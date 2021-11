Lietuvos sporto savaitė: gilėjanti „Žalgirio“ duobė, A lygos lyderių dvikova ir bokso viltis

Tai buvo įdomiausi paskutinės spalio mėnesio savaitės Lietuvos sporto įvykiai.

Svarbiausi savaitės įvykiai

Spalio 25 d. Teniso profesionalų asociacijos (ATP) reitinge Ričardas Berankis pakilo iš 108-osios į 99-ąją vietą. Jis po penkių savaičių pertraukos grįžo į pirmąjį šimtuką. Laurynas Grigelis užima 803-ąją vietą, Julius Tverijonas – 1090-ąją, Henrikas Traškinas – 1586-ąją, Matas Vasiliauskas – 1621-ąją, Lukas Mugevičius ir Simonas Žukauskas – 1742-ąją, Robertas Vržesinskis – 1821-ąją, Tadas Babelis – 1916-ąją. Moterų teniso asociacijos (WTA) reitinge Justina Mikulskytė užima 358-ąją vietą, Akvilė Paražinskaitė – 786-ąją, Iveta Dapkutė – 1012-ąją, Andrė Lukošiūtė – 1168-ąją.

Spalio 26 d. Keliems Alytaus „Dzūkijos“ krepšininkams užsikrėtus COVID-19, Lietuvos krepšinio lyga (LKL) nukėlė šios klubo rungtynes, turėjusias vykti paskutinę spalio savaitę.

Spalio 26 d. Panevėžio „Lietkabelis“ krepšinio Europos taurės rungtynėse namie pralaimėjo Krasnodaro „Lokomotiv“ 84:85 (P.Kalaitzakis 22, G.Maldūnas ir G.Orelikas po 11). „Lietkabelis“ per du turus iškovojo vieną pergalę.

Spalio 26 d. Kauno „Žalgiris“ krepšinio Eurolygos rungtynėse svečiuose pralaimėjo Tel Avivo „Makabi“ 62:76 (A.Milaknis 17, J.Nebo 10). Į Tel Avivą nuvykusiam „Žalgirio“ krepšininkui Tyleriui Cavanaugh nebuvo leista žaisti dėl teigiamo koronaviruso testo.

Spalio 26 d. Lietuvos merginų (iki 19 m.) futbolo rinktinė Europos čempionato atrankos turnyre Bulgarijoje per 3 rungtynes iškovojo 3 taškus ir užėmė trečiąją vietą. Lietuvės pralaimėjo Bulgarijai 1:5 ir Graikijai 1:5, bet nugalėjo Kazachstaną 1:0.

Spalio 26 d. Ričardas Berankis teniso turnyro Vienoje („ATP 500“) pirmajame rate pralaimėjo kanadiečiui Felixui Auger-Aliassime‘ui 3:6, 2:6 (mačas truko 1 val. 34 min.).

Spalio 26 d. Lietuvos moterų futbolo rinktinė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Vilniuje pralaimėjo Italijai 0:5. Lietuvės per trejas rungtynes neiškovojo nė vieno taško ir grupėje užima priešpaskutinę penktąją vietą. Taškų taip pat neturi Moldova (žaidė 2 rungt.) ir Kroatija (4 rungt.). Grupėje pirmauja Šveicarija ir Italija (po 12 tšk. per 4 rungt.).

Spalio 26 d. Belgrade pasaulio bokso čempionato pirmajame rate Modestas Žmuidina (iki 63,5 kg) pralaimėjo iraniečiui Aškanui Rezaei, Vytautas Balsys (iki 75 kg) – kolumbiečiui Diego Motoa.

Spalio 26 ir 27 d. „Kaunas“ moterų tinklinio Iššūkio taurės pirmojo etapo rungtynėse nugalėjo „Mostar“ 3:0 ir 3:0 (klubams susitarus abejos rungtynės vyko Bosnijoje ir Hercegovinoje). Antrajame etape „Kaunas“ žais su Bursos „Nilufer“.

Spalio 27 d. Lietuvos futbolo A lygos lyderių rungtynėse Vilniaus „Žalgiris“ namie nugalėjo Marijampolės „Sūduvą“ 3:2. Dėl trečiosios vietos kovojančių komandų rungtynėse Kauno „Žalgiris“ ir „Panevėžys“ sužaidė lygiosiomis 1:1.

Spalio 27 d. Pasaulio bokso čempionato pirmajame rate Edgaras Skurdelis (iki 60 kg) nugalėjo gruziną Artiušą Gomcijaną, Tadas Tamašauskas (iki 86 kg) pralaimėjo rusui Šarabutdinui Atajevui.

Spalio 28 d. Pasaulio bokso čempionato antrajame rate Jonas Jazevičius (nuo 92 kg) pralaimėjo azerbaidžaniečiui Mahmadui Abdulajevui.

Spalio 28 d. Kitakiūšiu (Japonija) pasaulio meninės gimnastikos čempionato daugiakovės atrankoje Fausta Šostakaitė užėmė 39-ąją vietą.

Spalio 28-30 d. Kazanėje plaukimo pasaulio taurės baigiamajame etape Danas Rapšys užėmė pirmąją vietą plaukdamas 200 m laisvuoju stiliumi ir antrąją vietą plaukdamas 400 m laisvuoju stiliumi. Andrius Šidlauskas pasiekė du Lietuvos rekordus. Jis 50 m krūtine nuplaukė per 26,22 sek. (užėmė penktąją vietą), 200 m krūtine – per 2 min. 5,99 sek. (užėmė šeštąją vietą). Per keturis pasaulio taurės etapus D.Rapšys laimėjo du aukso, šešis sidabro bei du bronzos medalius ir galutinėje įskaitoje užėmė penktąją vietą. A.Šidlauskas galutinėje įskaitoje užėmė 12-ąją vietą. Pasaulio taurės laimėtojais tapo Matthew Satesas iš Pietų Afrikos ir australė Emma McKeon.

Spalio 29 d. Kauno „Žalgiris“ krepšinio Eurolygos rungtynėse išvykoje pralaimėjo čempiono vardą ginančiam Stambulo „Anadolu Efes“ 60:94 (L.Lekavičius ir A.Milaknis po 14). „Žalgiris“ per 7 rungtynes nepasiekė nė vienos pergalės ir užima paskutinę 18-ąją vietą. „Žalgiris“ pakartojo klubo blogiausios sezono pradžios rekordą (2008 m. pabaigoje taip pat pralaimėjo 7 kartus iš eilės).

Spalio 29 d. Trakuose įvyko Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) konferencija, kurioje nauju LIF prezidentu išrinktas olimpinis prizininkas Mindaugas Griškonis. Kandidatūrą taip pat kėlęs Dainius Pavilonis, kuris LIF vadovavo nuo 2012 m., į konferenciją neatvyko.

Spalio 29 d. Lietuvos futbolo pirmosios lygos čempionais tapo „Šiauliai“, papildomose rungtynėse Kėdainiuose nugalėję „Jonavą“ 0:0 (baudiniai 4:3). Abi komandos iškovojo kelialapius į A lygą.

Spalio 29 d. Kaune baigėsi salės futbolo Čempionų lygos pagrindinio etapo grupės turnyras. Kauno „Žalgiris“ per trejas rungtynes iškovojo 1 tašką, užėmė paskutinę ketvirtąją vietą ir nepateko į kitą etapą. „Žalgiris“ pralaimėjo Valensijos „Levante“ 1:4 bei „Barcelona“ 1:7 ir sužaidė lygiosiomis su Oršos „Viten“ 3:3. Į kitą etapą pateko trys komandos.

Spalio 29 d. Pasaulio bokso čempionato antrajame rate Edgaras Skurdelis (iki 60 kg) nugalėjo afganistanietį Laisullahą Azizį, Saimonas Banys (iki 71 kg) pralaimėjo albanui Albanui Beqiriui, Simonas Urbonavičius (iki 92 kg) – bosniui Džemaliui Bošnjakui.

Spalio 30 d. Lietuvos regbio rinktinė Europos čempionato trečiosios pakopos turnyre („Trophy“) Šiauliuose pralaimėjo Vokietijai 16:46. Lietuviai per dvejas rungtynes iškovojo 1 tašką. Kitos rungtynės bus žaidžiamos 2022 m. pavasarį.

Spalio 30 d. Pasaulio bokso čempionato antrajame rate Robertas Liorančas (iki 80 kg) pralaimėjo bulgarui Kristijanui Nikolovui.

Spalio 30 d. Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubas pasirašė sutartį su slovėnu Zoranu Dragičiumi, kuris praėjusį sezoną žaidė Vitorijos „Baskonia“.

Spalio 30 d. Gruzinas Avtandilas Bachtadzė (Kėdainių „Nevėžis“) tapo jauniausiu visų laikų Lietuvos krepšinio lygos (LKL) žaidėju. Jis debiutavo LKL pirmenybėse būdamas 14 metų ir 41 dienos amžiaus, žaidė 43 sek. ir taškų nepelnė. A.Bachtadzės debiuto rungtynėse „Nevėžis“ namie pralaimėjo Vilniaus „Rytui“ 68:100. Turnyre pirmauja Kauno „Žalgiris“ (8 pergalės ir 0 pralaimėjimų), „Rytas“ (6 ir 1), Utenos „Juventus“ (5 ir 2) ir Panevėžio „Lietkabelis“ (5 ir 3).

Spalio 30 d. Fedoras Černychas (Balstogės „Jagiellonia“) įmušė ketvirtą įvartį Lenkijos futbolo lygoje, o „Jagiellonia“ namie sužaidė lygiosiomis su Glivicų „Piast“ 3:3. „Jagiellonia“ per 13 rungtynių iškovojo 17 taškų ir užima 10-ąją vietą.

Spalio 31 d. Lietuvos futbolo A lygos 33-iame ture trys lyderiai iškovojo pergales, bet ketvirtąją vietą užimantis „Panevėžys“ namie sužaidė lygiosiomis su Telšių „Džiugu“ 2:2. Turnyre pirmauja Vilniaus „Žalgiris“ (68 taškai per 31 rungt.), Marijampolės „Sūduva“ (66/32), Kauno „Žalgiris“ (59/33) ir „Panevėžys“ (53/32).

Spalio 31 d. Liepojoje Baltijos ledo ritulio lygos baigiamajame turnyre Vilniaus „Hockey Punks“ užėmė trečiąją vietą. „Hockey Punks“ pralaimėjo „Liepaja“ 3:7 ir Rygos „Mogo“ 2:6. Pirmuoju Baltijos lygos čempionu tapo Rygos „Mogo“. Į turnyrą neatvyko Tartu „Valk“.

Spalio 31 d. Pasaulio bokso čempionato aštuntfinalyje Edgaras Skurdelis (iki 60 kg) nugalėjo serbą Semizą Aličičių. Čempionate dalyvavo aštuoni Lietuvos boksininkai, septyni iš jų pralaimėjo pirmiesiems varžovams.