Didžiausios „Roland Garros“ intrigos: žvaigždžių apsuptyje suspindėti bandys ir R. Berankis

Jau 126-asis Prancūzijos atvirasis teniso čempionatas (angl. French Open) yra vienas iš keturių laukiamiausių „Didžiojo kirčio“ turnyrų, kuriame kasmet varžosi geriausi planetos vienetų bei dvejetų tenisininkai ir tenisininkės.

Apskritai, šiųmetis „Roland Garros“ kontekstas – ypatingas. Išsisklaidžius abejonėms dėl potencialaus Novako Džokovičiaus (ATP-1) nedalyvavimo turnyre, serbui vis dėlto buvo leista stoti ginti pernai po įtemptos pergalės finale prieš Stefanos Tsitsipą (ATP-4) iškovoto titulo.

Neabejojama, kad „džokeris“ grumsis su papildomu užsidegimu, nes triumfas Paryžiuje reikštų susilyginimą su Rafaeliu Nadaliu (ATP-5) pagal iškovotus „Didžiojo kirčio“ titulus – abi teniso legendos turėtų po 21 pergalę prestižiškiausiuose šio sporto turnyruose.

Ir nors pirmoji pasaulio raketė žengs ant „Roland Garros“ grunto po pergalės ATP-1000 serijos turnyro Romoje, jam iššūkį mes ne tik grunto karaliumi tituluojamas R. Nadalis, 13 kartų kėlęs trofėjų Paryžiuje. Savo pirmojo „Didžiojo kirčio“ turnyro titulo sieks ir R. Nadalio įpėdiniu jau vadinamas jaunasis ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-6), prieš dvi savaites Madride patiesęs ir patį grunto karalių, ir N. Džokovičių. Revanšo sieks ir tas pats Stefanos Tsitsipas, įrodyti savo vertę bandys ir antroji pasaulio raketė Danijilas Medvedevas.

9 kartą ant „Roland Garros“ kortų žengs ir R. Berankis

Pakartoti ar net pagerinti geriausią pasirodymą „Roland Garros“ kortuose sieks ir vienintelis Lietuvos atstovas pagrindiniame vyrų vienetų turnyre – R. Berankis. 31-erių metų lietuvis praėjusiais metais po pergalių prieš Ugo Humbertą pirmajame rate ir Džeimsą Duckworthą antrajame rate buvo priverstas nukelti kepurę prieš trofėjų vėliau kėlusį Novaką Džokovičių.

Įdomu tai, kad pirmieji šeši bandymai Prancūzijos atvirajame teniso čempionate R. Berankiui buvo itin nesėkmingi – jis savo kelionę baigdavo jau pirmame rate. Tačiau po šuolio į antrąjį ratą 2020 m. ir dar sėkmingesnio pasirodymo pernai, kuo toliau, tuo labiau atrodo, kad lietuvis ima prisijaukinti „Roland Garros“ kortų gruntą.

Iš ATP šimtuko ribų visai neseniai iškritęs R. Berankis šį sezoną kol kas ant grunto žaidė tik vieną mačą – gegužės 16 d. ATP 250 turnyre Ženevoje lietuvis nusileido Argentinos tenisininkui Federicui Delboniui (ATP-62).

Visos iki vienos transliacijos ir patyrę komentatoriai

Tiesa, kol N. Džokovičius ir Barbora Krejčikova (WTA-2) sieks apginti prieš 12 mėnesių iškovotus titulus, o R. Berankis bandys pagerinti praėjusių metų rezultatą, „Eurosport“ kanalas, prieinamas ir „discovery+“ platformoje, jau nuo gegužės 16 d., pirmadienio, transliuoja visus vyrų ir moterų vienetų kvalifikacijos mačus. Be to, tiek per šiuos kanalus, tiek „Eurosport“ programėlėje bus galima sekti ir visus dvejetų bei neįgaliųjų kategorijos mačus.

„Šis „Didžiojo kirčio“ turnyras yra ne tik grunto sezono kulminacija, bet ir neabejotina „Eurosport“ teniso reportažų grietinėlė. „Roland Garros“ kovas transliuojame jau daugiau nei 30 metų, todėl puikiai suprantame, kokius lūkesčius ir norus kelia mūsų žiūrovai. Esame pilnai pasiruošę tiesiogiai parodyti ir stebėti, kaip žymiausi planetos tenisininkai įsirašo į šio sporto istoriją“, – sako sako vyresnysis „Warner Bros. Discovery“, valdančios „Eurosport“ ir „discovery+“ prekės ženklus, viceprezidentas Scott Young.

Viso turnyro metu įžvalgomis tiesioginių transliacijų metu dalinsis visame pasaulyje pripažinti teniso ekspertai – tarp geriausiųjų pasaulio tenisininkų 10-tuko buvę Barbara Schett ir Timas Henmanas, dukart Prancūzijos atvirojo teniso čempionato finalininkas Alexas Corretja, septyniskart „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionas Matsas Wilanderis ir į vieną lentyną su geriausiais pasaulio tenisininkais statomas Johnas McEnore.

Svarbiausios datos:

Gegužės 16 d., pirmadienis – prasidėjo pirmasis atrankos etapas

Gegužės 22 d., sekmadienis – pagrindinio turnyro pradžia

Gegužės 30 d., pirmadienis – antroji savaitė: ketvirtojo etapo pradžia

Birželio 2 d., ketvirtadienis – moterų pusfinalis

Birželio 3 d., penktadienis – vyrų pusfinaliai

Birželio 4 d., šeštadienis – moterų finalas

Birželio 5 d., sekmadienis – vyrų finalas