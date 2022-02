Svarbiausi savaitės įvykiai

Vasario 7 d. Pekino žiemos olimpinių žaidynių biatlono moterų asmeninėse lenktynėse Gabrielė Leščinskaitė užėmė 61-ąją vietą (čempione tapo vokietė Denise Herrmann).

Vasario 7 d. Lietuvos krepšinio federacija paskelbė, kad geriausiais 2021 metų Lietuvos krepšininkais išrinkti Jonas Valančiūnas (penktą kartą) ir Gintarė Petronytė (šeštą kartą, tarp jų – trečią iš eilės).

Vasario 8 d. Krepšininkas Domantas Sabonis per Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubų atliktus mainus perėjo iš „Indiana Pacers“ į „Sacramento Kings“. „Pacers“ klubui D.Sabonis atstovavo nuo 2017 m. vasaros ir per keturis su puse sezono žaidė 319 rungtynių, per kurias pelnydavo 16,3 taško. Šį sezoną D.Sabonis pelnydavo 18,9 taško, atkovodavo 12,1 kamuolio ir atlikdavo 5 rezultatyvius perdavimus, o „Pacers“ laimėjo 19 iš 55 rungtynių ir Rytų grupėje užėmė 13-ąją vietą.

Vasario 8 d. Vilniaus „Rytas“ vyrų krepšinio Čempionų lygos rungtynėse išvykoje pralaimėjo Lagūnos San Kristobalio „Tenerife“ 75:89 (S.Smithas 14, L.Uleckas 13). „Rytas“ laimėjo 1 iš 3 rungtynių ir grupėje užima trečiąją vietą. Pirmauja visas 3 rungtynes laimėjusi „Tenerife“. Kitas rungtynes „Rytas“ žais kovo 8 d.

Vasario 8 d. Kauno „Žalgiris“ vyrų krepšinio Eurolygos rungtynėse namie parlaimėjo Milano „Olimpia“ 70:74 (L.Lekavičius 16, T.Cavanaugh 13).

Vasario 8 d. Pekino žaidynių slidinėjimo vyrų sprinto atrankoje Modestas Vaičiulis užėmė 49-ąją vietą, Tautvydas Strolia – 68-ąją (čempionu tapo norvegas Johannesas Hosflotas Klabo). Moterų sprinto atrankoje Eglė Savickaitė užėmė 82-ąją vietą, Ieva Dainytė – 86-ąją (čempione tapo švedė Jonna Sundling).

Vasario 8 d. Pekino žaidynių biatlono vyrų asmeninėse lenktynėse Vytautas Strolia užėmė 21-ąją vietą, Tomas Kaukėnas – 70-ąją, Karolis Dombrovskis – 71-ąją, Linas Banys – 79-ąją (čempionu tapo prancūzas Quentinas Fillonas Maillet).

Vasario 9 d. Domantas Sabonis debiutavo „Sacramento Kings“ komandoje. Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) pirmenybių rungtynėse D.Sabonis pelnė 22 taškus ir atkovojo 14 kamuolių, o „Kings“ namie nugalėjo „Minnesota Timberwolves“ 132:119.

Vasario 9 d. Pekino žaidynių kalnų slidinėjimo moterų slalomo varžybose Gabija Šinkūnaitė nebaugė pirmosios trasos (dalyvavo 88 sportininkės, čempione tapo slovakė Petra Vlhova).

Vasario 9 d. Lietuvos salės futbolo taurės ketvirtfinalyje Jonavos „Vikingai“ nugalėjo Kauno „Žalgirį“ 3:2. „Žalgiris“ šalies pirmenybėse laimėjo visas 18 rungtynių. Į taurės turnyro pusfinalį pateko „Vikingai“, Gargždų „Pramogos“ ir Vilniaus „Turbotransfers“ (ketvirtos ketvirtfinalio rungtynės vyks vėliau).

Vasario 10 d. Kauno „Žalgiris“ krepšinio Eurolygos rungtynėse išvykoje nugalėjo „Monaco“ 83:82 (N.Giffey 15, A.Milaknis 14). „Žalgiris“ nutraukė 9 pralaimėjimų seriją ir pirmą kartą šį sezoną laimėjo išvykoje (po 11 pralaimėjimų). „Žalgiris“ laimėjo 4 iš 23 rungtynių ir užima paskutinę 18-ąją vietą. Kitas rungtynes „Žalgiris“ žais vasario 24 d. namie su Madrido „Real“.

Vasario 10 d. Pekino žaidynių slidinėjimo moterų 10 km lenktynėse Eglė Savickaitė užėmė 89-ąją vietą, Ieva Dainytė – 91-ąją (dalyvavo 98 sportininkės, čempione tapo norvegė Therese Johaug).

Vasario 11 d. Andrė Lukošiūtė su brite Eliz Maloney tapo teniso turnyro Birmingame („ITF Tour“) dvejetų varžybų nugalėtojomis. Jos finale įveikė amerikietes Quinn Gleason ir Catherine Harrison. A.Lukošiūtė iškovojo pirmąjį karjeros titulą.

Vasario 11 d. Pekino žaidynių biatlono sprinto lenktynėse Gabrielė Leščinskaitė užėmė 63-iąją vietą (dalyvavo 98 sportininkės, čempione tapo norvegė Marte Olsbu Roiseland).

Vasario 11 d. Pekino žaidynių slidinėjimo 15 km lenktynėse Tautvydas Strolia užėmė 83-iąją vietą (dalyvavo 97 sportininkai, čempionu tapo suomis Iivo Niskanenas).

Vasario 11 d. Lietuvos futbolo federacijos (LFF) apeliacinis licencijavimo komitetas išdavė A lygos licencijas Telšių „Džiugui“ ir Gargždų „Bangai“. Anksčiau A lygos licencijas gavo Vilniaus „Žalgiris“, Marijampolės „Sūduva“, Kauno „Žalgiris“, „Panevėžys“, Kauno „Hegelmann“, Vilniaus „Riteriai“, „Šiauliai“ ir „Jonava“.

Vasario 12 d. Lietuvos ledo ritulio lygoje dėl antrosios vietos kovojančių komandų rungtynėse Elektrėnų „Energija“ namie nugalėjo „Kaunas City“ 4:3 (po baudinių). Turnyre pirmauja Vilniaus „Hockey Punks“ (42 taškai per 16 rungt.), „Energija“ (35/17) ir „Kaunas City“ (31/16).

Vasario 12 d. Lietuvos krepšinio lygos (LKL) autsaiderių rungtynėse „Prienai“ išvykoje nugalėjo Pasvalio „Pieno Žvaigždes“ 81:78. „Prienai“ nutraukė aštuonių pralaimėjimų seriją, bet liko paskutinėje 11-ojoje vietoje (2 perg. ir 19 pral.), „Pieno Žvaigždės“ užima priešpaskutinę vietą (3 ir 16). Pirmauja Kauno „Žalgiris“ (19 ir 1), Vilniaus „Rytas“ (17 ir 3), Panevėžio „Lietkabelis“ (14 ir 5) ir „Šiauliai“ (10 ir 8).

Vasario 12 d. Pekino žaidynių biatlono sprinto lenktynėse Vytautas Strolia užėmė 43-iąją vietą, Karolis Dombrovskis – 73-iąją, Tomas Kaukėnas – 80-ąją, Linas Banys – 90-ąją (dalyvavo 94 sportininkai, čempionu tapo norvegas Johannesas Thingnesas Bo).

Vasario 12 d. Pekino žaidynių dailiojo čiuožimo ledo šokių varžybose Paulina Ramanauskaitė ir Deividas Kizala užėmė paskutinę 23-iąją vietą. Jie atlikdami ritminį šokį nepateko tarp 20 geriausiųjų ir negavo teisės atlikti laisvąjį šokį.

Vasario 13 d. Pekino žaidynių biatlono persekiojimo lenktynėse Vytautas Strolia užėmė 58-ąją vietą (paskutinę tarp finišavusių, čempionu tapo prancūzas Quentinas Fillonas-Maillet).

Vasario 13 d. Pekino žaidynių kalnų slidinėjimo slalomo milžino varžybose Andrejus Drukarovas nebaigė antrojo nusileidimo. Po pirmojo nusileidimo jis užėmė 20-ąją vietą (dalyvavo 87 sportininkai, nugalėjo šveicaras Marco Odermattas).

Vasario 13 d. Baigėsi Baltijos vyrų tinklinio lygos reguliarusis sezonas. Vienintelė turnyre dalyvaujanti Lietuvos komanda Gargždų „Amber“ per 16 rungtynių iškovojo 9 pergales, surinko 25 taškus ir užėmė penktąją vietą. Keturias pirmąsias vietas užėmė Estijos klubai, o reguliariojo sezono nugalėtoju tapo Tartu „Bigbank“ (46 taškai).