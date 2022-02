Ilgai be varžybų buvusi K. Tvaronavičiūtė pradėjo tekvondo kovų maratoną

Klaudija vėl sugrįžo į įprastinę svorio iki 57 kg kategoriją, kurioje dėl trofėjaus varžėsi net 38 sportininkės iš viso pasaulio. Tarp jų – olimpinių žaidynių nugalėtojos ir dalyvės, pasaulio ir Europos čempionatų nugalėtojos ir prizininkės.

Konkurencija buvo net aršesnė nei per Senojo Žemyno pirmenybes, kuriose kiekvienai valstybei toje pačioje svorio kategorijoje gali atstovauti tik po vieną sportininkę. Prezidentų taurės turnyro prestižą sustiprina tai, kad laimėtoja pelno ne tik trofėjų, bet ir papildomą vietą savo tautietei Europos čempionate. Papildomą kelialapį Didžiajai Britanijai šiame turnyre išplėšė legendinė britė Jade Jones, kuri finale 10:2 palaužė kroatę Nikitą Glasnovič.

Klaudija pirmoje kovoje išmėgino jėgas su Prancūzijos atstove Kanelya Carabin.

Trenerio A.Masio auklėtinė kovojo užtikrintai, neįsivėlė į taškų lenktynes su kylančia Prancūzijos kovotoja ir paskutiniame raunde pirmavo 5:0. Trečiajame raunde arbitras sustabdė kovą, kad lietuvė pasitaisytų šalmą. Priverstinė pertraukėlė šiek tiek išmušė iš ritmo ir prancūzė tiksliu smūgiu sušvelnino rezultatą iki 3:5. Bet tai buvo viskas – sumaniai kovojusi Klaudija pergalingai užbaigė kovą ir žengė į kitą etapą.

Aštuntfinalyje lietuvei teko itin pajėgi varžovė marokietė Nada Laraaj, kuri pagal reitingą šiame turnyre buvo penkta. 21 metų marokietė yra ryškiausia Afrikos kovotoja – yra laimėjusi Afrikos čempionatą (2018), Afrikos žaidynes (2019). N.Laraaj pavyko prasibrauti net į Tokijo olimpines žaidynes – laimėjo Afrikos šalims skirtą atrankos turnyrą.

Treneris A.Masys auklėtinei buvo nurodęs kantriai laukti varžovės klaidelės, o per paskutines 30 sekundžių bandyti išplėšti pergalę. Pasirinkta atsargios kovos taktika pasiteisino, nors trečiajame raunde trapia persvara 2:1 pirmavo marokietė. Kovos pabaigoje Klaudija buvo užspaudusi varžovę, bet pergalingo smūgio suduoti nepavyko.

„Nors nelaimėjome prizinės vietos, Klaudijos pasiekta sportinė forma ir kovos maniera nuteikia optimistiškai. Nesame nusivylę rezultatu, nes pajautėme, kad galime kautis dėl pergalės su elitinėmis kovotojomis,“ – kalbėjo treneris A.Masys.

Treneris pažymėjo, kad per pastaruosius kelis mėnesius nutiko daug visko – Klaudijai prireikė laiko atsigauti po COVID-19 infekcijos, be to, sportą reikėjo derinti su studijomis: „Nevažiavome į porą turnyrų, pasirinkome treniruočių stovyklą Lenkijoje, kur rengėmės kartu su Europos čempione Patrycia Adamkiewicz.“

Šis turnyras Albanijoje buvo pirmas iš kelių pasirengimo Europos tekvondo čempionatui etapų. Pasak trenerio, yra suplanuota eilė turnyrų, kad gegužę per Senojo Žemyno pirmenybes Mančesteryje (Didžioji Britanija) Klaudija būtų optimalios formos.

„Viliuosi, kad mūsų planų nesujauks nei ligos, nei traumos,“ – kalbėjo A.Masys.

Artimiausias išbandymas Klaudijai – kovo 4-7 d. Sofijoje (Bulgarija) vyksiantis G-2 serijos turnyras.