Olimpinė švieslentė: aukso atsargas ketvirtadienį papildė šešios šalys

Kalnų slidinėjimas

Moterys. Dvikovė

1. Michelle Gisin (Šveicarija) – 2 min. 25,67 sek.

2. Wendy Holdener (Šveicarija) atsiliko 1,05 sek.

3. Federica Brignone (Italija) atsiliko 1,85 sek.

Michelle Gisin šios rungties nugalėtoja tapo antrose iš eilės žaidynėse. Wendy Holdener prieš ketverius metus iškovojo dvikovės bronzos medalį, prie kurio dabar pridėjo tauresnį apdovanojimą.

Šveicarijos sportininkai Pekino žaidynių kalnų slidinėjimo varžybose per dešimt rungčių laimėjo penkis aukso, vieną sidabro ir tris bronzos medalius. Olimpinėje programoje liko mišrių komandų varžybos.

Greitasis čiuožimas

Moterys. 1000 metrų

1. Miho Takagi (Japonija) – 1 min. 13,19 sek. (olimpinis rekordas)

2. Jutta Leerdam (Nyderlandai) atsiliko 0,64 sek.

3. Brittany Bowe (JAV) atsiliko 1,42 sek.

Miho Takagi iki ketvirtadienio Pekino žaidynėse iškovojo tris sidabro medalius, o per 1000 metrų lenktynes jai pagaliau pavyko užlipti ir ant aukščiausio garbės pakylos laiptelio. Ji tapo pirmąja japone, laimėjusia šios rungties varžybas, kurios rengiamos nuo 1960 metų.

Per visą olimpinę karjerą 27 metų M.Takagi laimėjo du aukso, keturis sidabro ir vieną bronzos medalį (nuo 2018 m.).

Dailusis čiuožimas

Moterys

1. Anna Ščerbakova (ROK) – 255,95 tšk.

2. Aleksandra Trusova (ROK) – 251,73 tšk.

3. Kaori Sakamoto (Japonija) – 233,13 tšk.

Rusijos čiuožėjos moterų varžybas laimėjo trečiose iš eilės žaidynėse. Įdomu, kad iki 2014 metų šios rungties čempione nebuvo tapusi nė viena rusė.

17-metė Anna Ščerbakova iškovojo pirmąjį olimpinį medalį.

Akrobatinis slidinėjimas

Moterys. Krosas

1. Sandra Naslund (Švedija).

2. Marielle Thompson (Kanada).

3. Daniela Maier (Vokietija).

Šios rungties varžybos buvo surengtos ketvirtąjį kartą, o visus tris praėjusius kartus olimpinėmis čempionėmis tapo kanadietės. 2014 metais Sočyje aukso medalį iškovojo Marielle Thompson, kuri šį ketvirtadienį kolekciją papildė Pekino žaidynių sidabro medaliu.

Sandra Naslund laimėjo pirmąjį olimpinį medalį. Švedai iki Pekino žaidynių akrobatinio slidinėjimo varžybose nebuvo iškovoję nė vieno aukso medalio, bet šiais metais olimpiniu čempionu tapo ne tik S.Naslund, bet ir Walteris Wallbergas.

Šiaurės dvikovė

Vyrai. Komandų varžybos

1. Norvegija (Espenas Bjornstadas, Espenas Andersenas, Jensas Kurasas Oftebro, Jorgenas Graabakas) – 50 min. 45,1 sek.

2. Vokietija (Manuelis Faisstas, Julianas Schmidas, Ericas Frenzelis, Vinzenzas Geigeris) atsiliko 54,9 sek.

3. Japonija (Yoshito Watabe, Hideaki Nagai, Akito Watabe, Ryota Yamamoto) atsiliko 55,2 sek.

Norvegai trečią kartą laimėjo olimpines šiaurės dvikovės komandų varžybas (praėjusius kartus – 1998 ir 2014 m.).

Per Pekino žaidynes buvo surengtos trijų rungčių šiaurės dvikovės varžybos, per kurias norvegai iškovojo du aukso ir du sidabro medalius. 30-metis Jorgenas Graabakas namo išsiveža du aukso ir vieną sidabro medalį. Šis dvikovininkas per olimpinę karjerą iškovojo keturis aukso bei du sidabro medalius (nuo 2014 m.). Jis tapo pirmuoju sportininku, šiaurės dvikovės varžybose iškovojusiu keturis olimpinius aukso medalius. Beje, jis buvo norvegų auksiniame kvartete ir per 2014 metų Sočio žaidynes.

Ledo ritulys

Moterys. Finalas

Kanada – JAV 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

Šeštą kartą per septynis olimpinius turnyrus (nuo 1998 m.) finale žaidė dvi Šiaurės Amerikos komandos. Kanadietės čempionėmis tapo penktąjį kartą (anksčiau – 2002, 2006, 2010 ir 2014 m.), o kitus du kartus laimėjo sidabro medalius.

JAV rinktinė buvo 1998 ir 2018 m. olimpinių žaidynių nugalėtoja, o sidabro medalius iškovojo ketvirtąjį kartą. Vieną sykį amerikietės buvo apdovanotos bronza.

Rungtynės dėl trečiosios vietos įvyko trečiadienį. Jose Suomija įveikė Šveicariją 4:0. Suomės ketvirtąjį kartą laimėjo bronzos medalius.

Per visą olimpinę istoriją moterų ledo ritulio medalius yra iškovojusios tik penkios šalys (be trijų Pekino žaidynių prizininkų – Švedija ir Šveicarija).

Akmenslydis

Vyrai. Pagrindinio etapo galutinė lentelė:

Didžioji Britanija – 8, Švedija – 7, Kanada – 5, JAV – 5, Kinija – 4, Norvegija – 4, Šveicarija – 4, ROK – 4, Italija – 3, Danija – 1.

Pusfinalis

Didžioji Britanija – JAV 8:4,

Švedija – Kanada 5:3.

Šeštadienį finale žais Didžioji Britanija ir Švedija. JAV ir Kanada penktadienį kovos dėl bronzos medalių.

Akmenslydis

Moterys. Pagrindinio etapo galutinė lentelė:

Šveicarija – 8, Švedija – 7, Didžioji Britanija – 5, Japonija – 5, Kanada – 5, JAV – 4, Kinija – 4, Korėja – 4, Danija – 2, ROK – 1.

Pusfinalyje penktadienį žais Šveicarija – Japonija ir Švedija – Didžioji Britanija. Finalas įvyks sekmadienį.

Medalių lentelės lyderiai

Medalių lentelės viršutinėje dalyje didelių permainų nebuvo. Lyderės poziciją dar labiau sustiprino Norvegija (14 aukso, 7 sidabro, 8 bronzos), padidinusi persvarą prieš ketvirtadienį aukso medalių nelaimėjusias Vokietiją (10, 7, 5) ir JAV (8, 8, 5).

Į ketvirtąją vietą pakilo Švedija (7, 4, 4), bet nuo jos nedaug atsilieka Kinija (7, 4, 2), Austrija (6, 7, 4), Nyderlandai (6, 5, 4) ir Šveicarija (6, 1, 5).