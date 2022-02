Merginų antrajame pusfinalyje lietuvės Eglė Savickaitė ir Ieva Dainytė buvo pavytos ratu šliuoždamos paskutinės, 14-os. Joms varžybos baigėsi anksčiau laiko.

Vaikinų pirmajame pusfinalyje Modestas Vaičiulis ir Tautvydas Strolia užėmė 12-ąją vietą, aplenkę vienintelius korėjiečius. Nei vyrukai, nei merginos į finalus nepateko.

„Galvojau, kad bus daug blogiau, nes turėjau problemų su skrandžiu, – po finišo kalbėjo 26-erių T.Strolia. – Kai jau pasidarė sunku trasoje, tada pasijautė ir pilvas. Nebuvo labai smagus jausmas. Džiugu, kad pavyko du ratus atsilaikyti su grupe. Atidaviau tai, ką galėjau.“

32-ejų olimpietis Modestas Vaičiulis buvo kitokios nuomonės. Sportininkas tikėjosi, kad varžytis seksis geriau.

„Galvojau, kad bus geriau, du ratus atsilaikėme gerai, o trečiame buvo ragas. Tikėjausi, kad bus lengviau. Užkilau į paskutinį kalną, o tada atjungė taip, kad nusileidus patyriau trumpus proto užtemimus, vos pasiekiau finišą. Pabaiga buvo labai sunki.

Nežinau, ar čia klimatas kitoks, ar oro sąlygos. Kalnuose esame buvę, ne kartą dalyvavę, tai nežinau. Azijoje antras kartas, nežinau, ar čia kažkaip kitaip veikia protą tas klimatas.“

Pirmasis iš lietuvių startavo M.Vaičiulis. Jis pirmąją atkarpą įveikė pagrindinėje grupėje ir estafetę perdavė 12-as, nuo lyderio atsilikdamas tik 3,3 sek. Už jo nugaros liko 3,7 sek. atsilikęs korėjietis. T.Strolia irgi laikėsi: antrajame pasikeitime jis buvo 12-as, nuo lyderio atsilikęs tas pačias 3,3 sek. Korėjietis atsiliko nuo jo 4,6 sek. M.Vaičiulis trečiajame pasikeitime pakilo į 11-ąją vietą, aplenkęs britą.

Nuo lyderio jis atsiliko 6,5 sek. Per ketvirtąją atkarpą T Strolia krito į 12-ąją vietą, nuo lyderio atsilikęs 10,9 sek. Jis lenkė tik korėjietį jau beveik minute. Prieš 5-ąjį pasikeitimą M.Vaičiulis jau nepagerino situacijos ir liko 12-as, atsilikęs 1 min. 3,1 sek. T.Strolia finišavo 12-as – 22 min. 17,7 sek. (nuo nugalėtojo atsiliko 2 min. 0,5 sek.).

Korėjiečiai atsiliko 38,3 sek. Pirmąsias vietas užėmė Norvegija, Prancūzija, Suomija ir Kanada.

Lietuvos atstovai šioms žaidynėms ruošėsi individualiai. T.Strolia po paskutinio starto Pekine teigė, kad tai galėjo turėti įtakos rezultatams.

„Gal prastai pasiruošėme, – galvą kraipė sportininkas. – Su treneriu per daug nesikonsultavome dėl kalnų. Sunku pasakyti, padarėme taip, kaip manėme, kad bus geriau. Gal čia galima patobulėti. Žinoma, nesijaučiau gerai. Yra buvę ir geresnių savijautų. Tokios formos, kokios norėjau, nepasiekiau.“

T.Stroliai tai buvo pirmosios žaidynės karjeroje. Lietuvis pasidžiaugė, kad pavyko jose sudalyvauti, tačiau didelio įspūdžio šis renginys jam nesukėlė.

„Gal viską prieš atvykdamas įsivaizdavau kitaip. Bet jau būdamas čia supratau, kad tai tiesiog įprastos varžybos, kurioms skiriama daugiau dėmesio. Papildomo jaudulio nepajaučiau. Komandiniame sprinte gal jo buvo daugiau, nenorėjau nuvilti Modesto.

Žinoma, smagu atstovauti Lietuvai, susilaukiau daugiau dėmesio, nei įprastai. Nėra tiek daug lietuvių, kurie čia yra dalyvavę, dėl to labai smagu. Be to, lenktyniavau Vasario 16-ąją, tai ir dėl to smagu“, – kalbėjo T.Strolia.

Tuo tarpu M.Vaičiuliui tai buvo jau trečiosios žaidynės. Lietuvis kol kas nėra apsisprendęs, ar tęs profesionalo karjerą.

„Nežinojau, ar dalyvausiu trečiosiose, bet kažkaip pavyko sudalyvauti. Dėl ketvirtų per daug kol kas negalvoju. Laikas ir gyvenimas parodys, kas ir kaip“, – kalbėjo M.Vaičiulis.

Nors lietuviai savo pasirodymą olimpiadoje baigė, jos tęsis iki vasario 20-osios.