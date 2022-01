Europos rankinio čempiontas: kas laukia Lietuvos rankininkų ir jų varžovų?

Sistema

Europos pirmenybėse žais 24 komandos. Jos pirmajame etape suskirstytos į šešias grupes. Į kitą etapą pateks po dvi geriausias grupių komandas.

Antrajame etape, kuriame rungtyniaus 12 komandų, bus sudarytos dvi naujos grupės. Geriausios pirmojo etapo A, B ir C grupių komandos pateks į I grupę, pirmojo etapo D, E ir F grupių komandos – į II grupę.

Pirmojo etapo tarpusavio rungtynių rezultatai bus įskaityti, tad antrajame etape, kuris truks iki sausio 26 dienos, komandos žais po ketverias rungtynes.

Po dvi geriausias antrojo etapo grupių komandas pateks į pusfinalį. Pusfinalio rungtynės bus žaidžiamos sausio 28 dieną, finalo – sausio 30 dieną.

Pirmojo etapo grupės

A grupė (Debrecenas): Danija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Juodkalnija.

B grupė (Budapeštas): Portugalija, Vengrija, Islandija, Nyderlandai.

C grupė (Segedas): Prancūzija, Kroatija, Serbija, Ukraina.

D grupė (Bratislava): Vokietija, Lenkija, Baltarusija, Austrija.

E grupė (Bratislava): Ispanija, Švedija, Bosnija ir Hercegovina, Čekija.

F grupė (Košicė): Norvegija, Rusija, Slovakija, Lietuva.

Lietuviai

Lietuvos rinktinė į didžiuosius vyrų rankinio turnyrus grįžta po 24 metų pertraukos. XX amžiaus pabaigoje mūsų šalies rankininkai žaidė 1997 metų pasaulio pirmenybėse (užėmė 10-ąją vietą) ir 1998 metų Europos pirmenybėse (užėmė 9-ąją vietą), o paskui vis užkliūdavo už atrankos kliūčių.

Šių Europos pirmenybių atrankos grupėje Lietuvos rinktinė per 6 rungtynes iškovojo 4 taškus ir užėmė trečiąją vietą. Lietuviai pralaimėjo abejas rungtynes grupės nugalėtojams portugalams ir pasidalijo po pergalę su Islandijos bei Izraelio rinktinėmis. Pergalė prieš islandus užtikrino, kad Lietuvos rinktinė pateko į Europos pirmenybes kaip viena iš keturių geriausių trečiąsias vietas užėmusių komandų (varžybos vyko aštuoniose grupėse).

Į Europos pirmenybes Lietuvos rinktinė išvyko be vieno geriausių rankininkų Jono Truchanovičiaus, kuris šį sezoną nežaidė nė vienerių rungtynių dėl sunkios traumos. Šių metų pradžioje Zaporižės „Motor“ klubo kairiajam pusiau kraštiniui buvo atlikta kelio operacija.

Visais atžvilgiais labiausiai patyręs Lietuvos rinktinės rankininkas yra Aidenas Malašinskas. Jis – ir vyriausias (35-erių), ir daug metų žaidžia aukščiausiame lygyje. A.Malašinskas jau septintą sezoną atstovauja Čempionų lygoje nuolat rungtyniaujančiam „Motor“ klubui.

Garsiomis pavardėmis neišgąsdinsi ir Gerdo Babarsko. Šis gynėjas su daugeliu ryškiausių žvaigždžių susiduria Prancūzijos lygoje, kurioje atstovauja stipriam vidutiniokui „Chambery-Savoie“ klubui.

Čempionų lygos komandose prieš kelis sezonus žaidė vartininkas Giedrius Morkūnas, prieš šį sezoną grįžęs į Vilniaus „Šviesą“, ir gynėjas Povilas Babarskas, dabar rungtyniaujantis Vokietijos antrosios lygos „Grosswallstadt“ komandoje.

Per Europos pirmenybių atrankos rungtynes rinktinėje rezultatyviai žaidė Gabrielius Virbauskas (Leono „Ademar“, Ispanija), Mindaugas Urbonas („Vilnius“), Valdas Drabavičius („Šviesa“), Mindaugas Dumčius (Drezdeno „Elbflorenz“, Vokietijos antroji lyga), Tadas Stankevičius (Alytaus „Varsa“).

Užsienio komandose žaidžia net 12 iš 20 rankininkų, kuriuos Lietuvos rinktinės treneris Mindaugas Andriuška įtraukė į galutinę paraišką.

Varžovai

Lietuvos rankininkai pirmojo etapo F grupėje susitiks su Rusijos, Slovakijos ir Norvegijos rinktinėmis.

Neabejotina grupės favoritė – Norvegijos rinktinė. Norvegai praėjusiame olimpiniame cikle per šešis didžiuosius turnyrus iškovojo tris medalių komplektus: 2017 ir 2019 metų pasaulio pirmenybių sidabrą bei 2020 metų Europos pirmenybių bronzą.

Vis dėlto 2021-ieji norvegams buvo blogesni. Jie pasaulio pirmenybėse užėmė šeštąją vietą, Tokijo olimpinėse žaidynėse – septintąją vietą.

Ryškiausia norvegų žvaigždė – „Kiel“ ekipos įžaidėjas Sanderis Sagosenas, kuris buvo rezultatyviausias praėjusių Europos pirmenybių rankininkas. Petys į petį dėl rinktinės pergalių kovoja dar keli stipriausių Europos klubų žaidėjai: Kristianas Bjornsenas („Aalborg“), Haraldas Reinkindas („Kiel“), Kentas Robinas Tonnesenas („Szeged“), Christianas O‘Sullivanas („Magdeburg“), vartininkas Torbjornas Bergerudas („Gudme“).

Nors Rusijos rinktinės metraštyje yra keletas šlovingų puslapių, ši komanda didžiausias pergales iškovojo XX amžiaus pabaigoje. Tuomet rusai dukart tapo pasaulio čempionais, kartą – Europos čempionais ir laimėjo Sidnėjaus olimpinių žaidynių aukso medalius.

Tačiau po Atėnų olimpinių žaidynių, kuriose užėmė trečiąją vietą, Rusijos rankininkai medalių nelaimėjo, o praėjusį dešimtmetį nusmuko tiek, kad neiškovojo kelialapių į 2018 metų Europos ir 2021 metų pasaulio pirmenybes. Tiesa, pernai pasaulio pirmenybėse Rusijos rinktinė žaidė, nes gavo vardinį kvietimą. Rusai šiame turnyre užėmė 14-ąją vietą.

Užpernai praėjusiose Europos pirmenybėse Rusijos rankininkai pralaimėjo visas trejas rungtynes ir užėmė 22-ąją vietą.

Dauguma Rusijos rinktinės žaidėjų žaidžia savo šalies klubuose, o Čempionų lygoje rungtyniauja vos vienas rankininkas – Dmitrijus Santalovas iš Bresto „Miaškov“.

Slovakijos rinktinė į didžiuosius turnyrus grįžo po gana ilgos pertraukos – nors ir ne tokios ilgos, kaip lietuviai. Slovakai praėjusį kartą Europos pirmenybėse žaidė 2012 metais. Beje, Slovakijos rankininkai iki šiol dalyvavo trejose Europos pirmenybėse, bet per jas nepasiekė nė vienos pergalės ir iškovojo vos vieną tašką sužaidę lygiosiomis su Serbijos ekipa.

Lietuvos ir Slovakijos rinktinės užpernai susitiko pasaulio pirmenybių atrankos turnyre, kuris vyko Liuksemburge. Tuomet lietuviai šventė minimalią pergalę 25:24 ir iškovojo vienintelį kelialapį į kitą atrankos etapą, kuris nebuvo surengtas dėl pandemijos.

Pagrindiniai Slovakijos rinktinės žaidėjai atstovauja Vengrijos lygos arba Vokietijos antrosios lygos klubams, o kone garsiausias šalies rankininkas yra Tomašas Urbanas („Minden“), kuris yra vienintelis Vokietijos pirmojoje bundeslygoje žaidžiantis slovakas.

Favoritai

Normaliomis aplinkybėmis pagrindinės Europos pirmenybių favoritės būtų Prancūzijos, Danijos ir Ispanijos rinktinės. Prancūzija pernai tapo Tokijo olimpinių žaidynių čempione, Danija – pasaulio čempione, Ispanija siekia trečiojo iš eilės Europos čempionės vardo.

Favoritams į nugarą alsuoja pastaraisiais metais atsigaunanti Švedijos rinktinė, nelengvą kartų kaitą išgyvenančios, bet pajėgių žaidėjų vis tiek nestokojančios Vokietijos ir Kroatijos komandos, pateikti stiprių kozirių galinčios Norvegijos ir Slovėnijos ekipos. Žaisdami namie varžovams pavojų kels ir Vengrijos rankininkai.

Jei bet kuri iš šių komandų iškovotų medalius, nebūtų jokios staigmenos.

Vis dėlto pandemijos sąlygomis ir galiojant griežtoms sveikatos saugumo taisyklėms, įmanomi ir staigūs siužeto posūkiai. Jei į kurią nors komandą įsisuktų koronavirusas, jėgų santykis neabejotinai pasikeistų.

Šiuo metu tarp favoritų, ko gero, palankiausioje padėtyje atsidūrė prancūzai. Nors Prancūzijos rinktinėje prieš Naujuosius metus buvo nustatytas didelis kovido židinys ir treniruočių procesas sutriko, visi pagrindiniai žaidėjai grįžo į rikiuotę. Jie per Europos pirmenybes galės žaisti ramiai, nes beveik neįtikėtina, kad per trumpą laiką galėtų užsikrėsti dar kartą. Dėl to olimpinių čempionų stovykloje psichologinė aplinka turėtų būti geriausia, o varžovai matyt jaudinsis kiekvieną sykį, kai jiems reikės atlikti kovido testą.

Arenos ir žiūrovai

Europos pirmenybės vyks trijuose Vengrijos ir dviejuose Slovakijos miestuose.

Dvi rankininkus priimančios Vengrijos arenos buvo atidarytos vos prieš kelias savaites. Naujoje Budapešto arenoje yra 20022 vietos, Segedo arenoje – 8143 vietos. Vienos grupės varžybos vyks nuo 2002 metų veikiančioje Debreceno arenoje, kurioje yra 6500 vietų.

Slovakijoje rankininkai žais 1940 metais atidarytoje, bet 2011 metais vos ne nuo pamatų atnaujintoje Bratislavos arenoje (10000 vietų) ir 2006 metais pastatytoje Košicės arenoje (7900 vietų).

Abi Slovakijos arenos didelius sporto renginius priima ne pirmą kartą. Praėjusį dešimtmetį ir Bratislavoje, ir Košicėje vyko pasaulio ledo ritulio pirmenybių rungtynės, be to, Bratislava neseniai priėmė Europos dailiojo čiuožimo ir pasaulio moterų tinklinio pirmenybes.

Vengrijoje galioja švelnūs epideminiai ribojimai, todėl arenos galės būti pilnos.

Slovakijos vyriausybė praėjusį šeštadienį leido Bratislavos ir Košicės arenose užpildyti 25 proc. tribūnų. Iki tol Slovakijoje žiūrovai į sporto renginius buvo visai neįleidžiami.

Slovakijoje į arenas galės patekti tik pasiskiepiję asmenys, o Vengrijoje galios ir neigiamas koronaviruso testo rezultatas, gautas per pastarąsias 72 valandas.

Pasirengimas

Europos komandos buvo numačiusios prieš žemyno pirmenybes sužaisti daugiau negu pusę šimto draugiškų rungtynių. Tačiau daugiau nei pusė mačų buvo atšaukti rankininkams užsikrėtus koronavirusu, o kelios rinktinės į turnyrą atvyko nė sykio aikštėje nepasitikrinusios, ką išmoko per treniruotes.

Europos pirmenybėms besirengusios komandos gruodžio pabaigoje ir sausio pradžioje žaidė tik 23 draugiškas rungtynes.

Tarp nežaidusių nė karto – viena iš būsimųjų Lietuvos rankininkų varžovių Slovakijos rinktinė, kuri praėjusią savaitę atšaukė abu numatytus mačus su austrais.

Norvegijos komanda žaidė vienerias rungtynes su Danijos rinktine ir pralaimėjo 25:35.

Rusijos rankininkai dukart susitiko su Kroatijos komanda. Rusai pirmąsias rungtynes pralaimėjo 24:30, bet kitą dieną pasiekė pergalę 28:26.

Lietuvos rinktinė gruodžio pabaigoje dalyvavo keturių komandų turnyre Rygoje. Lietuviai pusfinalyje nusileido Latvijos rinktinei 34:35, o rungtynėse dėl trečiosios vietos sutriuškino Latvijos rezervinę rinktinę 45:24.

Sausio pradžioje Lietuvos komanda turėjo keliauti į Islandiją ir žaisti dvejas rungtynes su šios šalies rinktine, bet išvyka buvo atšaukta. Vietoj to lietuviai dar sykį nuvyko į Latviją ir treniruočių pobūdžio rungtynėse įveikė šios šalies rinktinę 37:36 (komandos žaidė keturis kėlinius po 20 min.).

Kelialapiai

Europos pirmenybėse rankininkai kovos ne tik dėl medalių, bet ir dėl kelialapių į 2023 metų pasaulio pirmenybes.

Pasaulio pirmenybės vyks kitų metų sausį, o teisę jose žaisti jau turi dvi šeimininkės Švedijos ir Lenkijos rinktinės bei 2021 metų pasaulio čempionė Danijos komanda.

Per Europos pirmenybes bus atiduoti keturi kelialapiai. Tad teoriškai į pasaulio pirmenybes gali patekti komanda, kuri Europos čempionate užims septintąją vietą (jei Danija, Švedija ir Lenkija užims aukštesnes vietas).

Komandos, kurios po Europos pirmenybių dar nebus iškovojusios kelialapių, varžysis pasaulio pirmenybių atrankos atkrintamajame etape. Jo rungtynės numatomos kovo 14-20 ir balandžio 11-17 dienomis.

Praeitis

Šios Europos pirmenybės yra penkioliktosios. Per 14 praėjusių turnyrų medalius laimėjo dvylikos šalių komandos, o čempionėmis tapo šešios rinktinės: Švedijos – keturis kartus, Prancūzijos – tris, Ispanijos, Danijos ir Vokietijos – po du, Rusijos – vieną.

Dvejose praėjusiose pirmenybėse (2018 ir 2020 m.) nugalėjo Ispanijos rankininkai. Užpernai ispanai finale įveikė Kroatijos komandą 22:20, o bronzos medalius iškovojo Norvegijos rinktinė.

Pernai pasaulio pirmenybių finale Danija įveikė Švediją 26:24, o trečiąją vietą užėmė Ispanija. Tokijo olimpinių žaidynių čempione tapo Prancūzija, lemiamose rungtynėse nugalėjusi Daniją 25:23, o bronzos medaliai iškeliavo į Ispaniją.

Skaičiuojant Europos pirmenybėse laimėtus visų spalvų medalius, pirmauja Ispanija. Šios šalies rankininkai ant garbės pakylos stovėjo aštuonis kartus (dukart buvo pirmi, keturis kartus – antri, du kartus – treti). Po šešis medalių komplektus laimėjo Danijos ir Kroatijos komandos. Įdomu, kad kroatai po tris kartus buvo antri ir treti, bet nė karto netapo Europos čempionais.

Prancūzijos, Ispanijos ir Kroatijos rinktinės nepraleido nė vieno turnyro ir Europos pirmenybėse žais 15-ąjį kartą. 14-ąjį kartą į baigiamąją dalį pateko Vokietijos, Švedijos, Danijos ir Rusijos, 13-ąjį kartą – Vengrijos ir Slovėnijos komandos.

Palyginti su praėjusiu turnyru, pasikeitė tik dvi komandos. Į Europos pirmenybes nepateko Latvijos ir Šveicarijos rinktinės, o jas pakeitė Lietuvos ir Slovakijos komandos.

Lietuviai praėjusį kartą Europos pirmenybėse žaidė 1998 metais, slovakai – 2012 metais.