šiais metais pakartojo geriausią savo rezultatą. Slovėnai jau buvo iškovoję sidabro medalius 2015 ir 2019 metais.

Italijos rinktinė per visą turnyrą nepatyrė nė vieno pralaimėjimo. Maža to, per devynerias laimėtas rungtynes čempionai pralaimėjo tik penkis setus: tris – grupės varžybose, du – finale.

Pirmajame etape italai ir slovėnai žaidė vienoje grupėje. Tuomet italai nugalėjo daug lengviau 3:0.

Lenkijos rinktinė iškovojo dešimtuosius Europos pirmenybių medalius. Lenkai vieną kartą buvo žemyno čempionai (2009 m.), net penkis kartus iškovojo sidabro medalius (visus penkis kartus – nuo 1975 iki 1983 m., kai Senajame žemyne pergales skynė SSRS tinklininkai) ir šiais metais ketvirtą kartą užlipo ant trečiojo garbės pakylos laiptelio.

Netikėtai anksti iš kovos dėl medalių pasitraukė Tokijo olimpinių žaidynių čempionė Prancūzijos rinktinė. Prancūzai jau aštuntfinalyje pralaimėjo vienai iš šeimininkių Čekijos komandai 0:3. Tiesa, ir čekai džiaugėsi trumpai – jie ketvirtfinalyje nusileido slovėnams.

Europos pirmenybėse dalyvavo dvi Baltijos šalių komandos. Latvijos rinktinė pateko į atkrintamąsias varžybas, bet aštuntfinalyje pralaimėjo Italijos tinklininkams 0:3. Estijos rinktinė grupės varžybose pasiekė vieną pergalę, bet į aštuntfinalį nepateko. Beje, pirmajame etape vienos grupės varžybos vyko Estijos sostinėje Taline.

Pusfinalis

Slovėnija – Lenkija 3:1 (17:25, 32:30, 25:16, 37:35). Mačas truko 2 val. 37 min.

Italija – Serbija 3:1 (29:27, 25:22, 23:25, 25:18). Mačas truko 2 val. 4 min.

Finalas

Italija – Slovėnija 3:2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11). Mačas truko 2 val. 24 min.

Dėl 3 vietos

Lenkija – Serbija 3:0 (25:22, 25:16, 25:22). Mačas truko 1 val. 27 min.

Kitas vietas užėmė:

5. Nyderlandai, 6. Vokietija, 7. Rusija, 8. Čekija, 9. Prancūzija, 10. Turkija, 11. Suomija, 12. Bulgarija, 13. Ukraina, 14. Kroatija, 15. Portugalija, 16. Latvija, 17. Baltarusija, 18. Belgija, 19. Slovakija, 20. Estija, 21. Ispanija, 22. Graikija, 23. Šiaurės Makedonija, 24. Juodkalnija.