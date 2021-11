UCI dviračių treko Čempionų lygos velodromai: „Cido“ arena šiame sąraše išskirtinė

Vienintelį olimpinio standarto treką Baltijos regione turinti arena jau greitai, lapkričio 27 d., priims olimpinius, pasaulio čempionus, tarp kurių ir karjerą baigianti Lietuvos dviračių treko karalienė Simona Krupeckaitė, pasaulio dviračių treko čempionate suspindėjusi Olivija Baleišytė ir perspektyvusis Vasilijus Lendelis.

Dviračių sportui skirti velodromai nėra naujovė: iki II pasaulinio karo retas Europos didmiestis neturėjo velodromo. Būtent Senajame žemyne iškilo pirmosios dviračių sportui pritaikytos arenos, kuriose dviratininkai treniravosi žiemos metu. Pirmieji trekai, palyginus su įspūdingais šiuolaikiniais kompleksais, buvo gana paprasti: dvi medinės tiesės ir šiek tiek pasvirę posūkiai. Šiuolaikiniai velodromai žavi modernumu, 45 ir daugiau laipsnių pasvirusiais posūkiais bei išvystomais greičiais. UCI dviračių treko Čempionų lygai pasirinktos išskirtinės keturios vietos.

Maljorkos velodromas pradės įspūdingą UCI dviračių treko Čempionų lygos inauguracinį sezoną

Maljorka pritraukia daugybę turistų ne tik dėl gamtos grožio, paplūdimių ir puikaus oro, bet dėl gerų kelių, infrastruktūros, puikiai tinkančios dviračių treniruotėms. Ispanijos sala yra mėgstamas dviračių mėgėjų traukos taškas ir sulaukia buvusių ir dabartinių dviratininkų, kurie čia dažnai rengia pasiruošimo sezonui stovyklas. Iš Maljorkos yra kilę dviračių sporto žvaigždės Joanas Llaneras, Miguel Alzamora, Albertas Torres ir Sebastiánas Muntaneras. Maljorkos velodrome, kuriame telpa 6000 žiūrovų, lapkričio 6 d. vakarą startuos itin laukiamos UCI dviračių treko varžybos, kuriose pasirodys 72 geriausi Europos, Amerikos, Kanados Australijos dviračių treko atletai, tarp kurių net trys Lietuvos atstovai. Čia 2007 m. vyko pasaulio treko čempionatas, įdomu ir tai, kad tais pačiais metais šioje arenoje rungtyniavo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, kuri varžėsi Europos krepšinio čempionate.

Panevėžio „Cido“ arena – vienintelė multifunkcinė sporto arena

Antras etapas lapkričio 27 d. įvyks Panevėžio „Cido“ arenoje, kuri išsiskiria iš visų prestižinių varžybų vietų. Skirtingai nei kituose velodromuose, kurie pritaikyti tik dviračių sportui, „Cido“ arena yra multifunkcinė sporto ir pramogų arena, kurioje gali vykti ir koncertai, parodos, krepšinio rungtynės, o tribūnos yra lengvai transformuojamos. Čia treniruojasi S.Krupeckaitė, V.Lendelis ir O.Baleišytė. Be to, „Cido“ arena vienintelė Baltijos šalyse turi dengtą dviračių treką, kurį projektavo Pekino olimpinio treko architektas. Iš sibirinių pušų lentelių sumontuotas olimpinio – 250 metrų – ilgio trekas juosia ovalo formos areną. Beveik 300 tūkst. žiūrovų per metus iki pandemijos pritraukusi arena gali priimti 5000 treko gerbėjų. „Cido“ arenoje prieš dešimtmetį vyko puikiai įvertintas Europos treko čempionatas.

Londono „Lee Valley“ velodromas

Net du etapai gruodžio 3 ir 4 d. bus surengti 2012 m. metais Londono olimpinėms žaidynėms pastatytame ikoniškame Londono „Lee Valley“ velodrome. Karalienės Elžbietos parke įsikūrusi arena gali priimti treko, BMX, kalnų ir net plento dviračių lenktynes. Čia britų treko dviratininkai Londono olimpiadoje iškovojo net septynis aukso medalius iš dešimties. Beveik 7 tūkst. žiūrovų galinti talpinti arena kainavo per 100 mln. svarų sterlingų. Paskelbus apie britų numylėtinių Katie Archibald ir E.Clancy dalyvavimą, bilietai į ketvirtą UCI dviračių treko etapą netrukus buvo išpirkti.

Ką tik pastatytas Tel Avivo Sylvano Adamso nacionalinis velodromas

Izraelio-Kanados filantropo ir sporto mėgėjo Sylvano Adamso, kuris yra vienas iš Izraelio dviračių sporto federacijos rėmėjų, finansuotas ir tik 2021 m. baigtas statyti velodromas yra moderniausias tokio tipo statinys Viduriniuose rytuose. Be to, tai yra vienintelis olimpinį standartą atitinkantis velodromas regione. S.Adamsas padovanojo velodromą Tel Avivo žmonėms tikėdamasis, kad tai padės dviračių sportui jo šalyje pasiekti naujas aukštumas. Ką tik duris atvėręs velodromas gruodžio 11 d. priims UCI dviračių treko Čempionų lygos paskutinio etapo dalyvius, kurie čia atsiims nugalėtojų taures ir išsidalins pusės milijono prizinį fondą.