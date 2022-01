Danijos rankininkai pirmieji pateko į Europos pirmenybių pusfinalį

Padėtis

Pirmadienį Europos rankinio pirmenybių antrajame etape ketvirtojo turo rungtynes žaidė I grupės komandos. Abiem favoritėms nekilo sunkumų: Danija sutriuškino Nyderlandus 35:23 (21:12), Prancūzija – Juodkalniją 36:27 (16:12).

Daug įdomiau vyko pirmosios vakaro rungtynės, kuriose Kroatija po permainingos kovos palaužė Islandiją 23:22 (10:12).

Danijos rinktinė šiose Europos pirmenybėse vienintelė nepatyrė nė vieno pralaimėjimo. Danai antrajame etape surinko 8 taškus ir užima pirmąją vietą grupėje. Prancūzija turi 6 taškus, Islandija – 4, Juodkalnija, Nyderlandai ir Kroatija – po 2.

Danai užsitikrino kelialapį į pusfinalį ir trečiadienį paskutiniame ture kovos su prancūzais. Islandai susitiks su juodkalniečiais, kroatai – su olandais.

Prancūzai antrąją vietą prarastų vieninteliu atveju – jei pralaimėtų danams, o islandai įveiktų juodkalniečius. Tokiu atveju į pusfinalį patektų Islandijos komanda.

Triuškinimai

Danijos rankininkai pirmadienį olandų pasipriešinimą palaužė per kelias minutes. Pasaulio čempionai jau pirmojo kėlinio viduryje pirmavo 12:7, o paskui įmetė dar penkis įvarčius paeiliui ir skirtumas tapo dviženklis.

Užsitikrinę pergalę danai rekordų nesivaikė, todėl po pertraukos jų pranašumas beveik nepasikeitė.

Juodkalniečiai su prancūzais lygiai žengė ilgiau – 24-ąją min. rezultatas dar buvo lygus 11:11. Tačiau tada Prancūzijos komanda įmetė keturis įvarčius iš eilės, o po pertraukos jos persvara vis didėjo.

Pusfinaliai

Per pastaruosius tuziną metų (nuo 2011 m.) Tarptautinė rankinio federacija (IHF) arba Europos rankinio federacija (EHF) rengia 15-ąjį didįjį turnyrą (olimpines žaidynes, pasaulio pirmenybes ir Europos pirmenybes). Danijos rinktinė per šį laikotarpį į didžiųjų turnyrų pusfinalį pateko dešimtąjį kartą.

Tiesa, danai nėra lyderiai. Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės per tą patį laikotarpį į pusfinalį jau pateko po dešimt kartų ir turi geras galimybes per šias pirmenybes tą padaryti vienuoliktąjį kartą.

Vingiai

Islandijos rinktinė garsiai pasibeldė į pusfinalio duris, kai šeštadienį sensacingai sutriuškino Prancūzijos rankininkus. Tačiau pirmadienį šias duris islandams privėrė Kroatijos komanda. Turnyrinę motyvaciją jau praradę kroatai išplėšė pergalę dvikovoje, kurioje buvo itin gausu staigių siužeto vingių.

Per šias rungtynes bent du kartus atrodė, kad sirgaliams tuoj teks nuobodžiauti. Pirmi galingą spurtą surengė islandai. Jie 23-iąją min. pirmavo dvigubu skirtumu 10:5. Tačiau kroatų treneris Hrvoje Horvatas per minutės pertraukėlę paaiškino savo žaidėjams, kad, nepaisant daugybės praradimų dėl traumų ir kovido, nederėtų pasiduoti be lyderių žaidžiančiai Islandijos komandai.

Dar pirmojo kėlinio pabaigoje vaizdas apsivertė aukštyn kojomis, o 45-ąją min. jau Kroatijos rinktinė pirmavo penkių įvarčių skirtumu 19:14. Kroatai 22 min. tarpsnį laimėjo 14:4.

Tada atėjo laikas sukrusti Islandijos komandai. Ji irgi sugebėjo įjungti aukštesnę pavarą ir 55-ąją min. dar sykį persvėrė rezultatą 22:21. Vis dėlto lemiamu metu tiksliau žaidė Kroatijos rinktinė, kurios pergalę nulėmė taiklus Antės Gadžos metimas likus apie 15 sek. iki sirenos.

„Turėjome galimybę laimėti, – mačo baigtimi nusivylė Islandijos rinktinės treneris Gudmunduras Gudmundssonas. – Atsidūrėme sunkioje padėtyje, bet antrajame kėlinyje dėl gero žaidimo ginantis ir saugant vartus pradėjome rungtynes iš naujo. Labai apmaudu, kad pabaigoje dukart neįmetėme iš gerų padėčių“.

I grupė (Budapeštas). 4 turas

Islandija – Kroatija 22:23 (12:10). Thorkelssonas 6, Magnussonas 5, Gudjonssonas 5 / Lučinas 6, Čupičius 5, Martinovičius 5. 4522 žr.

Danija – Nyderlandai 35:23 (21:12). Gidselis 9, M.Hansenas 7, J.Hansenas 7 / Baijensas 6, Stavastas 4, Jansenas 4. 4557 žr.

Juodkalnija – Prancūzija 27:36 (12:16). M.Vujovičius 7, B.Vujovičius 5, Lasica 5 / Memas 7, Lanne 4, Minne 4, Tournat 4, N.Karabatičius 4, Kounkoud 4.

Lentelė: Danija – 8, Prancūzija – 6, Islandija – 4, Kroatija, – 2, Juodkalnija – 2, Nyderlandai – 2.