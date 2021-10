Giedrius Mackelis prestižiniame golfo turnyre Prancūzijoje iškovojo sidabro medalį

Lietuvos golfo turo suaugusių čempionas tarp 60 dalyvių iš 10 Europos valstybių užėmė antrąją vietą ir iškovojo sidabro medalį.

G. Mackelis „Golf de Chantilly“ aikštyne vykusiose varžybose per tris dienas atliko 211 smūgių (PAR -2). Pirmąją dieną lietuvis užfiksavo PAR -2 rezultatą (69 smūgiai), o per kitas dvi dienas fiksavo PAR lygų rezultatą (po 71 smūgį). Būtent stabilus žaidimas leido pakilti į antrąją poziciją, kol pagrindinių varžovų rezultatai ėmė svyruoti.

Varžybų nugalėtoju tapo prancūzas Oscaras Couilleau (PAR -4). Trečias liko italas Federico Randazzo (PAR -1). Tik šiems trims minėtiems žaidėjams pavyko pasiekti neigiamą PAR.

„Prieš vykstant į varžybas buvo jaudulio. Turnyras be aiškaus favorito. Pagal meistriškumo įvertį (HCP) bet kas iš Top-20 galėjo gerai pasirodyti ir laimėti. Papildoma motyvacija buvo tai, kad pagaliau vykau į prestižines bendraamžių varžybas užsienyje. Buvo labai smalsu pamatyti kaip žaidžia mano amžiaus kitų šalių geriausi 14-mečiai. Dėl su Covid-19 susijusių kelionių apribojimų šiais metais teko praleisti du rimtus jaunių turnyrus Anglijoje ir Suomijoje“, – sakė G. Mackelis.

Prieš mėnesį lietuvis puikiai pasirodė Lenkijos atvirajame suaugusių čempionate, kuriame metė iššūkį net Tokijo olimpinių žaidynių dalyvių Adrianui Meronkui. Pasak G. Mackelio, jis po to turnyro nuosekliai ruošėsi ir šioms varžyboms Prancūzijoje.

Į Prancūziją G. Mackelis atvyko pora dienų prieš turnyrą, todėl turėjo galimybę susipažinti su lauku. Beje, šiame turnyre nebuvo galima naudotis atstumo matavimo prietaisais, todėl patiems žaidėjams per treniruotes reikėjo išsimatuoti ir užrašuose ar brėžiniuose susižymėti visą lauką, kad žaidžiant būtų galima žinoti, kokį atstumą reikia numušti nuo starto aikštelės arba kiek liko iki duobutės.

„Pats laukas buvo gan paprastas ir aiškus, didžiausias išskirtinumas buvo ridenimo aikštelės („green“). Jos buvo labai banguotos ir reikėjo labai atsargiai rinktis, kur mušti. Numuši penkis metrus į vieną pusę ir trys ridenimai beveik garantuoti, 5 metrai į kitą pusę ir kamuoliukas atrieda bei sustoja per metrą nuo duobutės“, – prisiminė G. Mackelis.

Dar labiau talentingą sportininką sužavėjo pačio golfo klubo istorija. „Golf de Chantilly“ aikštynas buvo įkurtas 1909 metais, o jame prestižinis „French Open“ turnyras buvo surengtas 10 kartų. Aikštyne taip pat įvyko gausybė EGA turnyrų. Net tokie žaidėjai kaip Bobby Jonesas, Tigeris Woodsas, Gregas Normanas, Gary‘is Playeris, Severiano Ballesteros, seras Nickas Faldo ir dar daug kitų žymių golfo žaidėjų yra čia žaidę.

Kalbėdamas apie savo žaidimą, Lietuvos golfo žaidėjas džiaugėsi savo tolimais smūgiais.

„Ironais“ ir „wedge‘ais“ dar taip gerai nemušiau šį sezoną, per tris dienas pataikiau 45 iš 54 „greenų“. Tai leido padaryti daug „birdie“ (PAR -1) ir lengvų parų. Nors dariau vidutiniškai po 5 „birdie“ per raundą, mano ridenimų vidurkis buvo virš 33 per raundą, kas nėra iki galo gerai. Tačiau, mano PAR -2 rezultatas yra geriausias šį sezoną. Dar nesu užbaigęs turnyro minuse. Pagaliau tai padariau ir esu tikrai patenkintas“, – teigė G. Mackelis.

Jis pridūrė, kad aukso medalis irgi buvo pasiekiamas: „Nepavyko tiktai dėl kelių kvailų klaidų, kurios kainavo kelis papildomus nereikalingus smūgius. Kitą kartą jų nebepadarysiu.“

Bet kokiu atveju, stiprūs tarptautiniai turnyrai bei vis dar tebesitęsiantis sezonas leidžia semtis dar daugiau motyvacijos ir noro tobulėti.

„Tikrai yra svarbu pasilyginti save su kitais. Pamatyti pačiam, kad neatsilieki, bet ir taip pat parodyti kitiems kaip atrodai tarp geriausių Europos 14-mečių. Pergalė gal ir būtu saldesnė, bet man golfas yra žaidimas prieš save. Jeigu matau kad žaidžiu geriau negu ankščiau tai esu laimingas, laimėjimas – tiktai to gero žaidimo rezultatas“, – aiškino G. Mackelis.