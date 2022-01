Būsimi Lietuvos rankininkų varžovai Europos čempionate atšaukė draugiškas rungtynes

Varžovai

Norvegijos vyrų rankinio rinktinė planavo šią savaitę keliauti į Daniją, o Slovakijos komanda – į Austriją. Tačiau abi išvykos ir ketvirtadienį numatytos draugiškos rungtynės buvo atšauktos.

Norvegijos rankinio federacija sprendimą paaiškino būgštavimais dėl epideminės padėties. Pastarosiomis dienomis apie užsikrėtimus iš norvegų stovyklos nebuvo pranešta, bet kovidu užsikrėtė Danijos rinktinės vartininkas Jannickas Greenas.

Norvegijos ir Danijos rankinio federacijos dar nenusprendė, ar surengs kitas numatytas rungtynes, kurios planuojamos sausio 8 dieną.

Norvegai pasirengimo planus keitė jau antrą kartą. Iš pradžių buvo numatoma, kad Norvegijos ir Danijos rinktinės dalyvaus keturių komandų turnyre Prancūzijoje, bet šis turnyras buvo atšauktas dėl užsikrėtimų bangos Prancūzijos komandoje.

Slovakijos ir Austrijos rinktinių dvikovos buvo atsisakyta kovidu užsikrėtus slovakų rankininkui. Susirgusio žaidėjo pavardė neskelbiama.

Slovakai ir austrai taip pat buvo numatę sužaisti dvejas rungtynes. Ar šeštadienį rankininkai susitiks Bratislavoje, dar neaišku.

Be generalinės repeticijos liko ir Lietuvos rinktinė, kuri atšaukė kelionę į Islandiją, kur turėjo du kartus žaisti su šios šalies komanda. Tačiau, kaip skelbia Latvijos rankinio federacija, penktadienį Lietuvos ir Latvijos rankininkai turėtų žaisti treniruočių pobūdžio rungtynes Duobelėje.

Europos pirmenybės Vengrijoje ir Slovakijoje turėtų prasidėti sausio 13 dieną.

Atšaukta

Ketvirtadienį Europoje turėjo vykti bent septynerios žemyno pirmenybėms besirengiančių komandų draugiškos rungtynės. Šešerios iš jų buvo atšauktos per pastarąsias dvi dienas.

Tiesa, dvi be varžovų likusios komandos susitiko tarpusavyje. Jų rungtynėse Ispanijos rankininkai sutriuškino Azijos pirmenybėms besirengiančią Irano rinktinę 36:22 (18:9).

Išmėginti jėgas taip pat pavyko Švedijos ir Nyderlandų rankininkams. Jų dvikovoje pergalę pasiekė švedai 34:30 (19:19).

Atranka

Kol stipriausios žemyno komandos ruošiasi 2022 metų Europos pirmenybėms, silpniausios rinktinės pradėjo 2024 metų Europos pirmenybių atrankos pirmąjį etapą.

Ketvirtadienį pirmąsias rungtynes turėjo žaisti Latvijos rinktinė, kuri Valmieroje laukė svečių iš Bulgarijos. Tačiau ir šį mačą ištiko toks pats likimas – keliems rankininkams užsikrėtus kovidu, bulgarai neatvyko į Latviją.

Varžovai

Rusijos rinktinė, kuri per Europos pirmenybes bus pirmoji Lietuvos rankininkų varžovė, išvyko į Kroatiją. Rusai planavo Osijeke rengiamame turnyre susitikti su Kroatijos bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinėmis, tačiau bosniai turnyre nedalyvaus. Šiai rinktinei jau atvykus į Osijeką buvo nustatyti koronavirusu užsikrėtę asmenys ir bosniai turėjo grįžti namo.

Pasikeitus planams, numatoma sausio 7 ir 8 dienomis surengti dvejas Kroatijos ir Rusijos komandų rungtynes.

Karantinas

Europos rankinio federacija (EHF) sušvelnino karantino taisykles kovidu užsikrėtusiems rankininkams. Pagal anksčiau patvirtintas taisykles užsikrėtę rankininkai į komandas galėjo grįžti praėjus ne mažiau nei 14 dienų nuo pirmojo teigiamo testo.

Ketvirtadienį EHF Vykdomasis komitetas pakeitė šią taisyklę. Jei praėjus ne mažiau nei penkioms dienoms nuo pirmojo teigiamo testo du iš eilės testai bus neigiami (tarp šių testų turi praeiti ne mažiau nei 24 val.), rankininkui bus leidžiama grįžti į komandą.

Be to, EHF leido į rinktines kviesti žaidėjus, kurie nebuvo įtraukti į preliminarią 35 rankininkų paraišką. Pagal „normaliomis sąlygomis“ galiojusias taisykles nacionalinės federacijos iki gruodžio pradžios privalėjo pateikti 35 kandidatų sąrašą, o prieš pirmenybes turėjo sutrumpinti sąrašą iki 20 pavardžių. Per rungtynes galima registruoti 16 rankininkų.