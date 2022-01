Greičiausias pasaulio „filosofas“ sieks padaryti tai, ko dar niekam nėra pavykę

2024-ųjų vasarą, kuomet vyks olimpiada, „filosofo“ pravardę turinčiam E.Kipchogei bus 39-eri.

E.Kipchoge geriausiu planetos maratonininku tapo 2016 ir 2021 m. Iki šiol nė vienam pasaulio bėgikui nėra pavykę laimėti olimpinio maratono daugiau nei dukart paeiliui.

„Mano viduje vis dar kažkas „verda“. Todėl aš žvelgiu toliau, ieškau nuotykių. Mano pagrindinė motyvacija – įkvėpti visą pasaulį“, – sakė E.Kipchoge.

Iki šiol be E.Kipchogės dukart iš eilės laimėti olimpinį maratoną pavyko tik Etiopijos bėgikui Abebe Bikila (1960 ir 1964 m.) bei vokiečiui Waldemarui Cierpinskiui (1976 ir 1980 m.).

E.Kipchoge per karjerą taip pat laimėjo aštuonis prestižinius pasaulio maratonus, be to, fiksavo iki šiol geriausią oficialų maratono rezultatą – 2 val. 1 min. 39 sek.

Kenijos bėgikui 2019 m. pavyko pasiekti ir tai, apie ką anksčiau buvo galima tik pasvajoti. E.Kipchoge specialiai jam surengtose bėgimo varžybose Vienoje maratono distanciją įveikė greičiau nei per 2 val. – 1 val. 59 min. 40 sek. Tiesa, šis rezultatas oficialiai nebuvo pripažintas.

E.Kipchoge netrukus turėtų paskelbti detalų planą, kaip ruošis olimpiadai. Taip pat pranešama, kad bėgikas šių metų pavasarį planuoja dalyvauti maratone Tokijuje arba Bostone.