Suomijoje naują kelią praminti bandančiam ledo ritulininkui M. Griniui pasaulio čempionatas gali tapti svarbiausiu karjeroje

Aukščiausios Suomijos jaunimo lygos „Sport“ klube rungtyniavęs M. Grinius yra vienas iš jaunosios Lietuvos rinktinės žaidėjų kartos. Patekimas į Liublianoje (Slovėnija) besivaržysiančios rinktinės galutinį sąrašą suteiktų puolėjui šansą oficialiai debiutuoti nacionalinėje rinktinėje, kadangi iki tol jam su geriausiais šalies ledo ritulininkais kartu teko žaisti tik draugiškame turnyre Lenkijoje.

Ruošdamasis savo debiutui rinktinėje M. Grinius atviravo, kad kiekvieną dieną jis stovykloje jaučiasi vis geriau, o treniruotėse vis geriau atrodo visa Lietuvos rinktinė.

„Įpusėjus trečiai rinktinės savaitei vis geriau jaučiuosi tiek aš, tiek ir visi kiti žaidėjai. Visgi, po sezono didžioji dalis ledo ritulininkų turėjo šiokią tokią pertrauką, tad reikėjo įsičiuožti, bet kuo toliau, tuo jaučiamės vis geriau. Nuotaikos puikios, jaučiasi, kad visi išsiilgę šitos rinktinės po visų pertraukų, tad tikrai labai geros emocijos rinktinėje“, – po treniruotės kalbėjo M. Grinius.

Pastarieji metai M. Griniui buvo sunkūs ne tik dėl to, kad COVID-19 virusas atėmė galimybę sezoną užbaigti žaidžiant rinktinėje. 20-metį puolėją persekiojo traumos: ne kartą dėl sunkių sužeidimų jam teko kęsti operacijas, o sezono metu dažniau tekdavo laiką leisti atliekant reabilitaciją, nei mėgaujantis žaidimu Suomijos jaunimo lygose.

Prieš šį sezoną išsikėlęs tikslą išvengti traumų, „Sport“ jaunimo komandos puolėjas per sezoną sužaidė beveik tiek pat rungtynių, kiek per pastaruosius du metus. Negana to, ant ledo lietuvis nebuvo tik įvykių stebėtojas: ne vieną įspūdingą pasirodymą sezono pabaigoje surengęs puolėjas galutinėje lygos rezultatyviausių žaidėjų rikiuotėje liko penkioliktas.

41 rezultatyvumo balas per 34 rungtynes leido M. Griniui įrodyti, kad jis gali sėkmingai varžytis tarp Suomijos talentų, o pats ledo ritulininkas neslepia, jog šis sezonas – geriausias karjeroje.

„Prieš šį sezoną turėjau tikslą metus praleisti be traumų, kad sužaisčiau kaip įmanoma daugiau rungtynių. Norėjosi pagaliau turėti pilną sezoną, nes pastaruoju metu buvo begalybė įvairių traumų. Tai pavyko įgyvendinti beveik šimtu procentų: turėjau tik kelias mikrotraumas, dėl kurių teko praleisti kelias rungtynes, bet didžiąją sezono dalį pavyko žaisti. Sezono pradžia buvo gana sunki, bet po to, kai įsivažiavau, tai tikrai sužaidžiau geriausią savo sezoną iki šiol.“

Pirmos sėkmės istorijos paieškos Suomijoje

2016 metais pradėjęs savo kelią link profesionalaus sporto Suomijos jaunių iki 16 metų lygoje, per šešis sezonus M. Grinius šioje šalyje sėkmingai peržengė visus jaunimo lygmenis. Nors per šiuos metus lietuviui dažniausiai tekdavo žaisti su tvirtesnio sudėjimo varžovais, tokie iššūkiai jaunojo mūsų šalies atstovo negąsdino: kiekvieną sezoną jį buvo galima surasti tarp rezultatyviausių savo komandos žaidėjų.

Ateinančią vasarą Martynui liks paskutinis, bet svarbiausias žingsnis Suomijos ledo ritulio piramidėje: profesionalaus kontrakto sudarymas vyrų komandoje. Didžiulę konkurenciją turinčioje šalyje lengvai kontraktų nėra dalinama net ir puikiai jaunimo lygmenyje atrodantiems žaidėjams, o tai sufleruoja ir šioje šalyje vienu ar kitu karjeros laipsniu ledo ritulio paslapčių besimokiusių kitų Lietuvos ledo ritulininkų patirtis.

Iš dviejų dešimčių Lietuvos ledo ritulininkų, žaidusių Suomijos jaunimo lygose, pradėti savo profesionalo karjeros vienoje iš Suomijos lygų iki šiol nepavyko nė vienam mūsų atletui. Ne vienas iš jų Suomiją iškeitė į kitos šalies jaunimo lygą, o pavyzdinio kilimo Suomijos ledo ritulio pakopomis vis dar neužfiksavo nė vienas M. Griniaus tautietis.

Tarp Suomijos jaunimo rengimo sistemą išbandžiusių lietuvių yra ir penketas šiuo metu rinktinės stovykloje rungtyniaujančių ledo ritulininkų, iš kurių vieninteliam Aivarui Bendžiui sykį buvo suteikta proga debiutuoti aukščiausioje Suomijos lygoje. Visgi, tiek ir jam, tiek ir kitiems ledo ritulininkams, profesionalo karjeros startą teko nukelti į Lietuvą, ar kitas Europos valstybes.

Iki šiol vieninteliai du tvirčiau Suomijoje užsikabinę žaidėjai – sezoną ten sužaidęs Artūras Katulis ir tris metus aukščiausios Suomijos lygos ledą raižęs Tadas Kumeliauskas, į šią šalį atvyko savo karjeros piku, po sėkmingų pasirodymų kitose lygose. Beveik šimtą rungtynių vienoje stipriausių Europos lygų sužaidęs puolėjas su rinktine taip pat ruošiasi pasaulio čempionatui, tad iš šį lygį pasiekusio T. Kumeliausko įvairių patarimų M. Grinius gali sulaukti ir treniruočių metu.

Per šešerius metus savo pasiekimais jaunimo lygmenyje pranokęs visus prieš tai šioje šalyje rungtyniavusius tautiečius ir tapęs rezultatyviausiu lietuviu aukščiausioje suomių jaunių ir jaunimo lygoje, dabar M. Grinius pasiruošęs peržengi ir paskutinį barjerą – pasirašyti profesionalų kontraktą su šios šalies klubu. Puolėjas pripažįsta, jog į aukščiausiąją Suomijos lygą veikiausiai teks kelią skintis žaidžiant antrajame pagal pajėgumą šios šalies divizione, bet jis pasiryžęs mažais žingsniais praverti elitinės Europos ledo ritulio lygos duris.

„Šiuo metu ieškausi komandos Suomijoje, kad būtent ten pratęsčiau žaidimą pereinant į vyrų lygmenį, kad galėčiau apsiprasti su aukštesniu lygių žengiant į priekį. Žinoma, kad iškart patekti į aukščiausią lygą būtų tobula, bet, manau, kad į ją teks eiti per antrąjį divizioną. Taip žingsnis po žingsnio eisiu į priekį.“

Lengvas įsiliejimas į atjaunėjusią rinktinę

Nepaisant to, jog vyrų rinktinėje Martynas bus vienas iš jauniausių jos žaidėjų, ledo ritulininkui toks statusas diskomforto nesuteikia. Atjaunėjusioje rinktinėje lengvai pritapęs žaidėjas puikiai jaučiasi ne tik rinktinės rūbinėje, bet ir ant ledo: praėjusiais metais „Trijų jūrų“ taurės turnyre rinktinės debiutantas rungtynėse su Estija surengė įspūdingą pasirodymą pelnydamas du įvarčius bei pridėdamas du rezultatyvius perdavimus.

„Jaudulio kaip ir nėra, visgi turime gana jauną komandą, kurioje nėra tiek daug veteranų. Dėl to visi jaučiamės labai apylygiai, o aš pats dėl jauno amžiaus nekompleksuoju. Atmosfera yra tobula, visi vienas kito išsiilgę, sunkiai dirba ir palaiko vienas kitą. Niekuo skųstis negaliu, viskas čia tobula“, – apie įsiliejimą į rinktinę kalbėjo 20-metis.

Gegužės 3-9 dienomis Slovėnijoje vykstantis čempionatas pretenduoja tapti iki šiol didžiausiu jaunojo rinktinės ledo ritulininko iššūkiu. Iki tol tik su jaunimu besigrūmęs sportininkas prieš save išvys stipriausiose pasaulio lygose savo meistriškumą jau įrodžiusius ledo ritulininkus, kurių pasaulio čempionato IA divizione netrūksta.

Nepaisant grėsmingų oponentų pavardžių, M. Grinius teigia, jog išgirdus naujieną apie sugrįžimą į IA divizioną, užplūdo malonios emocijos apie galimybę tiek ir sau, tiek ir visai rinktinei įrodyti, jog esame verti vietos antrajame pagal pajėgumą pasaulio čempionato divizione.

„Tikrai labai laukiu čempionato, buvo puiki naujiena, jog mes pakylame aukščiau. Man pačiam tai bus pirmas tokio aukšto lygio čempionatas, tad prieš jį esu labai rimtai nusiteikęs. Visų pirma tai bus puiki patirtis, o visų antra, tai šansas parodyti tiek ir save, tiek ir mūsų šalį.“

„Geležinio Vilko“ mokyklos auklėtiniui artėjantis pasaulio čempionatas gali pakreipti ir visos karjeros perspektyvas. IA diviziono kovos yra kur kas didesnio prestižo nei žemesni pasaulio čempionato lygmenys, o geras pasirodymas būsimame pasaulio čempionate gali atkreipti ne vieno agento ir komandos dėmesį.

Pats M. Grinius supranta, jog būsimas pasaulio čempionatas gali tapti geriausia galimybe visiems įrodyti, jog jis turi potencialo praverti stipriausių ledo ritulio lygų duris.

„Manau, kad mano profesionalo karjeros startui ir visai tolimesnei karjerai šis čempionatas tikrai turės įtakos ir ji gali būti labai didelė. Dėl to man asmeniškai, tai bus itin svarbus čempionatas.“

Prieš išvykstant į pasaulio čempionatą Liublianoje M. Grinius su komandos draugais Lietuvoje dar sužais dvi kontrolines rungtynes: balandžio 22 dieną 18:30 val. naujuose Kauno ledo rūmuose ir balandžio 23 dieną 17:50 Elektrėnų ledo arenoje lietuviai priims Estijos rinktinę. Bilietus į rungtynes Kaune galite įsigyti arenos kasose bei bilietai.lt puslapyje, o į rungtynes Elektrėnuose bilietus bus galima įsigyti arenos kasoje, valandą prieš rungtynes.