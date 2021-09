Europos čempionato prizininkė R. Leleivytė pasaulio dviračių sporto pirmenybėse užėmė 55-ąją vietą

Antverpeno ir Leveno apylinkėse šeštadienį vykusias pasaulio dviračių plento pirmenybių grupines lenktynes laimėjo 23 metų italė Elisa Balsamo.

Ji finišo sprinte aplenkė triskart pasaulio čempionę olandę Marianne Vos. Bronzos medalį laimėjo lenkė Katarzyna Niewiadoma.

E.Balsamo kolekcijoje yra daug dviračių treko pasaulio ir Europos pirmenybėse laimėtų medalių, bet per suaugusiųjų plento varžybas ji iškovojo pirmąjį apdovanojimą.

Prieš dvi savaites Europos pirmenybių bronzos medaliu pasidabinusi 33 metų R.Leleivytė nuo čempionės atsiliko 8 min. 50 sek. I.Češulienė finišavo po 18 min. 47 sek. ir aplenkė tik dvi varžoves: liuksemburgietę Niną Berton ir kolumbietę Yeny Colmenares.

Dviratininkėms šeštadienį reikėjo nuvažiuoti 157,7 kilometro. Tai – ilgiausios moterų lenktynės pasaulio pirmenybių istorijoje. Lenktynes pradėjo 162 dviratininkės, o finišą pasiekė 117 pasaulio pirmenybių dalyvių.

Lietuvos dviratininkės iki šiol per pasaulio pirmenybių grupines lenktynes iškovojo septynis medalius. Amžių sandūroje pasaulio čempionėmis tapo Diana Žiliūtė (1998 m.), Edita Pučinskaitė (1999 m.) ir Rasa Polikevičiūtė (2001 m.). Be to, E.Pučinskaitė laimėjo sidabro (2001 m.) ir bronzos (1995 m.), R.Polikevičiūtė – sidabro (1996 m.), D.Žiliūtė – bronzos (1999 m.) medalį.

Šios auksinės kartos dviratininkių pastangomis Lietuva visų laikų moterų grupinių lenktynių medalių įskaitoje vis dar užima devintąją vietą.

Šeštadienį ryte vyko jaunių merginų (iki 18 m.) grupinės lenktynės. 75 kilometrų nuotolį greičiausiai nuvažiavo ir pasaulio čempione tapo britė Zoe Backstedt. Ji finišo tiesiojoje aplenkė sidabro medalį laimėjusią amerikietę Kaią Schmid. Po 57 sekundžių atvažiavo pagrindinė grupė, kurios priekyje buvusi vokietė Linda Riedmann iškovojo bronzos medalį.

Lietuvė Auksė Strainytė nuo čempionės atsiliko 6 min. 28 sek. ir užėmė 63-iąją vietą. Kotryna Strakšytė liko paskutinė 94-oji. Ji finišavo po 16 min. 10 sek.

Lenktynes pradėjo 112 dviratininkių. 18 iš jų iki finišo nenuvažiavo.

Pasaulio pirmenybės baigsis sekmadienį. Paskutinę dieną vyks vyrų elito grupinės lenktynės. Jose dalyvaus vienas lietuvis Evaldas Šiškevičius.