Pasaulio sporto savaitė: kelialapiai į pasaulio futbolo čempionatą, ir D. Medvedevo paradoksas

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės pasaulio sporto įvykiai.

Svarbiausi savaitės įvykiai

Birželio 13 d. Teniso profesionalų asociacijos (ATP) reitinge į pirmąją vietą grįžo rusas Danijilas Medvedevas, į antrąją vietą pakilo vokietis Alexanderis Zverevas, o iki tol pirmavęs serbas Novakas Džokovičius nukrito į trečiąją vietą. N.Džokovičius per karjerą ATP reitinge pirmavo 373 savaites (tai – reitingo rekordas). D.Medvedevas į pirmąją vietą pakilo antrą kartą karjeroje (jis tris savaites buvo reitingo lyderis šių metų pradžioje).

Birželio 13–14 d. Rajane (Kataras) pasaulio futbolo čempionato atrankos tarpžemyniniuose atkrintamuosiuose mačuose Australija nugalėjo Peru 0:0 (baudiniai 5:4), Kosta Rika – Naująją Zelandiją 1:0. Australija ir Kosta Rika – paskutinės komandos, iškovojusios kelialapius į pasaulio čempionatą. Anksčiau teisę žaisti pasaulio čempionate užsitikrino Kataras, Vokietija, Danija, Prancūzija, Belgija, Kroatija, Ispanija, Serbija, Anglija, Šveicarija, Nyderlandai, Portugalija, Lenkija, Velsas, Brazilija, Argentina, Ekvadoras, Urugvajus, Kanada, JAV, Meksika, Gana, Senegalas, Tunisas, Marokas, Kamerūnas, Iranas, Korėja, Japonija ir Saudo Arabija. Pasaulio čempionatas vyks lapkričio 21 – gruodžio 18 d. Katare.

Birželio 14 d. Futbolo Tautų lygos turnyre baigėsi ketvirtasis turas. A lygoje pralaimėjimų per keturis turus nepatyrė 2-osios grupės lyderė Ispanija (8 tšk.) ir 4-osios grupės lyderiai Nyderlandai (10 tšk.). 1-ojoje grupėje pirmauja Danija (9 tšk.), 3-iojoje grupėje – Vengrija (7 tšk.). Pergalių neiškovojo 1 tašką surinkęs Velsas (4-oji grupė) ir po 2 taškus iškovojusios Prancūzija (1-oji grupė) ir Anglija (3-ioji grupė). B lygos grupėse pirmauja pralaimėjimų nepatyrusios Norvegija (10 tšk.), Bosnija ir Hercegovina (8 tšk.), Ukraina (7 tšk. per 3 rungt.) ir Izraelis (5 tšk. per 3 rungt.).

Birželio 16 d. Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) finalo serijoje „Golden State Warriors“ nugalėjo „Boston Celtics“ 4:2. Naudingiausiu finalo krepšininku išrinktas Stephenas Curry („Warriors“). „Warriors“ čempionu tapo septintąjį kartą (praėjusius kartus – 1947, 1986, 1975, 2015, 2017 ir 2018 m.) ir pagal titulų skaičių atsilieka tik nuo „Los Angeles Lakers“ ir „Celtics“ (po 17).

Birželio 16 d. Osle lengvosios atletikos Deimantinės lygos etape geriausius pasaulio sezono rezultatus pasiekė norvegas Jakobas Ingebritsenas (1 mylia) ir švedas Armandas Duplantis (kartis), Deimantinės lygos rekordą – lenkas Pawelas Fajdekas (kūjis). Trečiąsias pergales šį sezoną iškovojo A.Duplantis, brazilas Alisonas dos Santosas (400 m su barjerais) ir britė Keely Hodgkinson (800 m). 100 metrų bėgimo varžybas laimėjo kanadietis Andre de Grasse.

Birželio 17 d. Budapešte prasidėjo pasaulio vandens sporto šakų čempionatas. Per pirmąjį savaitgalį įvyko 11 rungčių varžybos, kuriose penkis aukso medalius iškovojo JAV sportininkai.

Birželio 18 d. Paryžiuje lengvosios atletikos Deimantinės lygos etape geriausius pasaulio sezono rezultatus pasiekė bahreinietė Winfred Yavi (3000 m su kliūtimis), ukrainietė Jaroslava Mahučich (aukštis) ir jamaikietė Shelly-Ann Fraser-Pryce (100 m), Deimantinės lygos rekordą – amerikietis Wojciechas Nowicki (kūjis). J.Mahučich ir amerikietė Valerie Allman (diskas) šį sezoną Deimantinės lygos etapuose iškovojo trečiąsias pergales.

Birželio 19 d. „Tour de Suisse“ daugiadienių dviračių lenktynių nugalėtoju tapo britas Geraintas Thomasas („Ineos“), antrąją vietą užėmė Sergio Higuita („Bora“), trečiąją – danas Jakobas Fuglsangas („Israel“). 36-erių G.Thomasas ketvirtą kartą laimėjo UCI pasaulio turo savaitės trukmės lenktynes.

Birželio 19 d. „Tour of Slovenia“ daugiadienių dviračių lenktynių nugalėtoju antrą kartą tapo slovėnas Tadejus Pogačaras („Team Emirates“).

Birželio 19 d. Kiolne vyrų rankinio Čempionų lygos finale titulą gynusi „Barcelona“ nugalėjo „Kielce“ 37:35 (po baudinių). Turnyro rekordininkė „Barcelona“ čempione tapo 11-ąjį kartą.

Birželio 19 d. Bostone golfo JAV atvirojo čempionato nugalėtoju tapo anglas Mattas Fitzpatrickas, kuris iškovojo pirmąjį didžiųjų golfo turnyrų titulą. Antrąją vietą pasidalino amerikiečiai Scottie Scheffleris ir Willas Zalatoris.

Birželio 19 d. Romoje pasaulio paplūdimio tinklinio čempionato vyrų finale norvegai Andersas Molas ir Christianas Sorumas nugalėjo brazilus Renato ir Vitorą Felipę 2:0. Moterų finale brazilės Duda ir Ana Patricia nugalėjo kanadietes Sophie Bukovec ir Brandie Wilkerson 2:0. Olimpiniai čempionai A.Molas ir Ch.Sorumas tapo pirmaisiais norvegais, patekusiais į pasaulio pirmenybių finalą. Duda ir Ana Patricia pirmą kartą tapo pasaulio čempionėmis, o brazilių duetai moterų aukso medalius laimėjo šeštą kartą per 13 turnyrų.

Birželio 19 d. Taškente Azijos vaikinų (iki 23 m.) futbolo čempionato finale Saudo Arabija nugalėjo Uzbekistaną 2:0. Bronzos medalius laimėjo Japonija. Saudo Arabija pirmą kartą tapo šios amžiaus grupės žemyno čempione.

Birželio 19 d. Tel Avive baigėsi Europos meninės gimnastikos čempionatas. Daugiausiai medalių iškovojo Izraelis (5 aukso, 4 sidabro ir 3 bronzos). Daugiakovės varžybas laimėjo 16-metė izraelietė Daria Atamanov.

Birželio 19 d. Monrealyje „Formulės-1“ čempionato Kanados etapo nugalėtoju tapo olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“), antrąją vietą užėmė Carlosas Sainzas („Ferrari“), trečiąją – Lewisas Hamiltonas („Mercedes“). Bendrojoje įskaitoje po devynių etapų pirmauja M.Verstappenas (175 tšk.), meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“, 129) ir monakietis Charles‘is Leclerc‘as („Ferrari“, 126).

Birželio 19 d. Hohenštaine-Ernsthalyje (Saksonija) motociklų lenktynių Didžiojo prizo Vokietijos etapo nugalėtoju tapo prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“), antrąją vietą užėmė prancūzas Johannas Zarco („Ducatti“), trečiąją – australas Jackas Milleris („Duccati“). Bendrojoje įskaitoje po dešimties etapų pirmauja F.Quartararo (172 tšk.), ispanas Aleixas Espargaro („Aprilia“, 138) ir J.Zarco (111).

Birželio 19 d. Teniso turnyro Halėje (Vokietija, „ATP 500“) finale lenkas Hubertas Hurkaczas nugalėjo pirmąją pasaulio raketę rusą Danijilą Medvedevą 6:1, 6:4. 25-erių H.Hurkaczas iškovojo penktąjį titulą ir dar nė karto nepralaimėjo ATP turnyrų finale. D.Medvedevas nuo 2021 m. lapkričio pateko į penkių turnyrų finalus, bet visus kartus pralaimėjo ir nuo tada, kai tapo ATP reitingo lyderiu neiškovojo nė vieno titulo.

Birželio 19 d. Teniso turnyro Karalienės klube (Londonas, „ATP 500“) finale italas Matteo Berrettini nugalėjo serbą Filipą Krajinovičių 7:5, 6:4. 26-erių M.Berrettini iškovojo septintąjį titulą.

Birželio 19 d. Berlyne Vokietijos atvirojo teniso čempionato („WTA 500“) finale tunisietė Ons Jabeur nugalėjo šveicarę Belindą Benčič 6:3, 2:1 (B.Benčič nebaigė mačo). 27-erių O.Jabeur iškovojo trečiąjį titulą. Turnyro Birmingame („WTA 250“) finale brazilė Beatriz Haddad Maia nugalėjo kinę Zhang Shuai 5:4 (Zhang Shuai nebaigė mačo). 26-erių B.Haddad Maia iškovojo antrąjį titulą (abu – šį mėnesį).