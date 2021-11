Lietuvių komanda įsitvirtino rankinio Čempionų lygos lentelės viduryje

Trenerį džiugino susikaupimas

Ketvirtadienį vyrų rankinio Čempionų lygos grupių etape baigėsi pirmasis ratas. G.Savukyno treniruojama Zaporižės komanda, kuriai atstovauja Lietuvos rinktinės lyderiai Aidenas Malašinskas ir Jonas Truchanovičius, per septynerias rungtynes iškovojo 6 taškus ir B grupėje užima penktąją vietą.

Zaporižės rankininkai visas tris pergales iškovojo savo arenoje. Rugsėjo viduryje pirmajame ture „Motor“ nugalėjo „Porto“ komandą, spalio antroje pusėje įveikė Bukarešto „Dinamo“ ekipą, bet svariausią pergalę iškovojo šį trečiadienį septintajame ture, kuriame palaužė „Veszprém“ klubo pasipriešinimą 29:27.

„Šiandien nugalėjome vieną geriausių pasaulio komandų, – džiaugėsi „Motor“ lyderis A.Malašinskas. – Zaporižės komandoje žaidžiu septintus metus, daug kartų susitikome su Vesprėmo rankininkais, ir pagaliau pirmą kartą juos nugalėjome. Labai dėl to džiaugiamės. Žinoma, Čempionų lygos turnyras nesibaigia, ir mes nekantriai laukiame antrųjų rungtynių Vesprėme“.

Iš tikrųjų, „Motor“ yra nugalėjęs Vesprėmo klubą, bet tai įvyko dar prieš atvykstant A.Malašinskui. Zaporižės komanda pergalę prieš Vengrijos rankinio lyderius šventė 2014 metų pradžioje, o po to pralaimėjo septynis kartus iš eilės.

„Mane labiausiai nudžiugino mūsų nusiteikimas ir susikaupimas, – sakė treneris G.Savukynas. – Anksčiau kelis kartus gerai pradėjome rungtynes, bet po to trūkdavo susikaupimo. Šįkart komanda buvo susikaupusi visas rungtynes ir sunkiai dirbo tiek gindamasi, tiek puldama. Bet visų svarbiausia, kad vaikinai patikėjo, jog gali nugalėti. To mums trūkdavo žaidžiant su didžiomis komandomis“.

Lietuvis – rezultatyviausias

A.Malašinskas pirmajame rate buvo rezultatyviausias „Motor“ rankininkas. Zaporižės komandos įžaidėjas per 7 rungtynes įmetė 31 įvartį.

Čempionų lyga neskaičiuoja rezultatyvių perdavimų, bet pagal šį rodiklį lietuvis neabejotinai būtų tarp turnyro lyderių. Šį sezoną jo perdavimais dažniausiai pasinaudoja du „Motor“ aprangą vilkintys baltarusiai Barysas Puchovskis (28 įvarčiai) ir Viačeslavas Bochanas (27).

Deja, Zaporižės komandai tenka verstis be naujoko J.Truchanovičiaus. Jis vis dar gydosi traumą. Spalio mėnesį „Motor“ skelbė, kad kairysis pusiau kraštinis turėtų greitai grįžti į aikštę, bet optimistinės medikų prognozės nepasitvirtino ir J.Truchanovičius, tarpsezonį persikėlęs iš „Montpellier“ ekipos, lieka užribyje.

Apkartintas čempionų jubiliejus

Per pirmąjį Čempionų lygos ratą išvengti pralaimėjimo nepavyko nė vienai komandai. B grupėje pirmauja 12 taškų iškovojusi „Kielce“, kuri pirmąjį ratą ketvirtadienį baigė išvykoje iškovodama pergalę prieš čempionės vardą ginančią „Barcelona“ komandą 32:30. Beje, „Barça“ žaidė jubiliejines 500-ąsias rungtynes Europos turnyruose.

Nepaisant pralaimėjimo, „Barcelona“ liko antrojoje vietoje (9 taškai). Toliau rikiuojasi „Veszprém“ (8), Paryžiaus PSG (7), „Motor“ (6), „Flensburg-Handewitt“, „Porto“ (po 5) ir Bukarešto „Dinamo“ (4).

A grupėje po pirmojo rato – dvivaldystė. Grupėje pirmauja po 11 taškų iškovoję „Montpellier“ ir „Kiel“. Kitas vietas užima „Szeged“ (10), „Aalborg“, „Elverum“ (po 8), Skopjės „Vardar“ (5), „Zagreb“ (2) ir Bresto „Miaškov“ (1).

Čempionų lygoje žaidžia 16 komandų. Jos suskirstytos į dvi grupes. Į atkrintamąsias varžybas pateks ne po šešias kiekvienos grupės komandas, tačiau labai svarbu pirmajame etape užimti kuo aukštesnę vietą.

Po dvi geriausias grupių komandas keliaus iškart į ketvirtfinalį. Komandos, kurios grupėse užims nuo trečiosios iki šeštosios vietos, žais aštuntfinalyje, bet trečiąją ir ketvirtąją vietas užimsiančios komandos turės aikštės pranašumą.

Čempionų lygos skaičiai

*„Kielce“ ne tik vienintelė iškovojo šešias pergales, bet ir yra rezultatyviausia komanda. Lenkijos čempionai įmetė 233 įvarčius. Po 232 įvarčius pelnė PSG ir „Kiel“, 221 – „Aalborg“. Blogiausiai puola 190 įvarčių įmetęs „Porto“.

*Sunkiausiai pramušama „Veszprém“ gynyba. Ši komanda praleido 197 įvarčius, „Montpellier“ – 198, „Barcelona“ – 199, „Szeged“ – 200. Lengviausia įmesti į „Dinamo“ vartus. Juose kamuolys buvo 227 kartus.

*Pergalių neiškovojo dvi komandos – A grupės autsaiderės „Zagreb“ ir „Miaškov“. Jos tarpusavyje sužaidė lygiosiomis, o „Zagreb“ dar vieną tašką gavo už lygiąsias su „Elverum“. B grupėje tokių aiškių autsaiderių nėra. Visos komandos iškovojo bent dvi pergales.

*Dviženkliu skirtumu baigėsi tik ketverios rungtynės (vienerios – A grupėje, trejos – B grupėje; visus kartus dideliu skirtumu laimėjo šeimininkai). Sezono didžiausios pergalės rekordas buvo pasiektas septintajame ture, kai PSG namie sutriuškino „Porto“ klubą 33:19. Šių rungtynių pirmasis kėlinys baigėsi neįtikėtinu rezultatu 18:4. Tik Paryžiaus komanda dviženkliu skirtumu nugalėjo dukart.

*Daugiausiai įvarčių per septynis turus įmetė prancūzas Dika Memas iš „Barcelona“ ir rusas Timuras Dibirovas iš „Vardar“ – po 47. Po 45 įvarčius pelnė danas Mikkelis Hansenas iš PSG ir švedas Hampusas Wanne iš „Flensburg“, 42 – švedas Niclasas Ekbergas iš „Kiel“, 40 – prancūzas Julienas Bosas iš „Montpellier“.

*Lankomumo lyderis yra „Kiel“ klubas. Į Vokietijos čempionų namų rungtynes ateina vidutiniškai 5523 žiūrovai. Sezono rekordas irgi buvo pasiektas Kylio arenoje. Joje šią savaitę „Kiel“ ir „Aalborg“ mačą stebėjo 6233 sirgaliai.

*Per Čempionų lygos rungtynes į aikštę eina ir viena Lietuvos teisėjų pora. Vaidas Mažeika ir Mindaugas Gatelis teisėjavo per trejas rungtynes. Moterų Čempionių lygoje per dvejas rungtynes teisėjavo Tomas Barysas ir Povilas Petrušis, per vienerias – Viktorija Kijauskaitė ir Aušra Žalienė.

Priekyje – Vengrijos komandos

Šią savaitę taip pat baigėsi moterų Čempionių lygos pirmasis ratas. Septintojo turo rungtynės buvo žaidžiamos dar praėjusį savaitgalį, bet trečiadienį įvyko vienas dėl sveikatos krizės nukeltas mačas.

Čempionių lygoje, skirtingai nei stipriausių vyrų klubų turnyre, viena komanda žygiuoja be nuostolių. Djoro „Audi“ laimėjo visas 7 rungtynes, surinko 14 taškų ir užtikrintai pirmauja B grupėje. Už lyderių rikiuojasi „Metz“ (10 taškų), Maskvos CSKA (9), čempiono vardą ginantis Kristiansando „Vipers“, „Odense“ (po 8), Gioteborgo „Sävehof“ (4), Liublianos „Krim“ (3) ir „Kastamonu“ (0).

A grupėje pirmaujantis kitas Vengrijos klubas Budapešto „Ferencvaros“ irgi nepatyrė nė vieno pralaimėjimo, bet dvejas rungtynes baigė lygiosiomis ir turi 12 taškų. Kitas vietas užima „Esbjerg“ (11), „Rostov-Don“ (10), „Brest-Bretagne“ (8), Dortmundo „Borussia“ (7), Bukarešto CSM (6), Koprivnicos „Podravka“ (2) ir Podgoricos „Budućnost“ (0).

Rezultatyviausia turnyro žaidėja – vokietė Alina Grijseels iš „Borussia“. Ji įmetė 61 įvartį. 54 įvarčius pelnė norvegė Nora Mork („Vipers“), 53 – švedė Jamina Roberts („Sävehof“).