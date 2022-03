Rankinio rinktinės treneris G. Savukynas: keturių įvarčių deficitą namuose tikrai galime panaikinti

„Rungtynes pradėjome labai gerai. Pavyko išpildyti planą gynyboje ir per pirmą kėlinį varžovams leidome įmesti vos 10 įvarčių. Pirmavome 5 įvarčiais, bet blogai, kad nesugebėjome dar labiau padidint persvaros ir tuo metu nepalaužėm varžovų. Leidom jiems įkvėpti oro ir dar praleidom įvartį į rūbinę pačioje pirmo kėlinio pabaigoje. Antrą kėlinį pradėjome tiesiog katastrofiškai ir leidome varžovams ne tik išlyginti, bet ir persverti rezultatą. Tai yra psichologiniai dalykai. Kalbėjom po rungtynių su vyrais, kad negalima taip atiduoti iniciatyvos iškart po pertraukos. Jeigu gynyboje dar neblogai žaidėm, tai puolime nieko negalėjom padaryti ir neatsakėm rezultatyviom atakom“, – komentavo G. Savukynas.

Pasak trenerio, antrasis kėlinys suteiks daug medžiagos analizei ir reiks padaryti išvadas, kad tokios duobės žaidime nesikartotų.

„Progų realizacija buvo gan nebloga, bet trūko antros linijos žaidėjų indėlio, o iš kraštų realizacija buvo neigiama. Tai yra tos vietos, kur reikia stipriai pasitempti. Reikia pripažinti, kad varžovams šypsojosi ir sėkmė. Tai kamuolys jiems patogiai atšoko, tai vartininkui pasisekė ir taip po kruopelytę nemažai momentų susidėjo varžovų naudai ir mums nepavyko pasiekti gero rezultato. Keturių įvarčių deficitą namuose tikrai galim panaikinti. Turėsim kitokį pasirengimą, galėsim tinkamai pasirengti rungtynėms, o ne iš lėktuvo lėkti tiesiai į rungtynes“, – sako G. Savukynas.

Dėl nesklandumų, kuriuos sukėlė oro linijų bendrovė „Ryanair“, Lietuvos rinktinės kelionė į Tel Avivą truko visą parą.

„Tai pirmas kartas per mano žaidėjo ir trenerio karjerą, kai į tarptautines rungtynes atvyksti rungtynių dieną. Be to, galėjo skristi tik 15 žaidėjų. Po 24 valandas trukusios kelionės vyrai turėjo vos pora valandų poilsio viešbutyje prieš rungtynes. Tie, kas sportuoja, turėtų suprasti kokios tai sąlygos. Manau, kad tai turėjo įtakos rezultatui. Bet vyrai ėjo į aikštę be jokių apgailestavimų ar skundų ir kovojo iki galo. Ne taip, kaip norėtųsi treneriams, bet tikrai atidavė visas jėgas. Mindaugas Dumčius ir Žanas Virbauskas prie rinktinės prisijungė grįžę iš Vokietijos ir Ispanijos tik pirmadienį vakare. Tai jie kelionėse praleido daug daugiau laiko negu treniruotėse. Manau, kad tinkamai pailsėję daug geriau pasiruošime atsakomosioms rungtynėms“, – tvirtina G. Savukynas.

Atsakomosios rungtynės su Izraeliu vyks sekmadienį 16.00 val. Alytaus arenoje. Poros nugalėtojai pateks į lemiamą pasaulio čempionato atrankos etapą ir ten dėl bilieto į čempionatą kovos su Vengrijos rinktine.

„Atsakomosiose rungtynėse daug lems ir žiūrovų palaikymas. Ką parodė ir Izraelio rinktinės sirgaliai Tel Avive. Kai varžovams buvo sunku, žiūrovai labai motyvavo komandą ir prisidėjo prie pergalės. Labai tikiuosi, kad Alytuje, kur rankinis yra mylimas, gausiai susirinks žiūrovai ir jie bus kaip aštuntas žaidėjas aikštėje“, – viliasi G. Savukynas.