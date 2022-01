Europos rankinio pirmenybių šeimininkams – svečių priekaištai ir pirmųjų varžovų antausis

Varžovai

Pirmąją Europos pirmenybių dieną dviženkliu skirtumu baigėsi dvejos rungtynės. Vieną iš didžiausių pergalių pasiekė F grupės favoritė Norvegijos rinktinė, kuri sutriuškino Slovakijos komandą 35:25 (15:11).

Šioje grupėje žaidžia ir Lietuvos rinktinė, ketvirtadienį atidarymo rungtynėse pralaimėjusi Rusijos rankininkams 27:29 (9:14).

Slovakai bandė draskyti akis skandinavams ir pirmojo kėlinio viduryje persvėrė rezultatą. Tačiau jau po kelių minučių Norvegijos rankininkai virtai perėmė iniciatyvą, o antrajame kėlinyje jiems nebereikėjo žaisti visa jėga.

Viena iš dviejų turnyro šeimininkių Slovakijos rinktinė šeštadienį bus antroji Lietuvos rankininkų varžovė. Pirmadienį lietuviai baigs grupės varžybas rungtynėmis su norvegais.

Skandinavai

Didžiausiu skirtumu ketvirtadienį nugalėjo kita Skandinavijos komanda. E grupėje Švedijos rinktinė įveikė Bosnijos ir Hercegovinos komandą 30:18 (17:11).

Daug įdomiau klostėsi kitos šios grupės rungtynės, kuriose Europos čempionės vardą ginanti Ispanijos rinktinė nugalėjo Čekijos komandą tik 28:26 (14:11). Tiesa, ispanai nuo pirmojo kėlinio vidurio visą laiką pirmavo, bet skirtumas buvo nedidelis ir favoritai lengviau atsikvėpti galėjo tik nuaidėjus paskutinei sirenai.

Tuo tarpu pasaulio čempionei Danijos rinktinei ketvirtadienį nekilo jokių problemų. A grupės favoritai danai sutriuškino Juodkalnijos komandą 30:21 (18:10).

Kitose šios grupės rungtynėse Slovėnijos rinktinė pranoko Šiaurės Juodkalnijos komandą 27:25 (13:10).

Pasipriešinimas

Svarbiausias pirmosios dienos įvykis buvo C grupės favoritų Prancūzijos ir Kroatijos rankininkų dvikova. Nors kroatai turnyrą pradėjo be kovidu užsikrėtusių Domagojaus Duvnjako ir Lukos Cindričiaus, dviejų lyderių praradimas nenumušė ūpo kovoti dėl pergalės. Tiesa, Kroatijos rinktinė jau pirmosiomis minutėmis atsiliko 2:7, bet po to ir pirmajame, ir antrajame kėlinyje kelis kartus mažino skirtumą iki dviejų įvarčių ir ginklus sudėjo tik paskutinėmis minutėmis.

Prancūzijos rankininkai šventė pergalę 27:22 (13:11).

Kitose šios grupės rungtynėse Serbijos rinktinė įtikinamai įveikė Ukrainos komandą 31:23 (17:11).

Staigmena

Didelę staigmeną pateikė Nyderlandų rankininkai. Jie Budapešto arenoje palaužė Vengrijos komandą 31:28 (13:10).

Nors vengrai įmetė pirmąjį įvartį, olandai netrukus persvėrė rezultatą ir nuo tada pirmavo beveik visą laiką. Vis dėlto 57-ąją minutę Vengrijos rinktinei pavyko išlyginti rezultatą 28:28. Tuo metu atrodė, kad šeimininkams pavyks palaužti mažai tarptautinės patirties turinčius varžovus, tačiau taip neatsitiko – rungtynių pabaigoje įvarčius pelnė tik Nyderlandų komanda.

Šeimininkams daugiausiai bėdų pridaręs Kay Smitsas įmetė 11 įvarčių. Šis „Magdeburg“ klubo dešinysis pusiau kraštinis buvo rezultatyviausias pirmosios turnyro dienos rankininkas.

Nyderlandų rinktinė vos antrą kartą dalyvauja Europos pirmenybėse. Olandai debiutavo užpernai ir tuomet taip pat iškovojo vieną pergalę. Tiesa, praėjusiose Europos pirmenybėse jų pergalė didelio triukšmo nesukėlė, nes buvo pasiekta žaidžiant su kita debiutante Latvijos rinktine.

Priekaištai

C grupės komandoms vos atvykus į varžybų vietą, pasipylė skundai dėl nepakankamų sveikatos saugumo priemonių Segedo viešbutyje.

„Mus sukrėtė sąlygos viešbutyje, kuriame gyvename. Griežtai laikėmės visų sveikatos saugumo priemonių, kad neužsikrėstumėm kovidu, bet čia esame apgyvendinti viešbutyje kartu su kitais svečiais, kurie visur vaikšto be kaukių. Valgome toje pačioje salėje, kurioje irgi pilna kaukių nedėvinčių žmonių“, – per spaudos konferenciją piktinosi Prancūzijos rinktinės lyderis Nikola Karabatičius.

Jam antrino Serbijos rinktinę treniruojantis ispanas Toni Gerona: „Chaotiškas organizavimas. Kiti viešbučio svečiai be kaukių vaikšto tuose pačiuose koridoriuose, netinkamai organizuotas ir nukeliamas komandų testavimas. Mes vis dar laukiame, kada bus paimti mėginiai, kuriuos turėjo paimti prieš dvi valandas. Kaip reikės žaist?“

Karčių žodžių šeimininkams negailėjo ir Debrecene žaidžiančios Juodkalnijos rinktinės kapitonas Vasko Ševaljevičius: „Mus – vienintelius iš keturių grupės komandų – kažkodėl apgyvendino kitame viešbutyje, nuo kurio iki Debreceno pusvalandis kelio. Viešbutis visiškai nepritaikytas priimti svečius per pandemiją.“

V.Ševaljevičių labiausiai papiktino požiūris į jį patį. Šių metų pradžioje rankininkas jau buvo užsikrėtęs kovidu, bet pasveiko, o prieš kelias dienas du iš eilės jo testai buvo neigiami. Tačiau Debrecene atlikto testo rezultatas vėl buvo teigiamas, todėl V.Ševaljevičius ketvirtadienį žaisti pirmųjų rungtynių negalėjo.

Juodkalniečiai buvo įsitikinę, kad pastarojo testo rezultatas klaidingas, todėl reikalavo, jog iškart būtų paimtas dar vienas mėginys. Tačiau turnyro rengėjai atsakė, kad V.Ševaljevičių tikrins tik praėjus numatytam penkių dienų terminui.

1 turas

A grupė (Debrecenas)

Slovėnija – Šiaurės Makedonija 27:25 (13:10). Dolenecas 5 / Kuzmnoskis 8.

Danija – Juodkalnija 30:21 (18:10). M.Hansenas 10 / B.Vujovičius 7.

B grupė (Budapeštas)

Vengrija – Nyderlandai 28:31 (10:13). Lekai 9 / Smitsas 11.

C grupė (Segedas)

Serbija – Ukraina 31:23 (17:11). Kukičius 7 / Horiha 6.

Kroatija – Prancūzija 22:27 (11:13). Čupičius 6 / Descat 7.

E grupė (Bratislava)

Ispanija – Čekija 28:26 (14:11). Gurbindo 6 / Hrstka 6. 1173 žr.

Švedija – Bosnija ir Hercegovina 30:18 (17:11). Wanne 6 / S.Buričius 4.

F grupė (Košicė)

Lietuva – Rusija 27:29 (9:14). Malašinskas 5, Petreikis 4, Drabavičius 4, Dumčius 4, G.Babarskas 3, Plėta 3, Jovaišas 2, P.Babarskas 1, Morkūnas 1 / Kosorotovas 9. 902 žr.

Norvegija – Slovakija 35:25 (15:11). Toftas 5 / Urbanas 6.