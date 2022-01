Didžiausi Rusijos sporto leidiniai „Sovetskij sport“, „Championat“, „Sports“ pirmosioms šalies rinktinės rungtynėms skyrė vos po kelias eilutes: pranešė tik rezultatą ir net nepaminėjo rezultatyviausių žaidėjų.

Plačiau įvykius Europos pirmenybėse aprašė tik „Sport Ekspress“. „Sunki EČ pradžia. Rusijos rinktinė nutraukė šešerius metus trukusią juodą virtinę“, – straipsnį apie pirmąsias rungtynes su lietuviais pavadino didžiausias šalies sporto dienraštis, jau antraštėje priminęs, kad Rusijos rankininkai Europos pirmenybių rungtynes praėjusį kartą laimėjo 2016 metais (2018 m. rusai nepateko į čempionatą, o 2020 m. pralaimėjo visas trejas rungtynes).

„Lietuviai Europos pirmenybėse dalyvauja tik antrą kartą – pirmasis buvo tolimais 1998-aisiais. Tiesa, tada Pabaltijo komanda per šešerias rungtynes iškovojo dvi pergales. Rinktinė nelabai patyrusi, nedaug Lietuvos rankininkų žaidžia stipriausiuose Europos čempionatuose, o pagrindinė komandos žvaigždė yra 35 metų įžaidėjas Aidenas Malašinskas. Be to, prieš turnyrą dėl traumos iš rikiuotės iškrito Jonas Truchanovičius – vienintelis Čempionų lygos nugalėtoju tapęs Lietuvos rankininkas“, – mūsų šalies komandą pristatė „Sport Ekspress“.

„Lietuvos rinktinei trūko meistriškumo, kad su rusais žaistų lygiai visas rungtynes. Tą bylojo didelis varžovų klaidų skaičius. Be to, mums pavyko sutvarkyti gynybą, o ir Viktoras Kirejevas patikimai saugojo vartus. Priekyje viskas buvo gerai: įvarčius pelnė Sergejus Kosorotovas, Danijilas Šiškariovas, Pavelas Andrejevas.

Antrasis kėlinys vyko ramiai, bet netikėtai tapo trileriu pačioje pabaigoje. Lietuviai audringai džiaugėsi kiekvienu sėkmingu veiksmu: įvarčiu, atremtu metimu ar gražiu deriniu ore. Rusai bandė įvairius žaidėjų derinius. Lietuviai sumažino atsilikimą iki dviejų įvarčių, o paskutinę minutę – ir iki minimalaus. Bet lemiamą akimirką puldamas šaltakraujiškai žaidė Kosorotovas ir pavyko apginti vertingą pergalę“, – įvykius aprašė „Sport Ekspress“.

Vienintelis specializuotas Rusijos rankinio leidinys „Bystryj centr“ prieš rungtynes nesitikėjo, kad Lietuvos rinktinė Rusijos rankininkams sukels didelių problemų, ir nusivylė mačo eiga. „Kai komandos du kėlinius žaidžia taip skirtingai, bet kokia analizė yra lyg piešiniai šakėmis ant vandens. Žodžių derinius griauna nestabilumas, o kitų rungtynių prognozė yra lyg būrimas kavos tirščiais“, – rašė „Bystryj centr“.

„Aišku viena: jei Rusijos rinktinė antroje pusėje būtų žaidusi taip, kaip pirmoje, būtų galima kalbėti apie labai įtikinamą viktoriją ir paraišką ne vien patekti į antrąjį etapą. Bet prisiminus posakį, kad labiausiai įsimena paskutinis vaizdas, galima daryti priešingą išvadą – komandai, kuri kankinosi žaisdama su lietuviai, tarp dvylikos stipriausių nėra ką veikti“, – Rusijos rinktinei nemalonią išvadą padarė „Bystryj centr“.

„Nereikia menkinti mūsų rinktinės. Mes visada pradedame kalbėti, kad tiems pralaimėsime, aniems pralaimėsime. Nieko panašaus. Atsiras komandos dvasia ir ji mums padės. Juk SSRS laikais Lietuva turėjo stiprių klubų – vaikinai, kuriems nepavykdavo krepšinyje, eidavo į rankinį ir žaidė puikiai. Galbūt dabar jie neturi didžių rankininkų, bet tradicijos lieka ir šios komandos negalima nurašyti“, – po pirmojo turo kalbėjo Rusijos moterų rinktinės treneris Jevgenijus Trefilovas, kurį citavo „RIA Novosti“ naujienų agentūra.