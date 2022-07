Pasaulio irklavimo taurės etape – D. Karalienės ir D. Rimkutės bronza

Liucernoje (Šveicarija) vykusioje prestižinėje regatoje moterų porinę dvivietę irklavusios D.Karalienė ir D.Rimkutė finale trasą įveikė per 6:50.32. Auksą iškovojo rumunės Ancuta Bodnar ir Simona Radis (6:42.80), sidabras atiteko italėms Kiri Tontodonati ir Stefania Gobbi (6:47.81).

Jaunoji D.Rimkutė po apdovanojimų ceremonijos neslėpė esanti kiek sutrikusi. „Džiugu... Ką man reiškia irkluoti su tokia tituluota irkluotoja kaip Donata? Labai smagu. Patinka... Ir labai tikiuosi, kad ir irkluosime kartu ir ateityje“, – kuklinosi sportininkė.

D.Rimkutė teigė, kad aukštesniam rezultatui pasiekti šįkart šiek tiek pritrūko jėgų finiše. „Tačiau mūsų pasirengimas varžyboms truko tik savaitę, todėl viskas yra labai gerai“, – sakė irkluotoja.

Liepos pabaigoje ji varžysis vienviete pasaulio jaunimo čempionate, o vėliau lauks startas suaugusiųjų Europos pirmenybėse.

„Tikiuosi, kad į jį vyksime būtent šia sudėtimi“, – pabrėžė Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių prizininkė D.Karalienė.

Puikiai vyrų porinių dviviečių finale pasirodė Armandas Kelmelis ir Dovydas Nemeravičius, iškovoję ketvirtą vietą. Lietuviai trasą įveikė per 6:10.03. Auksą iškovojo broliai Martinas ir Valentas Sinkovičai (6:07.19) iš Kroatijos, antri buvo australai Davidas Bartholotas ir Calebas Antillas (6:08.10), treti – ispanai Aleixas Garcia Pujolaras ir Rodrigo Conde Romero (6:08.56).

„Tikrai džiaugiamės, nes pasaulio taurės I-ajame etape, kuris vyko Serbijoje, taip pat buvome patekę į finalą, tačiau žinome, kad ten konkurencija buvo žymiai mažesnė, – po finišo sakė D.Nemeravičius. – Šiandieninis mūsų rezultatas yra įrodymas, kad treniruotėse dirbame teisinga kryptimi“.

Pasak D.Nemeravičiaus, varžybos Šveicarijoje parodė, kad įgulai dar trūksta „sprogimo“ distancijos pabaigoje.

„Atrodo, kad labai gerai atidirbame didžiąją dalį distancijos, pritrūksta tik šiek tiek pačioje jos pabaigoje, – teigė D.Nemeravičius. – Iki kitų varžybų liko penkios savaitės. Mūsų tikslas – užpildyti visas spragas. Mano manymu, jos yra labai mažos“.

B finale sekmadienį startavusi vyrų porinė keturvietė – Žygimantas Gališanskis, Giedrius Bieliauskas, Aurimas Adomavičius ir Dominykas Jančionis – finišo liniją kirto antra. Lietuvos irkluotojai trasą įveikė per 5:47.57. B finale greičiausi buvo Estijos irkluotojai – 5:46.98. Galutinė mūsų šalies keturvietės pozicija – 8 vieta.

Vienvietę irklavusi Viktorija Senkutė B finale trasą įveikė per 7:43.24 ir finišą pasiekė penkta. Galutinė pozicija pasaulio taurės etape – 11 vieta.

Vyrų pavienė dvivietė – Mantas Juškevičius ir Povilas Stankūnas – laimėjo C finalą. Trasą įgula įveikė per 6:31.37. Galutinė pozicija regatoje – 13 vieta. Mindaugas Griškonis, irklavęs vienvietę, buvo antras D finale, kuriame trasą įveikė per 6:59.05. Galutinė lietuvio pozicija varžybose – 20 vieta.

Priminsime, kad Šveicarijoje vykusi pasaulio taurės III-ojo etapo regata Lietuvos rinktinei tapo repeticija bei „žvalgyba“ prieš rugpjūčio 11–14 dienomis Miunchene vyksiančias Europos pirmenybes.