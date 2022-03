Paralimpietis Edgaras Matakas: „Rusija ir Baltarusija turi būti pašalintos iš varžybų ilgam“

Lietuvos plaukikai į Italiją keliauja visam pasauliui stebint karą Ukrainoje. E. Matakas atviras: Rusijos ir Baltarusijos agresija prieš kaimyninę šalį jį ir pykdo, ir neramina.

Tarptautinis paralimpinis komitetas pašalino Rusijos ir Baltarusijos paraatletus iš šiuo metu Kinijoje vykstančių Pekino žiemos paralimpinių žaidynių, bet E. Matakas sako, jog šios priemonės nepakankamos. Esą reikalingas šių valstybių nacionalinių paralimpinių komitetų suspendavimas.

Pasaulio serijos varžybų Italijoje organizatoriai patvirtino, jog atšaukė rusų ir baltarusių sportininkų dalyvavimą. Tai padaryta net nelaukiant oficialių sankcijų išplėtimo valstybėms agresorėms.

„Teroristinėms valstybėms nėra vietos tarptautinėse varžybose. Negali būti išimčių, šių šalių sportininkai negali dalyvauti jokiose pasaulinėse varžybose. Negalime žiūrėti pro pirštus į tai, kas vyksta Ukrainoje.

Sutinku, kad patys sportininkai nėra kalti, bet jie atstovauja valstybėms, kurios sukėlė karą ir tuo pačiu prisideda prie to. Manau, kad pašalinti rusus ir baltarusius iš žiemos žaidynių buvo teisingas žingsnis, bet tikiuosi, jog tuo sankcijos nesibaigs.

Tikiuosi, kad nebus taip, jog karas baigsis ir toms šalims bus pasakyta: dabar jau plaukite, bėkite ir panašiai. Sankcijos turi būti labai rimtos ir tos šalys turi būti pašalintos ilgam laikui“, – įsitikinęs triskart Europos čempionas, pasaulio čempionas ir paralimpinių žaidynių prizininkas E. Matakas.

Lietuvai pasaulio serijos varžybose Italijoje atstovaus ir Gabrielė Čepavičiūtė. Sportininkės trenerė Rasa Mažutaitienė pripažįsta, jog šiomis dienomis jai ir jos auklėtinei ypatingai sunku sutelkti mintis vien tik į plaukimą, nes karas Ukrainoje sukrėtė.

„Atėjusios į treniruotę 6 valandą ryto, akimis su dėkingumu nuglostome tą mūsų baseiną, nes galbūt ukrainiečiai savo baseino stoge dabar turi skylę, pramuštą Rusijos raketų. Pagalvojame, kad dovana yra vien tai, kad galime treniruotis. Ir darosi ne taip svarbu, kiek greitai tu plauki. Svarbiausia, kad plauki. Tau gali būti sunku, jeigu tu neplauki greitai, bet kažkam yra daug sunkiau“, – sakė G. Čepavičiūtės trenerė R. Mažutaitienė.

Abu Lietuvos rinktinės atstovai Italijoje kelia sau tikslus pasitikrinti, kokia jų fizinė forma, ką reikia keisti treniruotėse rengiantis birželį Portugalijoje vyksiančioms planetos pirmenybėms.

„Pernai pamatėme, kad pasiekti du formos pikus per vieną sezoną yra sudėtinga. Tai pavyko padaryti per Europos čempionatą, bet nepavyko pakartoti per Tokijo paralimpines žaidynes. Šiemet siekiame vieno formos piko, ir jis turi būti pasiektas per pasaulio čempionatą Portugalijoje“, – sakė E. Matakas.

G. Čepavičiūtės šių metų planuose – sugrįžimas į buvusią sportinę formą po stuburo operacijos, merginai atliktos tarpsezoniu.

„Stengsimės kiekvienose varžybose padaryti viską kuo geriau. Birželį mūsų laukia Madeira ir pasaulio čempionatas. Gabrielė yra stipri ir užsispyrusi, todėl manau, kad iki birželio ji bus tokia, kokia buvo iki operacijos“, – įsitikinusi plaukikės trenerė R. Mažutaitienė.

Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius su pasaulio čempionatu Madeiroje sieja dideles viltis.

„Plaukikams šis pasaulio čempionatas – svarbiausias metų startas. Tikiu, kad Edgaras ir Gabrielė šioms varžyboms pasiruoš geriausiai kaip gali. Edgaras ne kartą parodė, kad yra elitinis plaukikas ir šiais metais Madeiroje taikysis į pačius aukščiausius apdovanojimus. Gabrielė yra jauna ir talentinga plaukikė, kuri jau dabar meta rimtą iššūkį varžovėms, o ateityje taikysis labai aukštai.

Esame maža šalis, bet turime stiprią plaukimo komandą, o tai labai džiugina. Linkiu plaukikams ir jų treneriams sklandžių startų ir sėkmingo pasirengimo pasaulio čempionatui“, – sakė M. Bilius.