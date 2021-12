Pasaulio čempionate D. Rapšys pateko į dar vieną finalą

Lietuvis atrankoje distanciją įveikė per 1 min. 42,82 sek. ir kartu su šveicaru Antono Djakovičiumi užfiksavo šeštą geriausią rezultatą. Lietuvis 7-ajame atrankos plaukime nusileido amerikiečiui Kieranui Smithui kuris distanciją įveikė per 1 min. 42,64 sek. Iš to pačio plaukimo į finalą taip pat pateko A.Djakovičius.

Greičiausiai atrankoje plaukė brazilas Fernando Schefferis distanciją nuplaukęs per 1 min. 42,42 sek. 18-metis Pietų Korėjietis Sunwoo Hwangas nuo lyderio atsiliko tik 0,01 sek.

Plaukimo finalas įvyks 16 val. 55 min. Lietuvos laiku.

100 metrų plaukime peteliškės stiliumi Deividas Margevičius į pusfinalio etapą nepateko. Lietuvis distanciją nuplaukė per 51,57 sek. Ir liko 30-tas iš 83 plaukikų.

Norint patekti į pusfinalį lietuviui distanciją reikėjo įveikti lygiai sekunde greičiau – per 50,57 sek., kaip tai padarė amerikietis Tomas Shieldsas. Geriausią rezultatą atrankoje užfiksavo šveicaras Noe’as Ponti nuplaukęs per 49,49 sek.

Pasaulio čempionate Lietuva jau turi vieną medalį savo sąskaitoje. Ketvirtadienį Danas Rapšys 400 metrų plaukime laisvuoju stiliumi iškovojo antrą vietą.