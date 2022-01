Pirmuosius du kelialapius į antrąjį etapą iškovojo Europos čempionės vardą ginanti Ispanijos rinktinė ir pasaulio čempionė Danijos komanda.

Šeštadienį didelį žingsnį pirmojo tikslo link žengė taip pat antrąsias pergales pasiekusios Prancūzijos ir Rusijos komandos, bet jos dar negali būti ramios.

Varžovai

Lietuvos rinktinė neprarado aritmetinės galimybės patekti į Europos pirmenybių antrąjį etapą. Tačiau lietuviams reikia įvykdyti beveik neįvykdomą užduotį – trečiajame ture sutriuškinti Norvegijos rinktinę bent aštuonių įvarčių skirtumu.

Tiesa, Lietuvos komandai neužtektų net ir tokios pergalės, jei kitose rungtynėse bent tašką iškovotų Slovakijos rinktinė, kuri pirmadienį žais su Rusijos rankininkais.

Po dviejų turų F grupėje pirmauja 4 taškus iškovoję rusai. Po 2 taškus turi norvegai ir slovakai, o lietuvių sąskaita yra tuščia.

Šeštadienį Lietuvos rinktinė pralaimėjo Slovakijos komandai 26:31 (8:15), o Rusijos rankininkai sensacingai nugalėjo grupės favoritę Norvegijos rinktinę 23:22 (14:12).

Norvegai trumpai pirmavo tik rungtynių pradžioje, bet nuo pirmojo kėlinio vidurio visą laiką priekyje buvo Rusijos rankininkai, kurie po pertraukos kelis kartus padidino persvarą iki keturių įvarčių. Paskutinę minutę Norvegijos komanda atakavo atsilikdama tik vienu įvarčiu ir galėjo išlyginti rezultatą, bet progomis nepasinaudojo.

Ši nesėkmė norvegams gali kainuoti labai brangiai. Jei Norvegijos ir Rusijos rinktinės užims dvi pirmąsias vietas, jų tarpusavio rungtynių rezultatas bus įskaitytas antrame grupių etape. Tai žymiai sumažintų norvegų galimybes patekti į pusfinalį.

F grupėje dar nė viena komanda neužsitikrino kelialapio į kitą etapą.

Nuostoliai

Tarp pirmojo ir antrojo turų didžiausius nuostolius dėl kovido skaičiavo Kroatijos rinktinė. Penktadienį teigiami buvo Marko Mamičiaus, Leono Šušnjos ir Lovro Mihičiaus testai, o antrųjų rungtynių dieną prie negalinčių žaisti prisidėjo Zvonimiras Srna. M.Mamičius yra pagrindinio septyneto žaidėjas, o jam iškritus Z.Srnos praradimas buvo labai žymus, nes šie rankininkai žaidžia toje pačioje kairiojo pusiau kraštinio pozicijoje.

Kroatijos rinktinėje taip pat negali žaisti dar namie kovidu užsikrėtęs Domagojus Duvnjakas, kuris užpernai buvo išrinktas geriausiu praėjusių Europos pirmenybių rankininku. Tačiau kroatai sulaukė ir geros žinios – po dviejų neigiamų testų buvo leista žaisti geriausiam 2021 metų Kroatijos rankininkui Lukai Cindričiui.

Kroatams užteko ir esamų pajėgų. Jie nugalėjo Serbijos rinktinę 23:20 (11:9) ir išsaugojo galimybę patekti į antrąjį etapą.

Kitose šios grupės rungtynėse nebuvo jokios įtampos. Olimpinė čempionė Prancūzijos rinktinė sutriuškino Ukrainos komandą 36:23 (17:11).

Po dviejų turų Prancūzija turi 4 taškus, Kroatija ir Serbija – po 2, Ukraina – 0. Trečiajame ture susitiks Prancūzija – Serbija ir Kroatija – Ukraina.

Testai

Nemalonios staigmenos sulaukė Danijos rinktinės antrasis vartininkas Jannickas Greenas. Jis kovidu užsikrėtė praėjusią savaitę, bet šią savaitę vienas jo testas jau buvo neigiamas ir jis atvyko į Debreceną. Vartininkas ruošėsi prisidėti prie komandos, tačiau Vengrijoje paimto mėginio atsakymas vėl buvo teigiamas.

Vis dėlto Danijos rinktinei pirmajame etape nedideli praradimai nebaisūs. Danai įtikinamai nugalėjo Slovėnijos komandą 34:23 (16:14) ir užsitikrino pirmąją vietą A grupėje.

Teisėjai

Šeštadienį pirmą kartą šiame turnyre teisėjavo lietuviai Mindaugas Gatelis ir Vaidas Mažeika. Jų švilpukai audėjo per A grupėje žaidžiančių Šiaurės Makedonijos ir Juodkalnijos komandų rungtynes.

Darbo netrūko, nes abi pralaimėjo pirmąsias rungtynes ir neturėjo kur trauktis. Viltį patekti į kitą etapą išsaugojo juodkalniečiai. Jie visą laiką pirmavo ir pasiekė pergalę 28:24 (17:16).

Ir juodkalniečiai, ir makedonai taip pat patenka tarp komandų, kurios labiausiai nukentėjo dėl kovido. Šeštadienį abiem rinktinėms trūko kelių užsikrėtusių žaidėjų. Vis dėlto Šiaurės Makedonijos rinktinei dar labiau trūko kito rankininko – žaidžiantysis treneris Kirilas Lazarovas negali padėti aikštėje dėl kojos raumens traumos.

Šiaurės Makedonijos rankininkai pralaimėjo antrą kartą ir prarado galimybę patekti į kitą etapą. A grupėje po 2 taškus turi Slovėnijos ir Juodkalnijos rinktinės, kurios pirmadienį tarpusavyje kovos dėl antrosios vietos.

Favoritai

Šeštadienį dėmesio centre buvo Europos čempionės vardą ginančios Ispanijos rinktinės ir praėjusių metų pasaulio vicečempionės Švedijos komandos dvikova.

Nors rungtynes truputį geriau pradėjo švedai, ispanai pirmojo kėlinio pabaigoje persvėrė rezultatą, nuo tada visą laiką nedideliu skirtumu pirmavo ir šventė pergalę 32:28 (17:14).

Kitose šios grupės rungtynėse Čekijos rinktinė įtikinamai nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos komandą 27:19 (12:9).

Per du turus abejas rungtynes laimėjusi Ispanijos rinktinė užsitikrino pirmąją vietą E grupėje. Dukart pralaimėję bosniai nebeturi galimybės pakilti iš paskutinės vietos. Švedijos ir Čekijos rankininkai iškovojo po 2 taškus ir pirmadienį tarpusavyje susigrums dėl antrojo kelialapio į kitą etapą.

Žiūrovai

Dviejose Europos pirmenybes priimančiose šalyse galioja skirtingi sveikatos saugumo reikalavimai. Vengrijoje arenos gali būti pilnos, o Slovakijoje leidžiama užpildyti 25 proc. tribūnų.

Vengrų sirgaliai pasinaudojo galimybe pirmą kartą aplankyti vos prieš kelias savaites atidarytą Budapešto areną. Oficialiais duomenimis ketvirtadienį per pirmąsias rungtynes, kuriose šeimininkai vengrai nelauktai nusileido olandams, Budapešto arenoje buvo 20022 žiūrovai – tiek, kiek yra vietų.

Penktadienį į Budapešto areną pažiūrėti vienintelių tą dieną vykusių Islandijos ir Portugalijos komandų rungtynių atėjo 6205 rankinio mėgėjai.

Net žaisdama toli nuo namų Segedo arenoje didelio dėmesio sulaukia Prancūzijos rinktinė. Pirmąsias prancūzų rungtynes su kroatais stebėjo 7783 žiūrovai, šeštadienį prancūzams žaidžiant su ukrainiečiais tribūnose buvo 8143 sirgaliai.

Gerokai mažesni skaičiai buvo Debrecene ir abiejuose Slovakijos miestuose. Nei Bratislavoje, nei Košicėje, kur žaidžia šeimininkų komanda, 25 proc. riba nebuvo pasiekta.

Ketvirtadienį per lietuvių ir rusų rungtynes Košicės arenoje buvo 902 žiūrovai, per slovakų ir norvegų mačą – 1568 žiūrovai. Šeštadienį į žūtbūtinę Slovakijos ir Lietuvos rankininkų dvikovą atėjo 1504 žmonės. Šioje arenoje yra 7900 vietų, tad pagal galiojančias taisykles per Europos pirmenybes ji galėtų priimti beveik du tūkstančius žmonių.

2 turas

A grupė (Debrecenas)

Šiaurės Makedonija – Juodkalnija 24:28 (16:17). Velkovskis 6 / M.Vujovičius 6, Andželičius 6. 2625 žr.

Slovėnija – Danija 23:34 (14:16). Mačkovšekas 6 / M.Hansenas 8, Gidselis 7.

Lentelė: Danija – 4, Juodkalnija – 2, Slovėnija – 2, Šiaurės Makedonija – 0.

C grupė (Segedas)

Prancūzija – Ukraina 36:23 (17:11). Nahi 5 / Horiha 7. 8143 žr.

Kroatija – Serbija 23:20 (11:9). Čupičius 6, Martinovičius 6 / Radivojevičius 5.

Lentelė: Prancūzija – 4, Serbija – 2, Kroatija – 2, Ukraina – 0.

E grupė (Bratislava)

Čekija – Bosnija ir Hercegovina 27:19 (12:9). Klima 8 / Hamidovičius 5. 1994 žr.

Ispanija – Švedija 32:28 (17:14). Fernandezas 8, Canellasas 7 / Wanne 8, Gottfridssonas 6.

Lentelė: Ispanija – 4, Švedija – 2, Čekija – 2, Bosnija ir Hercegovina – 0.

F grupė (Košicė)

Lietuva – Slovakija 26:31 (8:15). Malašinskas 8, G.Babarskas 5, Petreikis 3, Urbonas 2, Antanavičius 2, Dumčius 2, G.Virbauskas 1, Plėta 1, Drabavičius 1 / T.Urbanas 7, Hruščakas 6. 1504 žr.

Norvegija – Rusija 22:23 (12:14). Bartholdas 7, Sagosenas 4 / Žitnikovas 7, Kotovas 4.

Lentelė: Rusija – 4, Norvegija – 2, Slovakija – 2, Lietuva – 0.