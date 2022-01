„Dar prieš rinkimus pasiūliau tam tikrus sprendimus, kurie sutapo su besiformuojančios komandos narių nuomone, – tęsė A.Baronas. – Susipažinau su dalimi LŠPF narių, kurių iki tol nepažinojau, išgirdau apie problemas regionuose. Galutinį sprendimą kandidatuoti priėmiau visai prieš pat rinkimus.

Tokį sprendimą priėmiau vedamas gerų norų padėti šios sporto šakos ateičiai bei jaunai, entuziastingai bei ambicingai komandai. Sutapo mūsų tiek ateities organizacijos vizija, tiek keliami tikslai“.

Situaciją paaiškino ir LŠPF vykdomojo komiteto narys Paulius Aleksandravičius.

„Buvo ieškomas žmogaus, kuris yra drąsus ir ryžtųsi judinti seniai nusistovėjusią tvarką, – sakė jis. – Taip pat ieškojome prezidento, kuris pasižymėtų empatija, žmogiškumu, gebėtų greitai reaguoti kritinėse situacijose, turėtų patirties vadyboje, trykštu noru susipažinti su mūsų sporto šaka. Tokį radome. A.Baronas studijavo Londone, vėliau studijas anglų kalba tęsė KTU, turi daug tarptautinės prekybos patirties, vadybinės patirties ne tik prekyboje, bet ir sporte. Jis užima atsakingas pareigas bendroje Lenkijos ir Lietuvos įmonėje, kur reikalingi derybiniai įgūdžiai.

A.Baronas nuolat susiduria su įvairiomis pramonės šakomis, gamybiniais procesais, jų valdymu. Labai apsidžiaugėme, kad toks žmogus sutiko padėti LŠPF“.

Rinkimuose už A.Baroną balsavo 6 iš 10 LŠPF nariai – sporto klubas „Vilniaus penkiakovė“, Kauno šiuolaikinės penkiakovės klubas „Mustangas“, plaukimo ir šiuolaikinės penkiakovės klubas „Ruoniukai“, sporto klubas „Šiaulių penkiakovė“, šiuolaikinės penkiakovės klubas „Penta“ ir šiuolaikinės penkiakovės klubas „Hiperionas“.

Kandidatūros nepalaikę 4 nariai – šiuolaikinės penkiakovės sporto klubas „Nenugalimieji“, šiuolaikinės penkiakovės sporto klubas „Muškietininkai“, Vilniaus šiuolaikinės penkiakovės ir triatlono sporto klubas, Kauno šiuolaikinės penkiakovės klubas „Feniksas“ – pasirašė pareiškimą, kuris viešai buvo pristatytas sausio 15 dieną, dėl nepasitikėjimo prezidentu.

„Esant dviem skirtingoms nuomonėms ir tai išreiškus balsavimo metu, natūralu, kad mažumoje likusi nuomonė išreiškia nepasitenkinimą“, – teigė A.Baronas.

P.Aleksandravičius iškart pasiūlė atkreipti dėmesį, kas pasirašė pareiškimą.

„Apie 30 metų generalinio sekretoriaus poste buvusio Viačeslavo Kalinino bei jo sūnaus Artūro klubai. Abu jie ruošia tuos pačius sportininkus, bet dėl balso federacijoje yra įkūrę du atskirus klubus, – dėstė LŠPF vykdomojo komiteto narys. – Vienas glaudžiai su V.Kalininu susijęs Kauno klubas, turintis vieną vienintelį sportininką ir LŠPF viceprezidento Andrejaus Zadneprovskio klubas, atsakingas už Lauros Asadauskaitės-Zadneprovskienės pasirengimą.

Rinkimų rezultatais patenkinti klubai globoja ir treniruoja apie 200 sportininkų“.

A.Zadneprovskis sausio 15 dieną vykusioje spaudos konferencijoje teigė, kad ne visi LŠPF nariai žinojo, kad ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje spalio mėnesį turėjo būti renkamas prezidentas.

Pasak jo bei buvusio federacijos viceprezidento Vytauto Polujansko, pusmetį prieš rinkimus buvo pradėtas pasirengimas bei vykdomos diskusijos apie generalinio sekretoriaus poziciją, iš kurios traukėsi V.Kalininas.

„Kiek man yra žinoma, dar 2021 metų sausio mėnesį, nepatenkinti valdžia nariai mėgino iššaukti priešlaikinius rinkimus, tačiau buvo priimtas bendras abiejų pusių susitarimas, jog rinkimus reikia nukelti į metų pabaigą, kadangi ir Tokijo olimpinės žaidynės buvo atidėtos“, – komentavo A.Baronas.

„Apie prezidento rinkimus visi žinojo. Tiesiog didžiausias dėmesys buvo skiriamas V.Kalinino pakeitimo klausimui ir naujojo vykdomojo komiteto formavimui, – antrino P.Aleksandravičius. – O šeši LŠPF nariai patys pateikė prašymą, kad A.Baronas nebūtų pristatomas prieš rinkimus, nes žinojo, kokios reakcijos galima sulaukti iš „valdančiųjų“.

Išgirdęs A.Zadneprovskio kaltinimus, kad į ataskaitinę-rinkiminę konferenciją įsiveržė minia nepažįstamų žmonių, P.Aleksandravičius tik patraukė pečiais.

„Kol vyko ataskaitų pristatymas, į salę niekas iš pašalinių negalėjo užeiti. Kai prasidėjo rinkimų dalis, taip, aš nuėjau atidaryti durų ir užėjo trys žmonės – A.Baronas, Diana Rėklaitienė ir Vilius Aleliūnas. Gal aš labai didelis esu, todėl paskaičiavo už keturis, – pajuokavo A.Zadneprovskio „pilkuoju kardinolu“ rinkimuose pavadintas P.Aleksandravičius. – Nesu nei kardinolas, nei pilkas, tik norėjau permainų. Ir labai norėjau, kad šiose permainose Andrejus būtų „tiltas“ tarp vyresniųjų ir naujosios kartos. Deja, viskas gavosi atvirkščiai“.

A.Baronas teigė, kad jam labai gaila dėl į situaciją patekusio buvusio LŠPF prezidento Genadijaus Makuševo. „Jis nekaltas, kad pateko į tokią nemalonią situaciją, beje, kaip ir aš pats šiuo metu esu puolamas asmeniškai vien dėl to, kad atstovauju ir ginu daugumos interesus, klubų, kurie, pasak A.Zadneprovskio, yra nuliniai ir jiems iki sportininkų dar labai toli, jie nereikšmingi, su kuo visiškai nesutinku, nes be jaunimo ši sporto šaka būtų pasmerkta, – kalbėjo A.Baronas.

Priėmė iššūkį

„Permainos brendo jau seniai, šįkart ilgai federacijai vadovavęs V.Kalininas nekėlė savo kandidatūros, todėl dėl generalinio sekretoriaus pozicijos varžiausi aš ir Edvinas Krungolcas. Rinkimai lėmė mano pergalę, – situaciją nupasakojo naujasis LŠPF generalinis sekretorius Justinas Kinderis. – Anksčiau nekildavo daug diskusijų ir dėl išrenkamų prezidentų, tačiau šįkart dėl A.Barono dalis narių išreiškė nepasitenkinimą. Turime situaciją, kad prezidentą šį kartą išrinko nariai, kurie anksčiau net nebūdavo įtraukiami į priešrinkiminę kampaniją ir nebūdavo supažindinami su kandidatu, kuris būdavo tiesiog atvesdinamas į rinkiminę konferenciją. Natūralu, kad atsirado tam tikras nepasitenkinimas pokyčiais“.

J.Kinderis prisipažino, kad ir pačiam nėra lengva prie visko greitai prisitaikyti – naujos pareigos, naujas darbas, naujas prezidentas.

„Su A.Baronu tikrai nebuvome draugai prieš rinkimus. Bet į visus naujoves žiūriu kaip į gyvenimo iššūkį. Suprantu, kad reikia gyventi toliau, suvokiu, kad sportui pykčiai nepadeda. Esu lankstus ir į viską žiūriu filosofiškai, – kalbėjo J.Kinderis. – Matydamas susidariusią situaciją noriu padėti abiem pusėms, kad LŠPF nesubyrėtų. Visi turime suprasti, kad pokyčiai jau įvyko, nemanau, kad įmanoma ką nors pakeisti. Reikia rasti bendra sprendimą, kuris padėtų judėti į priekį. Norėčiau, kad visi nesutarimai pasibaigtų kuo greičiau“.

Beje, po įvykusios skandalingos spaudos konferencijos (sausio 15 d.) naujasis LŠPF prezidentas A.Baronas išsiuntė kvietimą opozicijos nariams susitikti ir aptarti tolimesnę federacijos veiklą. Tačiau šis prezidento gestas buvo ignoruotas.

J.Kinderis su A.Baronu federacijoje dirba jau tris mėnesius.

„Tai yra pereinamasis laikotarpis, kuris padeda A.Baronui susipažinti su federacijos darbu. Dažnai bendraujame, kalbame apie tai, ką galime keisti, kokių permainų reikėtų vengti, – sakė J.Kinderis. – Randame bendrą kalbą, nieko nesirengiame draskyti, diskutuojame, žinome, kas galėtų būti geriau, bet drastiškų sprendimų neskubame priimti. A.Baronas labai lanksčiai žiūri į situaciją ir tikrai nėra konfliktiškas. Blogų intencijų tikrai nepastebėjau“.

Dalijosi „savi“

Savo nuomonę apie įvykusius rinkimus bei jų rezultatus drąsiai išdėstė sporto klubo „Vilniaus penkiakovė“ vadovas Pavelas Makarovas.

„Permainos turėjo įvykti ir jos įvyko. Jau per daug laiko LŠPF dirbo pagal savo „išrinktuosius“ žmonės ir su niekuo nesidalijo, – sakė P.Makarovas. – Jeigu būdavo gaunami pinigai inventoriui, niekas iš trenerių to nesužinodavo. Žinojo tik žmonės, kurie prieidavo prie federacijos klodų. Buvo kalbama paprastai: „Kas surado rėmėją, to ir pinigai“. Mūsų klubui sunkiai sekdavosi rasti rėmėjų, o kiti pinigai būdavo dalijami tarp „savų“.

Skaudu P.Makarovui ir dėl politikos sportininkų atžvilgiu.

„Pas mane sportavo talentinga mergina, kuri pagal reitingą, pamenu, prieš pirmąjį pasaulio taurės etapą buvo trečia tarp Lietuvos merginų. Bet į varžybas važiuodavo V.Kalinino auklėtinė. Buvo pasakyta, kad būtent ji turi važiuoti. Viską jie darydavo taip, kaip jiems reikėjo. Ateidavo, pasakydavo, kad posėdžiavo, kad mano sportininkei „duos du startus“, – prisiminė P.Makarovas, kurio auklėtinė jau nebesportuoja.

Būdavo problemų ir su inventoriumi. „Mūsų klube sportuoja 37 vaikai… Trys ar keturi turi šaudyti vienu pistoletu, – suskaičiavo P.Makarovas. – Taip, girdėjau, kad A.Zadneprovskis ir L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė teigė, kad visus pinigus federacijai uždirbo jie. Bet jie gal nežino, kad praeitais metais mūsų jauniai ir jaunimas vežė puikius rezultatus. Vaikai rinko taškus, kurie sumuojami skiriant finansavimą kitiems metams. O Andrejus sako, kad nėra reikalo čia į tuos vaikus žiūrėti, dėmesį skirti reikia tik suaugusiems.

Keistas požiūris. Pagal dabartinius mūsų įstatymus, jauni sportininkai turi parodyti rezultatą Europos ar pasaulio pirmenybėse, jei nori gauti finansavimą iš valstybės. Bet jei mes nevažiuosime, tų pinigų nebus. Pernai buvo sukurti normatyvai, pagal kuriuos atrenkame sportininkus, kurie keliauja į tarptautines varžybas, o prieš tai buvo siaubas. Įsivaizduokite, dar gyvenome laikais, kai generalinis sekretorius mums sakydavo „Na, baikite, kam čia tą šūdą į varžybas vežti?“ Kaip ten bebūtų, bet ta komanda medalius parvežė iš Europos čempionato. Iš pradžių apkakodavo mus visi, po to jau plodavo per petį už gerą startą“.

Pasak P.Makarovo, dabartiniam prezidentui A.Baronui, kuris dirba jau tris mėnesius, jokių pretenzijų nėra.

„A.Zadneprovskis kalba, kad Aistis nieko nesupranta šiuolaikinėje penkiakovėje. Na, atsiprašau, tokių prezidentų mes jau turėjome, – priminė treneris. – Aistis? Jis yra buvęs sportininkas. Jis žino sporto veiklą, jis domėjosi mūsų federacijos veikla. A.Zadneprovskis visišku nuliu išvadino P.Aleksandravičių...

Negerai. Paulius viską daro atvirai, dažnai visi treneriai bendraujame, turime „Zoom“ skambučius. Taip, jis kartais klysta, bet jis išklauso, tariasi – nėra tokio „aš, aš ir dar kartą aš“, kurį nuolat girdėdavome anksčiau iš kitų asmenų. Anksčiau niekieno nuomonė nebuvo įdomi. Dabar dirbame draugiškai. Malonu dirbti, viską žinome, esame išklausomi. O Andrejui ir Viačeslavui tai nepatinka“.

Pasak T.Makarovo, anksčiau viską valdė būtent V.Kalininas, A.Zadneprovskis, G.Makuševas ir trenerių tarybai priklausantis Jurijus Moskvičiovas.

„Mes prie sprendimų nebūdavome prileidžiami. Jei vykdavo koks nors susirinkimas, kitą dieną išgirsdavome „Mes nusprendėme, va, taip bus“. Jie valdė viską. Jie darė taip, kaip jiems buvo geriau“, – sakė P.Makarovas.

Tik „išrinktieji“

„Jau seniai reikėjo pokyčių, – sakė Kauno šiuolaikinės penkiakovės klubo „Mustangas“ vadovas Vidmantas Vaičaitis. – Nes viskas buvo daroma labai nesąžiningai. Mano manymu, viskas iš A.Zadneprovskio pusės vyksta dėl pinigų. Jie neteko kapšelio. Dabar jiems dėl to kyla problemos. Nebūtų čia viso to vajaus, jei tai neliestų pinigų.

O ypač dabar, kai LŠPF sulauks didelės pinigų sumos. Tai buvo A.Zadneprovskio „klondaikas“. Tokia yra mano nuomonė. Ją visi žino“.

V.Vaičaitis patvirtino, kad anksčiau federacijai svarbius sprendimus priiminėdavo tik „išrinktieji“.

„Niekada niekas nieko neklausdavo, sužinodavome viską po fakto ir padaryti jau nieko negalėdavome. O buvę prezidentai? Su jais net pasikalbėti būdavo neįmanoma – vaikščiodavo pasipūtę ir su niekuo nebendraudavo. Mes juos matydavome tik per rinkimus, kai reikėdavo mūsų balso. Niekam daugiau mūsų ir nereikėjo. O dabar? Viskas įvyko demokratiškai. Niekas nieko netempė, buvo demokratiniai rinkimai. Aš noriu, kad jaunimas eitų ir dirbtų. Jie turi energijos ir žymiai geriau viską daro. A.Zadneprovskis nepažįsta A.Barono? Atvirai pasakyti? Aš jau keturiasdešimt metų dirbu šiuolaikinėje penkiakovėje ir aš nė vieno prezidento nepažinojome prieš rinkimus. V.Kalininas tik pasakydavo, kad niekas nenori eiti kandidatu. Jis paieškodavo ir kažką rasdavo. Konferencijose mus supažindindavo, mes pakeldavome rankas ir viskas taip baigdavosi. Ką V.Kalininas atsivesdavo, tas ir prezidentas. O dabar buvo tikra demokratija – du kandidatai“.

V.Vaičaitis puikiai prisiminė, kaip buvo renkami parašai dėl nepasitikėjimo A.Baronu.

„A.Zadneprovskis norėjo, kad visi pasirašytų, Šiaulių trenerę Galiną Šidiškienę net gąsdino. O man jis neskambino, nes žino, kad turiu savo nuomonę, – sakė V.Vaičaitis. – Ir jie žino tą mano nuomonę. Tik noriu pasakyti, kad nereikia dabar kabinėtis ir ieškoti sliekų, kurių nėra. Jie galvoja, kad jaunesnius „apdirbs“ grasinimais? Pažiūrėsime. Man tik V.Kalininas pasakydavo „Tavęs A.Zadneprovskis ieško, nori parašo“. Tik atsakydavau, kad „gerai, kad nori“.

Užsipuolė dėl parašo

Sporto klubo „Šiaulių penkiakovė“ vadovė G.Šidiškienė priminė, kad rinkimus A.Baronas laimėjo sulaukęs 6 balsų. „Tai dabar, ar nereiškia, kad kiti klubai, keldami triukšmą, negerbia mūsų? Mes išsakėme savo nuomonę, taip nutarėme, kodėl mūsų nuomonė niekam nerūpi? – klausė G.Šidiškienė. – A.Zadneprovskio pyktis? Sėdėjo jie anksčiau valdžioje ir darė, ką norėjo, o mes nieko nežinojome. Apie varžybas sužinodavome paskutinėmis minutėmis, jokių stovyklų nebūdavo, jokio bendravimo su treneriais“.

G.Šidiškienė džiaugėsi, kad vadovaujant A.Baronui varžybose atsirado prizai, jau buvo suorganizuota stovykla Druskininkuose, kita laukia Elektrėnuose. „Vaikų akys žiba. Smagu, nes vyksta darbas su jaunimu“, – sakė trenerė.

Paklausta apie A.Zadneprovskio reikalavimą pasirašyti po pareiškimu, G.Šidiškienė numojo ranka: „Tarsi neadekvatus žmogus užsipuolė“.

„V.Kalininas jam pasakė, kad aš nenoriu rašytis, o jis pripuolė ir pradėjo rėkti „Kas tu tokia? Tu ne penkiakovininkė, kokia tu trenerė? Nesirašysi, aš tave išmesiu iš darbo“. Aš patylėjau, atsilaikiau ir nepasirašiau, – pasakojo apie incidentą, dėl kurio jau vyko konsultacija su teisininku. – Nes nematau reikalo. Galiu pasakyti, kad per tuos mėnesius, kol dirba A.Baronas, matėme tik gerą“.

G.Šidiškienė jau pateikė pranešimą dėl LŠPF viceprezidento A.Zadneprovskio veiksmų federacijos vykdomajam komitetui. A.Zadneprovskio elgesys bus svarstomas artimiausiame vykdomojo komiteto posėdyje.

Olimpinė aritmetika

Savo nuomonę apie permainas išsakė ir Europos čempionė Ieva Serapinaitė bei Tokijo olimpinėse žaidynėse septintą vietą užėmusi Gintarė Venčkauskaitė.

„LŠPF valdžia ilgai nesikeitė, viskas buvo valdoma kelių tam tikrų asmenų, – sakė G.Venčkauskaitė. – Tam, kad būtų išgirsti žmonės, kurie augina pamainą mūsų suaugusiems, reikėjo permainų. Vieni gaudavo viską, kiti – jaunimas – buvo labiausiai skriaudžiami. Į juos niekas neinvestavo. Lėšos būdavo skirstomos žodiniu susitarimu. Yra sportininkų, kurie net nežino, kad turi gavę „krepšelį“, iš kurio gali įsigyti inventorių ar medicinos priemones. Kyla klausimas, kam tie pinigai būdavo panaudojami“.

Sulaukusi klausimo, ar kada kilo nesklandumų dėl LŠPF aplaidumo, G.Venčkauskaitė prabilo atvirai.

„Prieš olimpines žaidynes buvo nemažai problemų tarptautinėse varžybose. Jų nepadėjo spręsti mūsų viceprezidentas, – pasakojo sportininkė. – Viską sprendė treneris P.Aleksandravičius, nors Andrejus, kaip pats yra minėjęs, tarptautinėje šiuolaikinės penkiakovės federacijoje užima aukštas pareigas. Kieno interesams buvo atstovaujama mūsų gerbiamo viceprezidento? Taip pat kyla dar vienas klausimas! Kodėl buvo nuspręsta, jog L.Asadauskaitei-Zadneprovskienei, iškovojus olimpinę kvotą, jai uždegama „žalia šviesa“, o dėl kitos kvotos sportininkės turėjo kovoti iki pat galo, nors tą pačią kvotą aš iškovojau tose pačiose varžybose kartu su Laura“.

Pasak G.Venčkauskaitės, tai nebuvo sąžininga.

„L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė galėjo nedalyvauti varžybose ir ramiai rengtis olimpinėms žaidynėms be fizinio ir psichologinio nuovargio, – pabrėžė sportininkė. – O aš ir I. Serapinaitė turėjome plėšytis iki pat olimpinių žaidynių starto. Pasigedau čia jų taip linksniuojamos garbingos ir sąžiningos kovos“.

I.Serapinaitė taip pat prisiminė nemalonų nutikimą, kuomet LŠPF neįtraukė sportininkės į olimpinės rinktinės kandidatų sąrašą.

„2019-aisiais pagal sportinius pasiekimus aš atitikau individualių sporto šakų olimpinių stipendijų 2020 metais kriterijų reikalavimą, – pasakojo I.Serapinaitė. – Olimpinės rinktinės kandidatų sąrašui sportininkus teikia olimpinių sporto šakų federacijos, tačiau LŠPF nepateikė mano kandidatūros. Argumentų, kodėl tai nebuvo padaryti, aš nesulaukiau. Į Tokijo olimpinių žaidynių rengiamų sportininkų sąrašą patekau savo pačios prašymu tik tuomet, kai iš kandidatų sąrašo buvo išbraukta karjerą baigusi lengvaatletė Živilė Vaiciukevičiūtė“.

I.Serapinaitės įsitikinimu, pokyčiai visada atneša apčiuopiamą rezultatą.

„Su naujomis idėjomis gimsta nauji projektai, naujos galimybės ir nauji sportiniai rezultatai, – sakė I.Serapinaitė. – Įvykusios permainos, manau, motyvuos tiek sportininkus, tiek trenerius, suvienys šiuolaikinės penkiakovės bendruomenę bendram tikslui. Man, sportininkei, labai svarbu, kad LŠPF ne tik būtų orientuota ir reikalautų rezultato, bet ir spręstų iškilusias problemas, susijusias su sąlygomis sportuoti ir tobulėti“.

Sulaukusi klausimo, ar, jos manymu, Tokijo olimpinėse žaidynėse galėjo dalyvauti daugiau Lietuvos penkiakovininkų, I.Serapinaitė priminė: 3 atletai – tikrai neblogas rezultatas, tačiau olimpinėse žaidynėse šalį gali atstovauti 2 moterys ir 2 vyrai, viena vyrų vieta lieka laisva“.

P.Aleksandravičius atskleidė – Lietuva galėjo šią vietą užpildyti.

„Dovydas Vaivada dalyvavo visuose atrankiniuose turnyruose, tačiau vienintelė problema buvo ta, kad vienas iš LŠPF atstovų dalyvavo pasaulio taurės varžybų finale, kur buvo pristatyta paskutinė informacija apie atskirą europinį reitingą ir kitokį Europos reitingo kvotų paskirstymą. Dėl COVID-19 pandemijos ir ribojimų susitikime, kur buvo pristatyta ši informacija, galėjo dalyvauti tik vienas delegacijos narys.

Apie tą europinį reitingą mes, treneriai, sužinojome jau tik olimpinėse žaidynėse. Tada mus pasiekė informacija, kad LŠPF atstovas tai žinojo nuo pasaulio taurės finalo gegužės mėnesį, – sakė P.Aleksandravičius. – Pakankamai nedidelis laiko tarpas iki olimpinių žaidynių, bet informacija, deja, mūsų nepasiekė. Tai tik parodė vidinės komunikacijos stoką“.