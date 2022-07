M. Alekna ir A. Gudžius – pasaulio čempionato finale: kas yra kas disko metimo sektoriuje?

Vieno iš svarbiausių lengvosios atletikos titulų sieks buvęs pasaulio ir Europos čempionas Andrius Gudžius bei pirmą kartą viename iš didžiųjų turnyrų dalyvaujantis Mykolas Alekna.

Finale – devynių šalių metikai

Per didžiuosius lengvosios atletikos turnyrus – olimpines žaidynes, pasaulio bei Europos pirmenybes – teisę dalyvauti disko metimo varžybų, kaip ir kitų metimų rungčių, finale gauna dvylika sportininkų.

Antradienį Judžine dviejų lietuvių varžovai bus dešimt metikų iš aštuonių šalių: švedai Danielis Ståhlis ir Simonas Petterssonas, jamaikiečiai Fedrickas Dacresas ir Travesas Smikle‘as, slovėnas Kristjanas Čehas, austras Lukasas Weisshaidingeris, australas Matthew Denny, amerikietis Samas Mattisas, rumunas Alinas Firfirica ir Samoa atstovaujantis amerikietis Alexas Rose‘as.

Gana aiškūs sezono lyderiai ir pagrindiniai pasaulio pirmenybių favoritai yra D.Ståhlis ir K.Čehas. 2022 metais tik šiedu sportininkai yra numetę diską toliau nei 70 metrų. Geriausias D.Ståhlio rezultatas – 71,47 metro, K.Čeho – 71,27 metro.

Sezono lyderių lentelėje trečiąją ir ketvirtąją vietas užima abu lietuviai. Geriausias M.Aleknos rezultatas šiais metais yra 69,81 metro, A.Gudžiaus – 69,39 metro.

Nors D.Ståhliui priklauso sezono rekordas, jam šiais metais nepavyko laimėti nė vieno iš keturių Deimantinės lygos etapų.

Visuose keturiuose etapuose pergales šventė K.Čehas, o D.Ståhlis dukart užėmė antrąją ir dukart – trečiąją vietą.

Dviejuose etapuose, kuriuose švedas buvo trečias, jį aplenkė lietuviai. Pirmajame etape Birmingame antrąją vietą užėmė A.Gudžius, o per ketvirtąjį etapą Stokholme švedų sirgalių numylėtinį žemyn nustūmė pirmą kartą Deimantinės lygos varžybose dalyvavęs ir debiutą sidabriniu rezultatu pažymėjęs M.Alekna.

A.Gudžius dalyvavo visuose keturiuose Deimantinės lygos etapuose. Po sidabrinio Birmingamo starto jis kituose trijuose etapuose užėmė ketvirtąją vietą.

Čempiono vardą gina švedas

Deimantinės lygos rezultatai padeda susidaryti sezono vaizdą. Vis dėlto pasaulio ar Europos pirmenybių specifika šiek tiek kitokia, o didžiųjų turnyrų patirtis šįkart bus didelis D.Ståhlio privalumas.

Būtent ant D.Ståhlio krūtinės aukso medaliai spindėjo per 2019 metų pasaulio pirmenybes ir 2021 metais vykusias Tokijo olimpines žaidynes.

Didelių pergalių skonį gerai žino ir A.Gudžius. Jis buvo 2017 metų pasaulio ir 2018 metų Europos čempionas.

Susikaupti svarbiausiu metu sugeba S.Petterssonas, kuris pernai gana netikėtai iškovojo olimpinį sidabrą, ir L.Weisshaidingeris, laimėjęs bronzos medalius trijuose iš eilės didžiuosiuose turnyruose: 2018 metų Europos pirmenybėse, 2019 metų pasaulio pirmenybėse ir Tokijo olimpinėse žaidynėse.

Prieš trejus metus pasaulio vicečempionu tapo F.Dacresas. Tačiau šis jamaikietis tuo metu išgyveno didelį karjeros pakilimą, o šį sezoną jo rezultatai yra gerokai prastesni.

Tuo tarpu K.Čehas svarbiausiuose turnyruose dar nėra laimėjęs nė vieno apdovanojimo. Tiesa, šiam disko metikui dar tik 23 metai, ir į rungties elitą jis įsiveržė neseniai. Kita vertus, jis jau pernai buvo tarp planetos lyderių, bet Tokijo žaidynėse tenkinosi penktąja vieta.

Beje, pasaulio pirmenybių finalininkų būrelyje du lietuviai yra jauniausias ir vyriausias. Jauniausias – rugsėjį 20-ąjį gimtadienį pažymėsiantis M.Alekna, vyriausias – 31-erių A.Gudžius.

Tais pačiais metais, kaip A.Gudžius, bet po devynių mėnesių gimė A.Rose‘as.

Pirmą kartą – be vokiečių

Pasaulio pirmenybių atrankos varžybos vyko sekmadienį. Per jas nebuvo nei didelių nusivylimų, nei didelių atradimų. Į finalą pateko net devyni sportininkai, užimantys devynias aukščiausias vietas Pasaulio lengvosios atletikos federacijos („World Athletics“) sudaromame disko metimo rungties reitinge.

Šiame reitinge A.Gudžius užima ketvirtąją vietą, kol kas nedaug varžybų dalyvavęs M.Alekna – septintąją vietą.

Palyginti su Tokijo olimpinių žaidynių finalu, permainos taip pat nėra žymios. Judžine į finalą pateko septyni disko metikai, pernai varžęsi olimpiniame finale. Tarp jų – visi šeši, kurie pernai Tokijo žaidynėse užėmė nuo pirmosios iki šeštosios vietos.

Šių metų pasaulio pirmenybių finalas bus neįprastas dėl to, kad jame nedalyvaus nė vienas Vokietijos disko metikas. Be vokiečių finalas vyks pirmą kartą per visą pasaulio pirmenybių istoriją, kuri prasidėjo 1983 metais (šių metų pirmenybės yra 18-osios).

Vokiečiai, kartu skaičiuojant Vokietijos Demokratinės Respublikos sportininkų rezultatus, iki šiol vyrų disko metimo varžybose laimėjo devynis aukso, du sidabro ir penkis bronzos medalius. Kitaip tariant, per praėjusias septyniolika pirmenybių į Vokietiją iškeliavo daugiau nei pusė aukso medalių ir beveik trečdalis visų medalių.

Didžiausią pasaulio pirmenybių medalių kolekciją sukaupė vokietis Larsas Riedelis. Jis iškovojo penkis aukso ir vieną bronzos medalį.

Daugiau negu kartą pasaulio čempionais tapo trys disko metikai. Be L.Riedelio pakartoti pergalę pavyko triskart čempionu tapusiam vokiečiui Robertui Hartingui ir dukart pasaulio čempionui Virgilijui Aleknai.

Praėjusio amžiaus pabaigoje ir šio amžiaus pirmajame dešimtmetyje didžiausias pergales pasiekęs V.Alekna iškovojo keturis pasaulio pirmenybių medalius. Jis 2003 ir 2005 metais buvo pasaulio čempionas, 1997 ir 2001 metais – pasaulio vicečempionas.

2017 metais dar vieną aukso medalį pridėjus A.Gudžiui, Lietuva visų laikų medalių lentelėje tvirtai užima antrąją vietą (trys aukso ir du sidabro).

Pasaulio pirmenybių finalininkai

Sportininkas Gimė AR SR PČ-19 OŽ-21 Didžiųjų turnyrų medaliai

Danielis Ståhlis (Švedija) 1992 71,86 71,47 1 1 Auksas – PČ-19, OŽ-21, sidabras – PČ-17, EČ-18

Kristjanas Čehas (Slovėnija) 1999 71,27 71,27 At. 5 –

Fedrickas Dacresas (Jamaika) 1994 70,78 65,98 2 At. Auksas – PAmŽ-15, SŽ-18, PAmŽ-19, sidabras – PČ-19

Mykolas Alekna 2002 69,81 69,81 – – –

Andrius Gudžius 1991 69,59 69,39 12 6 Auksas – PČ-17, EČ-18

Simonas Petterssonas (Švedija) 1994 69,48 68,11 9 2 Sidabras – OŽ-21

Lukasas Weisshaidingeris (Austrija) 1992 69,11 69,11 3 3 Bronza – EČ-18, PČ-19, OŽ-21

Samas Mattisas (JAV) 1994 68,69 68,69 11 8 –

Travesas Smikle‘as (Jamaika) 1992 67,72 66,60 At. At. Sidabras – SŽ-19, PAmŽ-19

Alexas Rose‘as (Samoa) 1991 67,48 66,67 At. At. –

Alinas Firfirica (Rumunija) 1995 67,32 65,54 4 At. –

Matthew Denny (Australija) 1996 67,07 67,07 6 4 Sidabras – SŽ-18

AR – asmeninis rekordas, SR – sezono rekordas.

PČ-19 – vieta praėjusiame pasaulio čempionate, OŽ-21 – vieta Tokijo olimpinėse žaidynėse. (At. – iškrito atrankoje).

OŽ – olimpinės žaidynės, PČ – pasaulio čempionatas, EČ – Europos čempionatas, PAmŽ – Panamerikos žaidynės, SŽ – Sandraugos žaidynės.

Lietuvos disko metikų užimtos vietos pasaulio pirmenybėse

Metai Sportininkas Atranka Finalas Rezult.

1987 Romas Ubartas 5 6 65,50

1987 Vaclovas Kidykas 4 8 63,64

1993 Vaclovas Kidykas 9 11 58,62

1993 Romas Ubartas 1 Dsk.* –

1995 Virgilijus Alekna 19 – -

1995 Vaclovas Kidykas 28 – -

1997 Virgilijus Alekna 2 Sidabras 66,70

1997 Vaclovas Kidykas 14 – -

1999 Virgilijus Alekna 1 4 67,53

1999 Vaclovas Kidykas 11 5 65,02

1999 Romas Ubartas 27 – -

2001 Virgilijus Alekna 3 Sidabras 69,40

2001 Romas Ubartas 14 – -

2003 Virgilijus Alekna 1 Auksas 69,69

2005 Virgilijus Alekna 1 Auksas 70,17

2007 Virgilijus Alekna 3 4 65,24

2009 Virgilijus Alekna 6 4 66,36

2011 Virgilijus Alekna 6 6 64,09

2013 Virgilijus Alekna 16 – -

2015 Andrius Gudžius 14 – -

2017 Andrius Gudžius 2 Auksas 69,21

2019 Andrius Gudžius 8 12 61,55

2022 Mykolas Alekna 1 ? ?

2022 Andrius Gudžius 5 ? ?

Pastaba. 1993 m. R.Ubartas buvo diskvalifikuotas dėl draudžiamų medžiagų vartojimo.