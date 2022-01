Tokį absurdą atskleidė Australijos tenisininko Bernado Tomičiaus pavyzdys atrankos varžybose.

257-ąją vietą pasaulio reitinge užimantis 29-erių australas turėjo žaisti atrankoje, nes pastaruoju metu jo žaidimas gerokai išblėsęs.

Serbų kilmės australas „Australian Open“ turnyro atrankos mače kovojo su rusu su Romanu Safiullinu (146) ir vos po 58 minučių pralaimėjo 1:6, 4:6.

Antrojo seto pradžioje B.Tomičius garsiai kritikavo galiojančius sveikatos protokolus, leidžiančius žaidėjams žaisti atrankoje neatliekant reguliarių PGR testų dėl koronaviruso.

„Esu tikras, kad per ateinančias dvi dienas testas bus teigiamas. Nupirksiu tau vakarienę, jei to nebus per tris dienas.

Priešingu atveju tu man nupirksi vakarienę. Negaliu patikėti, kad čia niekas nėra testuojamas“, – teisėjui pasakė B.Tomičius.

Ketvirtadienį paaiškėjo, kad australas iš tikrųjų užsikrėtė koronavirusu.

„Vis dar labai blogai jaučiuosi. Jaučiuosi blogiau psichiškai nei fiziškai. Labai norėjau parodyti save Australijos publikai. Esu nusivylęs, kad virusas mane sustabdė. Aikštėje susidariau įspūdį, kad esu silpnas. Man trūko jėgų kovoti“, – portalui theage.com.au aiškino B.Tomičius.

„Australian Open“ pagrindinis turnyras prasidės pirmadienį, sausio 17 d.

Vis dar neaišku, ar jame galės žaisti pirmoji pasaulio raketė serbas Novakas Džokovičius, kuriam antrąkart panaikinta Australijos viza.

Jis teigia persirgęs koronavirusu namuose ir atsisako skiepytis nuo COVID-19.

Koronaviruso atvejų antplūdis Melburne daro įtaką pirmadienį prasidėsiančiam turnyrui.

Organizatoriai ketvirtadienį pranešė, kad pagal atnaujintus COVID-19 apribojimus pagrindinėse arenose bus galima užimti iki 50 proc. vietų.