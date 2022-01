Lietuvos rankininkai užsienyje: kuriems iš jų sekasi geriausiai?

Apie pusę į rinktinę atvykusių Lietuvos rankininkų žaidžia kitų šalių lygose, kuriose prieš Naujuosius metus prasidėjo pusantro ar du mėnesius truksianti žiemos pertrauka.

Vokietija

Šį sezoną Vokietijos lygoje, kuri yra be konkurencijos stipriausia pasaulio nacionalinė lyga, debiutavo Benas Petreikis. 29 metų klaipėdietis antrą sezoną žaidžia „N-Lübbecke“ komandoje, kuriai pernai padėjo tapti antrosios bundeslygos vicečempione ir iškovoti kelialapį į stipriausią šalies rankinio pakopą.

Liubekės klubo finansinės galimybės – vienos mažiausių pirmojoje bundeslygoje. Dėl to tarpsezonį komanda nesulaukė žymaus pastiprinimo, o ir jos užduotis yra kukli. Pagrindinė „N-Lübbecke“ užduotis – išvengti vienos iš dviejų paskutinių vietų ir neiškristi atgal į antrąją bundeslygą.

Kol kas ši užduotis vykdoma. Liubekės rankininkai per 17 rungtynių iškovojo 10 taškų ir užima 15-ąją vietą tarp 18 komandų. „N-Lübbecke“ pirmajame rate įveikė visas tris žemesnes vietas užimančias komandas, o spalio pabaigoje atsidūrė visos Vokietijos rankinio bendruomenės dėmesio centre, nes sensacingai nugalėjo šalies čempioną „Kiel“ klubą.

„N-Lübbecke“ trenerio Emiro Kurtagičiaus manymu, jo komanda iki žiemos pertraukos padarė viską, ką galėjo: „Pirmas ratas buvo labai sunkus. Per paskutines metų rungtynes buvome lyg išspausta citrina, iš kurios nebeįmanoma daugiau išspausti nė vieno lašelio.

Tačiau mes parodėme, kad buvome verti kelialapio į pirmąją bundeslygą. Dabar pailsėsime, bandysime atgauti jėgas ir ruošimės antrajai sezono daliai.“

Pagrindinis „N-Lübbecke“ atakų organizatorius B.Petreikis per 17 rungtynių įmetė 45 įvarčius, atliko 47 rezultatyvius perdavimus ir du kartus pateko į turo geriausių žaidėjų septynetą. Pagal rezultatyvius perdavimus lietuvis lygoje užima vienuoliktąją vietą.

Vokietija-2

Pakartoti B.Petreikio žygį bando trys šį sezoną antrojoje Vokietijos bundeslygoje rungtyniaujantys Lietuvos rankininkai. Tiesa, jei jų komandos ir turėjo vilčių iškovoti kelialapius į pirmąją bundeslygą, tai šias viltis jau teko atidėti kitiems metams.

Iki žiemos pertraukos geriausiai žaidė Drezdeno „Elbflorenz“, kuriai trečią sezoną atstovauja 26-erių Mindaugas Dumčius. Drezdeno ekipa per 18 rungtynių iškovojo 19 taškų ir užima devintąją vietą, o M.Dumčius įmetė 57 įvarčius.

Pernai „Elbflorenz“ kovojo dėl aukščiausių vietų, bet šį sezoną pradėjo daug prasčiau ir pirmosiomis savaitėmis įstrigo apatinėje lentelės dalyje. Nors lapkričio pabaigoje pavyko suderinti veiksmus, lyderiai jau pabėgo per toli, kad Drezdeno rankininkai juos galėtų pavyti.

Kitų dviejų „lietuviškų“ komandų reikalai dar blogesni. „Coburg“, kuri pernai iškrito iš pirmosios bundeslygos, šį sezoną antrojoje pakopoje užima tik 13-ąją vietą (14 taškų), prieš kelis dešimtmečius ne vien Vokietijoje, bet ir Europoje karaliavusi „Grosswallstadt“ – 17-ąją vietą (13 taškų).

„Coburg“ žaidžia 25-erių Lukas Juškėnas, kuris sezonui jau prasidėjus į Vokietiją išvyko iš Klaipėdos „Dragūno“, „Grosswallstadt“ – kelis praėjusius sezonus Austrijoje rungtyniavęs 33-ejų Povilas Babarskas.

L.Juškėnas antrojoje bundeslygoje žaidė 13 rungtynių ir įmetė 13 įvarčių. Daugiausiai gynyboje rungtyniaujantis P.Babarskas pelnė 1 įvartį, tačiau patenka tarp daugiausiai metimų blokavusių rankininkų.

Antrojoje bundeslygoje žaidžia 20 komandų, o į žemesnę lygą iškris trys ekipos. Tad ir „Coburg“, ir „Grosswallstadt“ šiuo metu svyla padai. Juo labiau, kad „degančioje“ 18-ojoje vietoje esanti „Aue“ surinko tiek pat taškų, kiek Grosvalštadto komanda.

Prancūzija

Skirtingas užduotis sprendžia Prancūzijos lygoje žaidžiantys lietuviai: 27-erių Gerdas Babarskas su „Chambery-Savoie“ kovoja dėl kelialapio į Europos turnyrą, 25-erių Lukas Simėnas su „Istres“ – dėl išlikimo.

Nuo sezono pradžios stabiliai žaidžianti Šamberi komanda per 14 rungtynių iškovojo 16 taškų ir užima penktąją vietą. Kaip tik ši pozicija turėtų užtikrinti kelialapį į antrąjį pagal rangą Europos lygos turnyrą. „Chambery“ šiuo metu atsilieka tik nuo Paryžiaus PSG (26 taškai), „Nantes“ (21), „Aix“ (19) ir „St.Raphael“ (16) komandų. Tiesa, norinčių pakilti į penktąją vietą taip pat netrūksta – net penkios komandos nuo „Chambery“ atsilieka 1-3 taškais.

G.Babarskas prie komandos rezultatų labiausiai prisideda gindamasis. Tačiau lietuvis neretai dalyvauja ir atakose – jis per 14 rungtynių įmetė 16 įvarčių.

Prieš pat Kalėdas „Chambery“ sukūrė didžiausią šio sezono Prancūzijos rankinio staigmeną – lygos taurės turnyro pusfinalyje nugalėjo labai retai pralaimintį PSG klubą. Vis dėlto iškovoti prizo Šamberi rankininkams nepavyko. Finale jie pralaimėjo „Nantes“ ekipai.

Šamberi komandoje G.Babarskas žaidžia jau ketvirtą sezoną. Tuo tarpu L.Simėnas į Prancūziją iš Ispanijos lygos persikraustė tik prieš kelias savaites – gruodžio pradžioje.

„Istres“ naujokas kol kas žaidė vienerias rungtynes ir įmetė 1 įvartį.

Istro ekipa per 13 rungtynių iškovojo 8 taškus ir tarp 16 komandų užima 13-ąją vietą. Į antrąją lygą iškris dvi komandos, skirtumas tarp autsaiderių nedidelis, tad svarbiausios kovos vyks žiemos pabaigoje ir pavasarį.

Ispanija

Nelauktai žemoje vietoje pirmąjį Ispanijos lygos ratą baigė Leono „Ademar“ klubas, į kurį prieš sezoną perėjo legionieriaus karjerą pradėjęs 24-erių Gabrielius Virbauskas.

„Ademar“ sukaupė didžiausią biudžetą (1,2 mln. eurų) nuo tada, kai prieš dešimtmetį pasikeitė klubo vadovybė, 2021 metų vasarą pakeitė daug žaidėjų ir buvo minimas tarp pretendentų kovoti dėl antrosios vietos (pirmoji – neformaliai rezervuota „Barcelona“ komandai), bet Leono rankininkus nuo pirmųjų savaičių lydi nesėkmės.

Favorite laikyta komanda atsidūrė tarp autsaiderių ir kovoja ne dėl kelialapio į Europos lygą, bet dėl išlikimo „Asobal“ lygoje. Leono rankininkai per 15 rungtynių iškovojo vos 10 taškų ir užima 14-ąją vietą tarp 16 komandų. Nuo degančios 15-osios vietos „Ademar“ skiria tik 1 taškas. Prieš žiemos pertrauką Leono komanda patyrė penkis iš eilės pralaimėjimus.

Nors komandos žaidimas ir rezultatai nuvilia, priežasčių smarkiai priekaištauti G.Virbauskui nėra. Lietuvis per 15 rungtynių įmetė 59 įvarčius ir yra antras pagal rezultatyvumą „Ademar“ rankininkas.

„Ademar“ šį sezoną nepavyko pasiekti tikslo ir europinėje arenoje. Leono komanda rugsėjį startavo Europos lygos atrankoje, bet antrajame etape pralaimėjo kitai Ispanijos komandai Granolerso „Fraikin“ ir nepateko į grupių varžybas.

Sezono pradžioje Ispanijos lygoje žaidė dar vienas lietuvis – vasarą iš „Nava“ komandos į debiutantę „Antequera“ ekipą perėjęs Lukas Simėnas. Tačiau jis gruodžio mėnesį išvyko į Prancūziją.

L.Simėnas šį sezoną Ispanijos lygoje žaidė 13 rungtynių, per jas įmetė 25 įvarčius ir kartą buvo nubaustas raudona kortele.

„Antequera“ jau po pirmojo rato yra beveik pasmerkta grįžti atgal į antrąją lygą. Ši komanda iškovojo tik 2 taškus ir beviltiškai įstrigo paskutinėje 16-ojoje vietoje.

Ispanijos lygoje tvirtai pirmauja „Barcelona“, per 15 rungtynių iškovojusi 28 taškus. Nors favoritai prarado du taškus, jie nepralaimėjo nė karto. „Mėlyniems-granatiniams“, kurių vadovai apsižioplino ir pažeidė žaidėjų registravimo taisykles, buvo įskaitytas techninis pralaimėjimas rungtynėse su „Torrelavega“ ekipa.

Vengrija

Vengrijos lygos sezonas labai sunkiai klostosi „Eger“ komandai, kurios aprangą vilki pastaraisiais metais į rinktinę nebekviečiamas Rolandas Bernatonis.

Praėjusiais metais vietas lentelės viduryje užimdavęs „Eger“ šį sezoną kovoja dėl išlikimo. Egerio rankininkai per 12 rungtynių surinko tik 4 taškus ir dalijasi priešpaskutinę vietą su „Kecskemét“ klubu. Iš pirmosios lygos iškris dvi komandos, o abu autsaiderius nuo 12-ąją vietą užimančio „Csurgo“ jau skiria 4 taškai.

Nors 34-erių R.Bernatonio asmeninis indėlis taip pat truputį sumažėjo, jis yra vienas rezultatyviausių komandos žaidėjų. Lietuvis per 13 rungtynių įmetė 45 įvarčius.

Vengrijos lygoje pirmauja tradiciniai lyderiai – Čempionų lygoje žaidžiantys „Szeged“ (25 taškai per 13 rungtynių) ir „Veszprém“ (23 taškai per 12 rungtynių) klubai. Trečiojoje vietoje įsitvirtino „Balatonfüred“ (17 taškų per 12 rungtynių).

Rusija

2021 metų vasarą pirmą kartą sutartį su užsienio klubu pasirašė ne tik G.Virbauskas, bet ir jo vyresnysis brolis 26-erių Deividas. Jis patraukė visai kita kryptimi ir išvyko į Rusijos pietus – Taganrogo „Donskije kazaki“ klubą.

„Kazaki“ tik 2019 metais grįžo į Rusijos superlygą ir du pirmuosius sezonus buvo silpnas vidutiniokas. Tačiau 2021 metais Taganrogo klubo vadovai pradėjo kurti didesnius planus: sustiprino sudėtį ir užsimojo kovoti dėl medalių.

Ar tikslas bus pasiektas, paaiškės tik pavasarį, bet šiuo metu „Kazaki“ galimybės yra neblogos. Taganrogo komanda per 16 rungtynių iškovojo 23 taškus ir užima ketvirtąją vietą. Du varžovai – ranka pasiekiami. Permės „Medvedi“ turi 24, Maskvos CSKA – 26 taškus. Nuo persekiotojų šiek tiek pabėgo Čechovo „Medvedi“, kuris surinko 32 taškus, bet žaidė jau 18 rungtynių.

D.Virbauskas sezoną pradėjo gana sunkiai, bet per kelias savaites įrodė komandos treneriams, kad gali būti vienas iš lyderių. Jis per 15 rungtynių įmetė 72 įvarčius ir superlygos rezultatyviausių žaidėjų lentelėje pakilo į aštuntąją vietą. Dvejose rungtynėse lietuvis pelnė po 10 įvarčių.

Ukraina

Gintaro Savukyno treniruojama Zaporižės „Motor“ komanda, kuriai atstovauja Aidenas Malašinskas ir Jonas Truchanovičius, Ukrainos lygoje lygiaverčių varžovų neturi. Šis turnyras apskritai yra lyg parodija – rudenį serijinis čempionas „Motor“ netgi žaidė dvejas šalies pirmenybių rungtynes per vieną dieną!

Nors Ukrainos lygoje paprastai žaidžia be lyderių, „Motor“ laimėjo visas 11 rungtynių, o aštuonias pergales pasiekė didesniu negu 20 įvarčių skirtumu.

Prieš šį sezoną į „Motor“ perėjęs 28-erių J.Truchanovičius kol kas nežaidė dėl traumos. Ilgametis „Motor“ lyderis 35-erių A.Malašinskas šalies pirmenybėse žaidė 3 rungtynes ir įmetė 9 įvarčius.

Zaporižės komanda gali visas jėgas skirti Čempionų lygai. Svarbiausiame žemyno turnyre Ukrainos čempionai per 10 rungtynių iškovojo 8 taškus ir grupėje tarp aštuonių komandų užima šeštąją vietą. A.Malašinskas įmetė 47 įvarčius ir rezultatyviausių Čempionų lygos žaidėjų lentelėje užima 14-ąją vietą.

Šio sezono pradžioje – 2021 metų rugsėjį – „Motor“ taip pat dalyvavo praėjusio sezono Pietryčių lygos baigiamajame turnyre. Jame Zaporižės rankininkai užėmė trečiąją vietą. Pietryčių lyga, kurioje varžosi Pietų slavų šalių bei kelių gretimų valstybių klubai, anksčiau tokioms komandoms kaip „Motor“ užpildydavo aukšto lygio varžybų trūkumą. Tačiau šį sezoną dėl pandemijos keliamų kliūčių buvo nuspręsta turnyro nerengti.

Austrija

Austrijos čempionės vardą ginanti Hardo „Alpla“ prieš šį sezoną sudarė sutartį su Karoliu Antanavičiumi. Nors 23 metų uteniškis pirmą kartą išvyko į užsienio klubą, jis iškart tapo vienu iš „Alpla“ lyderių ir iki žiemos pertraukos šalies pirmenybėse per 15 rungtynių įmetė 68 įvarčius. Rezultatyviausių žaidėjų lentelėje K.Antanavičius užima 16-ąją vietą.

Kairiojo pusiau kraštinio ir jo komandos draugų pastangos nenueina veltui. „Alpla“ iškovojo 25 taškus ir vėl įsitvirtino Austrijos lygos lentelės viršūnėje. Tiesa, ant kulnų mina net keli konkurentai: „Bregenz“ ir „Krems“ turi po 22 taškus, Vienos „Fivers“ ir Vienos „Insignis“ – po 21 tašką.

Hardo rankininkai šį sezoną bandė jėgas ir Europos lygos turnyre, bet jau pirmajame atrankos etape pralaimėjo Tulūzos „Fenix“ komandai.

Austrijos lygoje vytis lyderius bandančioje Kremso komandoje žaidžia Austrijos pilietybę turintis ir šios šalies rinktinei atstovavęs Romas Kirveliavičius. Jis septynis praėjusius sezonus rungtyniavo Vokietijos pirmosios ir antrosios bundeslygos klubuose, bet 2021 metų vasarą grįžo į Austriją. Naujajai komandai 33-ejų R.Kirveliavičius tapo didele paspirtimi ir įmetė 67 įvarčius.

„Krems“ rudenį startavo Europos taurės turnyre (trečiajame pagal rangą žemyno klubų turnyre), bet iš jo iškrito antrajame rate.

Sezono pradžioje į aikštę buvo grįžęs ir 41-erių Augustas Strazdas. Geriausiais karjeros metais šis rankininkas ilgai žaidė „Insignis“ komandoje, o šio sezono pradžioje „Insignis“ susidūrė su dideliais sunkumais dėl traumų, todėl paprašė veterano pagalbos. Lietuvis išgirdo prašymą ir keliuose Austrijos lygos mačuose įbėgo į aikštę, bet įvarčių neįmetė.

Austrijos antrojoje lygoje sėkmingai žaidžia „Leoben“ komanda, kurios žaidžiantysis treneris yra Vytautas Žiūra. Leobeno rankininkai per 13 rungtynių iškovojo 20 taškų ir pirmauja Pietų-Rytų grupėje. Prie pergalių daug prisideda ir 42-ejų V.Žiūra, kurio sąskaitoje yra 43 įvarčiai.

Leobeno komandai taip pat atstovauja vartininkas Aistis Pažemeckas, kuris nuo spalio mėnesio negali žaisti dėl sunkios traumos, ir Austrijoje užaugęs Jonas Magelinskas.

Islandija

Islandijos lygoje pirmąją vietą taip pat užima komanda, kurioje žaidžia Lietuvos rankininkas – Hafnarfjorduro FH su Gyčiu Šmantausku. FH per 13 rungtynių iškovojo 20 taškų. Tiek pat taškų turi kita Hafnarfjorduro miesto komanda „Haukar“, o dar trys ekipos atsilieka dviem arba trimis taškais.

Prieš šį sezoną į FH perėjęs 24-erių G.Šmantauskas prie komandos puolimo prisideda gana nežymiai – jis žaidė 12 rungtynių ir įmetė 13 įvarčių. Lietuvis jau du kartus buvo nubaustas raudona kortele.

Du Lietuvos rankininkai – 31-erių Karolis Stropus ir vartininkas 32-ejų Vilius Rašimas – atstovauja „Selfoss“ klubui, kol kas surinkusiam 15 taškų ir užimančiam šeštąją vietą. K.Stropus iki žiemos pertraukos pelnė 13 įvarčių.

Abi lietuvių komandos šį sezoną dalyvavo Europos taurės turnyre. Ir FH, ir „Selfoss“ iškrito antrajame rate.

Italija

Italijos lygoje antrą sezoną žaidžia „Eppan“ klubui atstovaujantis 25-erių Modestas Štarolis. Jis per 12 rungtynių įmetė 54 įvarčius ir rezultatyviausių žaidėjų lentelėje užima 16-ąją vietą, o Epano komanda surinko 11 taškų ir gana ramiai įsitaisė lentelės viduryje – aštuntojoje vietoje.

„Eppan“ jau beveik nekovoja dėl kelialapio į atkrintamąsias varžybas, kuriose žais tik keturios komandos, bet Epano rankininkai dar negali būti visai ramūs, kad neatsidurs dėl išlikimo kovosiančių autsaiderių grupėje.

Nyderlandai

Bendroje Belgijos ir Nyderlandų lygoje žaidžiantys „Aalsmeer“ rankininkai, tarp kurių yra Vaidas Trainavičius, yra arti pirmojo tikslo – patekti į finalo ketvertą. „Aalsmeer“ iki žiemos pertraukos per 15 rungtynių iškovojo 22 taškus, užima trečiąją vietą ir nežymiai atsilieka tik nuo Bocholto „Achilles“ (25 taškai) bei Sitardo „Lions“ (23 taškai).

33-ejų V.Trainavičius svariai prisideda prie Alsmėrio ekipos pergalių. Jis įmetė 66 įvarčius ir lygoje pagal rezultatyvumą yra 17-as.