Šiose varžybose galėjo dalyvauti tik 30 biatlonininkų, atrinktų pagal bendrą pasaulio taurės varžybų įskaitą (skiriama 25 vietos) bei pasirodymą užvakar vykusiose 20 km asmeninėse lenktynėse (5 vietos). Mūsiškis teisę dalyvauti pelnė būdamas vienu iš planetos taurės sezono lyderių.

Tai – vos šeštas Lietuvos biatlonininkų pasirodymas bendro starto varžybose per visą istoriją. Diana Rasimovičiūtė jėgas išbandė trissyk (aukščiausia pozicija 25-oji 2012 metais Chanty Mansijiske), o Tomas Kaukėnas – dukart (29 vieta 2013 metų pasaulio čempionate Nove Mesto bei 30-oji Pjongčano olimpinėse žaidynėse).

Į antrą rikiuotės pusę V.Strolią bloškė netaiklūs šūviai gulint. Tiesa, mūsiškis transliacijos režisierių dėmesį atkreipė kilniu poelgiu trasoje: pirmame varžybų rate Baltarusijos biatlonininkui Antonui Smolskiui atsisegė slidė, kurią besileisdamas nuo kalno lietuvis prigriebė ir perdavė varžovui.

Beje, būtent A.Smolskis praėjusią savaitę Rūpoldinge vykusiame sprinte buvo trečias, ketvirtą vietą užėmusį V.Strolią pranokęs vos 1,5 sek.

„Tokio dalyko nelabai sureikšminčiau, tiesiog papuoliau geroje vietoje. Mačiau, kad Smolskiui atsisegė slidė, man viskas buvo tiesiog labai pakeliui ir paimant tą slidę, ją paduodant laiko nepraradau. Smolskis man geras draugas, be to, vadovaujuosi taisykle, kad visų pirma turi būti žmogus, o tik po to gali konkuruoti“, – komentavo V.Strolia.

Kalbėdamas apie debiutą bendro starto rungtyje, Lietuvos biatlonininkas apgailestavo dėl netaiklių šūvių gulint.

„Tas šaudymas gulint buvo prastas... Nepavyko išvengti klaidų. Prieš varžybas, per prisišaudymą, nebuvo vėjo, bet kai atvažiavome į pirmą šaudyklą, jis pakilo iš dešinės pusės. Dariau pataisymą, bet neišėjo iki galo padaryti teisingų sprendimų. Tas taisymas buvo geras, nes baudų būtų dar daugiau, jei nebūčiau padaręs nieko. Šiam kartui šiek tiek liūdna dėl gulint klaidų, bet yra kaip yra, reikia iš klaidų pasimokyti“, – sakė V.Strolia.

Manoma, kad Antholce, kuris iš pasaulio taurės varžybas organizuojančių miestelių yra aukščiausiai virš jūros lygio, taikliai šaudyti yra sudėtingiausia. Mažiau nei du baudos ratus bendro starto varžybose suko vos du biatlonininkai.

„Tikrai nelengvas šaudymas: atėjimas į kalną, aukštis – tai sudaro sunkumą. Tačiau nesakyčiau, kad išskirtinai čia sunku šaudyti. Tam treniruojamės, ruošiamės, o jei nori būti stiprus ir gerai šaudyti, tokius dalykus turi mokėti. Sąlygos visiems vienodos“, – teigė V.Strolia.

Bendro starto varžybų nugalėtoju tapo trečią karjeros pergalę iškovojęs vokietis Benediktas Dollis (0+0+1+0), kuris 31,3 sek. pranoko norvegą Johannesą Thingnesą Boe (1+0+1+1). Bronza atiteko kitam norvegui Sturlai Holmui Laegreidui (0+2+0+1), atsilikusiam 1 min. 28,8 sek.

Bendroje įskaitoje pirmauja prancūzas Quentinas Fillon Maillet, kurio sąskaitoje 636 taškai. Dar 10 įskaitinių taškų pelnęs V.Strolia užima 26 vietą (210 tšk.) tarp 94 klasifikuotų biatlonininkų. Lietuvis į geriausiųjų 40-uką šį sezoną pateko visose varžybose, kuriose dalyvavo.

Sekmadienį Lietuvos vyrų komanda – V.Strolia, Karolis Dombrovskis, Tomas Kaukėnas ir Linas Banys – atliks paskutinę repeticiją prieš Pekino olimpines žaidynes, dalyvaudami 4x7,5 km estafetės varžybose.