2021-ųjų atspindžiai netekčių veidrodyje: sporto pasaulis apraudojo ryškias asmenybes

Skaudžių netekčių sporto pasaulyje 2021 metais netrūko ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje. Pasaulis atsisveikino su daug sporto bendruomenei atsidavusiais ir ryškų pėdsaką palikusiais asmenimis.

Portalas lrytas.lt kviečia prisiminti labiausiai sporto bendruomenę sukrėtusias 2021-ųjų netektis.

Mindaugas Budzinauskas (1973-2021)

Lapkričio 26-ąją Kazys Maksvytis sėkmingai debiutavo prie Lietuvos krepšinio rinktinės vairo – lietuviai Klaipėdoje 89:69 įveikė Bulgarijos krepšininkus. Vis dėlto krepšinio šventinė pergalingo vakaro gaida netruko ilgai.

Vos po kelių valandų šalies krepšinio bendruomenę sukrėtė skaudi žinia – kovą su sunkia onkologine liga pralaimėjo buvęs krepšininkas bei treneris Mindaugas Budzinauskas.

Būdamas vos 48-erių Anapilin iškeliavęs M.Budzinauskas praeityje vilkėjo Vilniaus „Sakalų“, Vilniaus „Statybos“, Panevėžio „Techaso“ bei Novo Mesto „Krka“ ekipose.

Pakabinęs sportinius batelius ant vinies 198 cm ūgio krepšininkas tapo treneriu.

Žaidėjo marškinėlius į krepšinio specialisto švarką iškeitęs M.Budzinauskas stovėjo prie Panevėžio „Lietkabelio“, Kėdainių „Nevėžio“, Starogardo „Polpharma“ ir Ščecino „King Wilki Morskie“ ekipų vairo.

Vis dėlto 2018 metais krepšininką užklupo onkologinė liga, apmaudu, tačiau ne vieną pergalę aikštėje nuskynęs M.Budzinauskas šį kartą pralaimėjo sunkų mūšį už aikštės ribų.

„Kai sužinojau, kad auglys piktybinis, paskambinau žmonai Laimai, mes ilgai ir sunkiai kalbėjomės. Tačiau nepuoliau į neviltį – ėmiau mąstyti, ką daryti toliau ir kaip sau padėti. Nebuvo laiko liūdėti – turėjau susidėlioti planą.

Tikslas – išgyventi, todėl į daug ką imi žiūrėti paprasčiau. Taip, buvo sunku, bloga. Chemoterapija tave užmuša, atsigauni, vėl užmuša, vėl atsigauni, bet tiki, kad kada nors tai turi praeiti“, – 2020-ųjų spalį portalui lrytas.lt kalbėjo M.Budzinauskas.

Praėjus kelioms dienoms po jo mirties buvęs krepšininko treneris bei geras bičiulis Rūtenis Paulauskas socialinėje erdvėje pasidalino širdį veriančiu įrašu.

„Atsisveikinu su geriausiu krepšininku tarp muzikų ir geriausiu muziku tarp krepšininkų, su gabiu treneriu, nuostabiu draugu, bendraminčiu ir auklėtiniu.

Jaučiuosi kaltas, kad sugadinau Mindaugui karjerą profesionalioje muzikoje, kad kalbinau jį pereiti iš krepšinio mėgėjų į profesionalus, kad jo treniruočių marškinėlių užrašas Metaxa, tapo jo antruoju vardu krepšinio pasaulyje.

Esu dėkingas likimui už tokį draugą su kuriuo laiką leidau dėl to kas jis yra nuostabus draugas, kad jis turėjo tai ko aš norėjau išmokti: meniškai sielai būdingo humoro, sąžiningumo, kilnumo, jautrumo ir sportininkui reikšmingo pasitikėjimo, veržlumo, drąsos ir emocinio pastovumo...

Žavėjo jo atkaklumas siekiant pergalių ir jo aistra pačiam trenerio darbui. Žavėjo jo dvasinė jėga grumiantis su liga, kur Mindaugas ne tik skaičiavo pergalingus taškus, bet ir tikėjo galutine sėkme, norėdamas ją dedikuoti savo artimiesiems, draugams ir auklėtiniams.

Viename iš mūsų pokalbių paklausiau, gal pasveikęs atsiversi natas ir grįši prie muzikos, juk treniruojant patiri daug streso, kilimų ir nuopuolių? Ilgai negalvojęs man atšovė – tą rytą kai pasijausiu geriau, grįšiu į trenerio darbą, kurio nepaprastai ilgiuosi...

Supratau, kad pasišventimas krepšiniui buvo persipynęs su didžiule meile savo šeimai, žmonai Laimai, drauge ėjusiai, palaikiusiai ir nuo pat mokyklos suolo supratusiai, šio kuklaus ir nepaprasto žmogaus kelionės prasmę.

„Verčiau eičiau su draugu tamsoje, nei šviesoje vienas“ (H.Keller). Keliauk, Mindaugai į šviesą, kur tavo siela suras amžiną atilsį...“, – savo feisbuke rašė R.Paulauskas.

Marko Grilcas (1983-2021)

Lapkričio 23-ąją Austrijos slidinėjimo kurorte Soldene įvyko kraupi tragedija.

Vienas garsiausių Slovėnijos sportininkų snieglentininkas Marko Grilcas krito leisdamasis nuo šlaito giliame sniege. Kritimo metu 38-erių sportininkas trenkėsi galva į sniegu padengtą uolą.

Ši itin sunki galvos trauma slovėnui tapo mirtina.

M.Grilcas yra laimėjęs keturis pasaulio snieglenčių sporto taurės etapus, o 2010 metais Londone tapo čempionu akrobatinių šuolių rungtyje.

Anapilin iškeliavęs sportininkas našle paliko žmoną Niną, kuri laukiasi trečio vaiko.

Aleksandras Orinka (1958-2021)

Gruodžio 16-ąją kovą su vėžiu pralaimėjo futbolininkas Aleksandras Orinka. Anapilin vartų sargas iškeliavo per savo gimimo dieną – A.Orinkai buvo sukakę 63-eji.

Jaunystėje Klaipėdos „Atlanto“, Klaipėdos „Granito“ ir Gargždų „Bangos“ garbę gynęs A.Orinka maždaug prieš du dešimtmečius ėmėsi aktyvios veiklos mėgėjų futbole.

Jis ne kartą inicijavo uostamiesčio futbolo vadovus, kad Klaipėdos regione salės futbolas būtų žaidžiamas ištisus metus.

Savo gyvenimą skyręs kitiems A.Orinka buvo vienos iš Klaipėdos cerkvių šventikas, aktyviai bendradarbiavęs su jaunimo centru „Atviros jaunimo erdvės“.

Futbolininkas taip pat subūrė jaunimo komandą Klaipėdos miesto taurės varžyboms bei buvo registruotas šiemet salės futbolo (futsal) A lygoje debiutavusioje „Klaipėda City“ ekipoje kaip atsarginis vartininkas.

Onkologinei ligai pralaimėjęs A.Orinka neįgyvendino savo senos svajonės – dalyvauti Lietuvos futsal A lygos rungtynėse.

Dušanas Ivkovičius (1943-2021)

Rugsėjo 16-oji pasaulinėje krepšinio bendruomenėje buvo pažymėta gedulo ženklu.

Anapilin iškeliavo vienas geriausių visų laikų pasaulio trenerių Dušanas Ivkovičius. Krepšinio specialistui buvo 77-eri.

Treniruodamas tuometinę Jugoslavijos krepšinio rinktinę D.Ivkovičius triskart tapo Europos čempionu – 1989 m., 1991 m. ir 1995 m.

Krepšinio specialistas 1990 metais Argentinoje vadovaudamas Jugoslavijos krepšininkams iškovojo pasaulio čempionato auksą, o . 1988-ųjų Seulo olimpinėse žaidynėse strategas treniruodamas Jugoslavijos rinktinę pasidabino sidabro medaliu.

Ne ką mažiau sėkminga serbui buvo ir klubinio krepšinio trenerio karjera.

Treniruodamas Graikijos „Panionos“ ir „Olympiacos“ ekipoms D.Ivkovičius triskart triumfavo Eurolygoje. Būtent Pirėjo ekipoje treneris darbavosi kartu su krepšininku iš Lietuvos Martynu Gecevičiumi.

Per savo klubinio krepšinio karjerą D.Ivkovičius treniravo „Partizan“, „Aris“, „Radnički“, „Šibenka“, „Vojvodina“, PAOK, „Panionios“, „Olympiacos“, AEK, CSKA, Maskvos „Dinamo“ ir „Anadolu Efes“ ekipas.

Krepšinio specialistas karjerą baigė 2016 metais.

Praėjus kelioms dienos po trenerio mirties į jo laidotuves susirinko gausus praeities ir dabarties krepšinio žvaigždžių desantas.

Atsisveikinimo ceremonijoje dalyvavo Željko Obradovičius, Vlade Divacas, Predragas Danilovičius, Dejanas Bodiroga, Dimitris Itoudis, Svetislavas Pesičius ir Duško Vujoševičius.

Buvęs D.Ivkovičiaus auklėtinis, o vėliau kolega Ž.Obradovičius laidotuvių ceremonijoje emocionaliai atsisveinimo su savo bičiuliu.

Dingo tas žmogus, kuris man buvo viskas – mokytojas, treneris, krikštatėvis, draugas. Jis paliko neišdildomą žymę. Jo palikimas yra didžiulis. Jis išugdė daugybę žaidėjų ir padarė juos geresniais žmonėmis.

Aš jį sutikau aštuntojo dešimtmečio pabaigoje. D.Ivkovičius pakvietė mane žaisti rinktinėje, parodė man didelę pagarbą. Aš ir šiandien naudojuosi jo patarimais. Jis turėjo gerą humoro jausmą, mokėjo paaiškinti, atsipalaiduoti – puiki mokykla. To niekada nepamiršiu“, – kalbėjo Ž.Obradovičius.

Antanas Čikotas (1951-2021)

Gegužės 7-ąją Lietuva neteko garsaus irkluotojo Antano Čikoto. Net aštuonikart šalies čempionu tapęs sportininkas paliko ryškų pėdsaką istorijos vadovėliuose.

Jaunystėje dviračiu važinėjęs A.Čikotas vėliau save atrado irklavimo sporte, kuriame per savo gyvenimą nuskynė ne vieną skambią pergalę.

Ištverme pasižymėjęs sportininkas 1975 metais tapo pasaulio vicečempionu.

Savo jėgas A.Čikotas taip pat išbandė ir olimpinėse žaidynėse. 1976 metais Monrealyje jis su SSRS rinktine aštuonvietyje valtyje iškovojo septintąją vietą.

Baigęs sportininko karjerą kaunietis iš didžiojo sporto nepasitraukė ir dirbo treneriu.

Ne vieną garsų sportininką išugdęs A.Čikotas neužmiršo ir praktikos bei tapo pasaulio irklavimo čempionu bei vicečempionu.

Stevanas Jelovacas (1989-2021)

Praeityje Vilniaus „Lietuvos ryto“ garbę gynusio Stevano Jelovaco gyvybė užgeso gruodžio 5-ąją. Krepšininkui tuo metu buvo vos 32-eji.

Lapkričio 14-ąją Atėnų AEK ekipa susirinko į eilinę treniruotę, kurioje net nebuvo galima nutuokti jokių artėjančią nelaimę rodančių ženklų.

Staiga 208 cm ūgio puolėjas iš Serbijos S.Jelovacas nualpo ir buvo greitai išgabentas į ligoninę. Atėnų gydytojai nustatė, kad krepšininkas patyrė insultą.

Reanimacijoje dėl savo gyvybės kovojęs serbas Anapilin iškeliavo nepraėjus mėnesiui po treniruotės metu įvykusios nelaimės.

Sekmadienio vakarą skaudžią žinią visam pasauliui pranešė AEK klubas. Būtent Atėnų ekipa tapo paskutiniąja S.Jelovaco karjeros stotele.

Vilniuje serbas rungtyniavo 2013-2014 metų sezone. Vilkėdamas tuometinio Vilniaus „Lietuvos ryto“ marškinėlius S.Jelovacas tuometinių Lietuvos vicečempionų garbę gynė Eurolygoje.

2008 metais savo profesionalo karjerą Serbijos krepšinio rinktinės žaidėjas pradėjo „Vizura“ ekipoje.

Per savo karjerą 208 cm ūgio puolėjas taip pat vilkėjo tokių klubų kaip Saragosos CAI, Bambergo „Brose Basket“, Belgrado „Crvena zvezda“ marškinėlius.

Kartu su krepšininku iš S.Jelovacu Vilniuje bei Saragosoje žaidė ir Martynas Gecevičius, kuris po žinios apie savo buvusio komandos draugo mirtį pasidalino žinute socialiniame tinkle „Instagram“.

„Negaliu tuo patikėti... Visada išliksi mano širdyje. Ilsėkis ramybėje, broli“, – savo instagramo „istorijoje“ rašė šiuo metu Utenos „Juventus“ garbę ginantis lietuvis.

Vytautas Juozas Kirkliauskas (1948-2021)

Gruodžio 18-ąją Lietuvos tinklinio bendruomenė neteko garsaus trenerio Vytauto Juozo Kirkliausko.

Visą savo gyvenimą tinkliniui paskyręs specialistas net keturis kartus laimėjo Lietuvos „Geriausio trenerio“ konkursą.

V.Kirkliauskas buvo ne tik garsus treneris, bet ir teisėjas – 1967-2013 metais jis teisėjavo aukščiausio rango šalies moterų ir vyrų salės ir paplūdimio tinklinio čempionatuose.

Prieš dešimtmetį tinklinio specialistas yra užsiminęs, kad jo tinklinio kelias prasidėjo Juozo Vyšniausko dėka.

„Mano kelias į mylimą tinklinį prasidėjo Birštone. Šios mokyklos fizinio lavinimo mokytojas Juozas Vyšniauskas, nors pats buvo lengvaatletis ir stalo tenisininkas, po pamokų treniravo tinklinį mergaites ir berniukus“, – Kauno tinklinio mėgėjų lygai yra teigęs V.Kirkliauskas.

Markas Eatonas (1957-2021)

Gegužės 28-ąją Anapilin iškeliavo NBA blokuotų metimų karalius Markas Eatonas. 64-erių krepšininkas tragiškai žuvo Park Sityje įvykusioje avarijoje.

„Blokų karaliumi“ 224 cm ūgio milžinas buvo vadinamas ne be reikalo – per savo karjerą NBA jis vidutiniškai per rungtynes blokuodavo po 3,5 metimo per rungtynes. Tai geriausias pasiekimas per visą lygos istoriją.

Per 12 metų trukusią profesionalo karjerą M.Eatonas išliko ištikimas „Utah Jazz“ komandai. Joje krepšininkas praleido 1982-1994 metų sezonus.

Per šiuos metus jis vidutiniškai per rungtynes įmesdavo po 6 taškus, atkovodavo po 7,9 kamuolio ir blokuodavo po 3,5 metimo.

Milžinas dvejus metus buvo išrinktas geriausiai besiginančiu NBA krepšininku (1985, 1989).

„Utah Jazz“ klubo legendos mirties sukrėstas prancūzas Rudy Gobert'as tviteryje M.Eatoną pavadino savo mokytoju.

„Mano mokytojas ir bičiulis Markas Eatonas – nuostabus žmogus. Esu dėkingas už tavo buvimą mano gyvenime per pastaruosius metus. Pasiilgsiu mūsų pokalbių. Tačiau žinau, kad tu vis tiek žiūrėsi“, – rašė šiuo metu „Jazz“ garbę ginantis Prancūzijos krepšinio rinktinės vidurio puolėjas.

Jonas Algimantas Juozaitis (1933-2021)

Birželio 17-ąją po sunkios ligos mirė ilgametis Lietuvos vyrų ir moterų plaukimo rinktinės treneris, buvęs Lietuvos Tinklinio federacijos Trenerių tarybos pirmininkas, pedagogas ir mokslininkas Jonas Algimantas Juozaitis.

J.A.Juozaitis buvo garsus tinklininkas ir atstovavo LVKKI, Kauno „Žalgirio“, Vilniaus „Šviesos“, „Žalgirio“, „Dinamo“ komandoms.

Nuo 1952-ųjų beveik dešimtmetį jis gynė ir Lietuvos tinklinio rinktinės garbę, o 1952-1954 metais tapo Lietuvos čempionu, o 1953 metais iškovojo šalies taurę.

Baigęs žaidėjo karjerą J.A.Juozaitis pasuko trenerio kelio link.

Nuo 1968-ųjų jis savo gyvenimą susiejo su plaukimu ir vadovavo Respublikinio plaukimo centro kompleksinei mokslo grupei ir Lietuvos plaukimo federacijos Trenerių tarybai.

J.A.Juozaitis taip pat buvo ilgametis šalies vyrų ir moretų plaukimo rinktinių vyriausiasis treneris.

Jo auklėtiniu būvo ir sūnus Arvydas Juozaitis, kuris 1976-ųjų Monrealio olimpinių žaidynių metu iškovojo bronzos medalį.

J.A.Juozaičio darbas ugdant aukšto meistriškumo sportininkus įvertintas Kūno kultūros ir sporto departamento medaliais „Lietuvos sportui atminti“, „Už nuopelnus Lietuvos sportui“, antrojo laipsnio ordinu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpine žvaigžde, Olimpiniais žiedais.

Marvinas Hagleris (1954-2021)

Kovo 13-ąją bokso pasaulį sukrėtė skaudžiausia šio sporto metų netektis. Eidamas 67-uosius metus mirė legendinis boksininkas Marvinas Hagleris.

Per savo karjerą kovotojas iš JAV dalyvavo 67 kovose, iš kurių 62 pasibaigė pergalėmis, o 52 iš jų – nokautais.

1980 metais M.Hagleriui pavyko tapti absoliučiu pasaulio vidutinio svorio kategorijos čempionu.

Net 12 kartų savo šį titulą apgynęs boksininkas iš didžiojo sporto pasitraukė 1987 metais.