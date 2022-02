Lietuvos ledo ritulio čempionate – į finalą žengę vilniečiai ir jų būsimų varžovų tarpusavio akistatos

Per pastarąsias dvi savaites TOPsport Lietuvos ledo ritulio čempionate buvo sužaisti šeši susitikimai. Šių rungtynių seriją pradėjo „Energijos“ akistata su „7bet-Hockey Punks“ komanda. Vilniuje vykusį susitikimą 7:3 laimėjo „pankai“, iškovodami ketvirtąją pergalę prieš elektrėniškius iš tiek pat galimų.

Kiek vėliau sostinės atstovai taip pat 7:3 susitvarkė su „HC Klaipėda“ komanda, o pergalė Klaipėdoje garantavo „7bet-Hockey Punks“ nariams vietą šio sezono finale.

Savaitgalį dvi rungtynes sužaidė „LTeam Select“ komanda, kuri dukart turėjo pripažinti įtikinamą varžovų pranašumą. Iš pradžių jie 2:21 pralaimėjo „Kaunas City“ atstovams, kurie gerino sezono pelnytų įvarčių rekordą. Pergale prieš „LTeam Select“ jaunimą džiaugėsi ir „Energija“, kuri oponentus taip pat įveikė be didesnio vargo – 13:1.

Praėjusią savaitę įvyko dvi itin svarbios rungtynės tarp antroje-trečioje vietoje žengiančių „Kaunas City“ ir „Energijos“ komandų. Dėl vietos finale kovojančioms komandoms kiekvienas tarpusavio rungtynėse iškovotas taškas gali tapti lemiamu. Šios svarbios dvikovos sėkmingesnės buvo Elektrėnų klubui: abi rungtynės baigėsi jų pergale 4:3, tik išvykoje jie varžovus įveikė per pagrindinį laiką, o namuose – po baudinių serijos.

4 per rungtynes. „7bet-Hockey Punks“ lyderis Tadas Kumeliauskas šį sezoną sužaidė lygiai pusę savo komandos rungtynių, tačiau tai nesutrukdo jam dalintis rezultatyviausio komandos žaidėjo titulą kartu su kolega Aivaru Bendžiumi. Tokį pasiekimą puolėjui leidžia pasiekti rekordiniais tempais štampuojami rezultatyvumo balai – per vienerias rungtynes T. Kumeliauskas vidutiniškai atlieka po keturis rezultatyvumo balus, taip kėsindamasis ir į produktyviausio pirmenybių žaidėjo titulą per visą TOPsport Lietuvos čempionato istoriją.

Neparankūs. Elektrėnų „Energijos“ komanda šiame sezone vis dar nesurado ginklų kaip įveikti „7bet-Hockey Punks“ komandos: vilniečiai išliko vienintele komanda, iš kurios Elektrėnų klubas vis dar neatėmė taškų. Šios komandos potencialiai pretenduoja susitikti ir finale, tad norėdami pasvajoti apie aukso medalius „Energijos“ atstovai privalės surasti būdų palaužti sostinės atstovų pasipriešinimą.

Milžiniška įvarčio kaina. Praėjusią savaitę įvyko du tarpusavio susitikimai tarp „Energijos“ ir „Kaunas City“ komandų, kurios kaunasi dėl vietos TOPsport Lietuvos čempionato finale. Abu kartus komandas švieslentėje skyrė įvartis ir abu kartus vienu įvarčiu daugiau savo sąskaitoje turėjo Elektrėnų klubo atstovai. Tai gali tapti svarbiausiais „Energijos“ įvarčiais šiame sezone, kadangi šios dvi pergalės leido įgyti pranašumą kovojant dėl antrosios vietos finale.

7 iš eilės. „HC Klaipėdos“ komanda šiuo metu išgyvena ilgiausią savo pralaimėtų rungtynių seriją sezone: jie pergalės neiškovojo nuo lapkričio 28 dienos ir iš viso patyrė septynis pralaimėjimus iš eilės. Neabejotinai geriausią galimybę nutraukti nesėkmių seriją ši komanda turės ateinantį šeštadienį, kai jie susitiks su taškų vis dar neturinčia „LTeam Select“ komanda. Nepaisant to, kad klaipėdiečiai jau nepakeis savo turnyrinės lentelės pozicijos ir liks ketvirti, galima neabejoti, jog jie pasistengs prisiminti pergalės skonį ir sezoną užbaigti nutraukus beveik tris mėnesius besitęsiantį pergalių badą.

Šansai jaunimui. Nors „LTeam Select“ pastaruoju metu dažniausiai tenka patirti skaudžius pralaimėjimus, pamokas iš kur kas labiau patyrusių varžovų šį sezoną gavo įspūdingas skaičius U-18 ir U-20 rinktinės kandidatų. Bent kartą „LTeam Select“ gretose aikštėje pasirodė net 48 aikštės žaidėjai ir 9 vartininkai.

Paskutinis darbas. Pirmiesiems vietą finale užsitikrinusiems „7bet-Hockey Punks“ atstovams šiuo metu beliko paskutinis darbas: varžovo kovoje dėl aukso laukiantiems „pankams“ beliko užsitikrinti pirmąją reguliaraus sezono poziciją ir namų pranašumą finalo serijoje. Iki šio pasiekimo vilniečiams beliko iškovoti vieną pergalę per keturis susitikimus, o pastaruoju metu jų rodoma forma leidžia neabejoti, jog artimiausiu metu „7bet-Hockey Punks“ galės džiaugtis ir šiuo pasiekimu.

Pradingę lyderiai. Šį sezoną užtikrintai rezultatyviausių TOPsport Lietuvos ledo ritulio čempionato žaidėjų sąraše pirmaujantys Pavelas Pravilo ir Romanas Rešetnikovas praėjusią savaitę, per, kol kas, svarbiausias sezono rungtynes, savo meistriškumo pademonstruoti nesugebėjo. Per dvi rungtynes tiek ir vienas, tiek ir kitas surinko vos po vieną rezultatyvumo balą, o lyderių pristigę „Kaunas City“ atstovai patyrė dvi nesėkmes. Šio sezono baigtis vis dar išlieka kauniečių rankose, bet norėdami išplėšti antrąjį bilietą į finalą, jie privalės sulaukti kur kas ryškesnio lyderių dueto indėlio.