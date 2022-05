Geras tenisininkų fizinis pasirengimas ir kantrybė – pagrindiniai pergalių grunto kortuose elementai

„Visų pirma galvoje reikia turėti kardinaliai kitokias oro sąlygas. Trukdžių, žaidžiant lauke, be abejo yra gerokai daugiau, o žaidėjai turi nuolat galvoti ką padaryti, kad jų įtaka žaidimui būtų kuo mažesnė. Juk žaidžiant arenoje į akis nespigina saulė, nepučia vėjas, temperatūra yra pastovi. Žaidžiant gi lauke į visą tai būtina atsižvelgti. Maža to, net ir to paties mačo metu žaidėjams kas kažkiek laiko tenka patirti kardinaliai priešingas oro sąlygas. Jei vieną akimirką saulė šviečia į nugarą, tai po poros geimų ji jau gali spiginti į akis. Jei dabar žaidžiate pavėjui, tai labai greitai teks atsistoti prieš vėją“, – teigia iš Rumunijos į Lietuvą atvykusi tenisininkė ir trenerė.

Dar vienas labai svarbus aspektas, ypač žaidžiant aš grunto dangos, yra fizinis pasirengimas.

„Žaidimas ant grunto reikalauja ypač gero fizinio pasirengimo. Judėjimas ant grunto yra specifinis, tačiau svarbiausia, kad pats žaidimas ant jo yra lėtesnis, vadinasi taškai būna ilgesni. Ilgesni taškai reiškia ilgesnius susitikimus, o laimėti jų be tinkamo fizinio pasirengimo yra praktiškai neįmanoma“, – sako D. Enache.

Kantrybė yra dar viena svarbi pergalių grunto kortuose dedamoji.

„Žaidimas ant greitų ir lėtesnių dangų skiriasi ne tik fizinio krūvio prasme. Lėtesniuose kortuose žaidėjams sunku tašką baigti greitai, vienu ar dviem smūgiais. Lauke, grunto kortuose dažniau laimi tie žaidėjai, kurie turi daugiau kantrybės, geba konstruoti ilgus taškus, o kartais tiesiog išlaukia savo varžovo klaidos“, – pasakoja buvusi 343-ioji pasaulio raketė, per karjerą laimėjusi 13 ITF vienetų ir 49 dvejetų turnyrus.