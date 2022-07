Kaune šalies plaukikai užbaigė nacionalinių varžybų sezoną

Šios Lietuvos vasaros pirmenybės surengtos siekiant pratęsti sportininkams plaukimo sezoną. Pasak Lietuvos plaukimo federacijos prezidento Sauliaus Binevičiaus, mūsų šalies sportininkai įprastai per metus treniruojasi mažiau negu kitų valstybių atletai, o tai vėliau atsiliepia ir rezultatams, plaukikams susitikus tarptautinėse arenose.

Pirmenybėse Kaune iš viso buvo išdalyti 28 medalių komplektai bei apdovanoti geriausiai varžybose pasirodę abiejų amžiaus grupių sportininkai.

Geriausiu varžybų plaukiku 18-mečių ir jaunesnių sportininkų grupėje tapo klaipėdietis Daniil Pancerevas (Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras).

Pasak jo, įspūdžiai iš Rumunijoje pasibaigusio Europos jaunimo plaukimo čempionato, kuriame lietuvis net triskart pateko į stipriausiųjų penketukus, dar nespėjo išblėsti.

„Europos jaunimo čempionate tikėjausi pasirodyti dar geriau, bet esu patenkintas rezultatais ir užimtomis vietomis. Labai gera patirtis, – pasibaigus pirmenybėms sakė Daniil. – O Romoje vyksiančiame Europos suaugusiųjų čempionate dalyvausiu tik vyrų estafetėje 4 x 200 m laisvuoju stiliumi, todėl man pagrindinės varžybos bus pasaulio jaunimo plaukimo čempionatas.

Be abejo, norisi ten pasiekti kuo geresnių rezultatų. Mano tikslas dabar – išvažiuoti ir mėgautis tomis varžybomis, kadangi tai bus paskutinis tokio lygio čempionatas mano amžiaus grupėje. Noriu ten parodyti savo stipriausiąją pusę ir, žinoma, kovoti iki galo.“

Čia Kaune tris aukso (100 m l. stiliumi – 50,40 sek., 200 m l. stiliumi – 1 min. 51,93 sek., 200 m komb. b. – 2 min. 5,38 sek.) ir vieną sidabro (50 m l. stiliumi – 23,64 sek.) medalį laimėjęs sportininkas šiuo metu tęsia intensyvų pasiruošimą likusiems svarbiausiems vasaros startams, todėl į dabartinius rezultatus žiūri iš kitos perspektyvos.

„Šiose varžybose mano rezultatai nėra patys geriausi – tai rodo, kad mes dabar dirbame su trenere, todėl esu patenkintas. Jeigu būčiau dabar pasigerinęs asmeninius rezultatus, žinočiau, kad treniruotėse neatlikau savo darbo“, – sakė plaukikas.

17 m. ir jaunesnių sportininkių grupėje nugalėtoja tapo Marija Romanovskaja (Kauno plaukimo mokykla).

„Iš šio plaukimo sezono tikėjausi šiek tiek daugiau, bet jaučiu, kad dabar esu geroje sportinėje formoje prieš ateinančius metus“, – varžybų sezoną įvertino Marija.

Net keturis aukso medalius plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyse (50 m – 27,12 sek., 100 m – 57,57 sek., 200 m – 2 min. 6,63 sek., 400 m – 4 min. 35,28 sek.) šiose pirmenybėse iškovojusi plaukikė netrukus vėl kelsis į Jungtinę Karalystę, kur grįžta tęsti mokslų.

„Dėl mokyklos turėsiu vieneriems metams grįžti namo, tačiau po egzaminų būtinai sugrįšiu į Lietuvą dalyvauti varžybose, treniruočių stovyklose, todėl jeigu kas, tik pasakykit ir aš atlekiu“, – juokiasi ji.

18 m. ir vyresnių plaukikių amžiaus grupėje nugalėjo sporto klubo „Garant“ atstovė Alina Vedehhova iš Estijos. Ji šiose varžybose laimėjo visas tris plaukimo peteliške rungtis.

Trumpiausią 50 m ilgio distanciją Estijos sportininkė įveikė per 27,44 sek., 100 m nuplaukė per 1 min. 2,67 sek., o dvigubai ilgesnį nuotolį – per 2 min. 27,79 sek.

19 m. ir vyresnių sportininkų grupėje stipriausiai pasirodė Arijus Pavlidi (Sostinės sporto centras).

Jis pirmenybėse iškovojo du aukso (100 m nugara – 55,93 sek., 200 m nugara – 2 min. 0,14 sek.) ir du sidabro medalius (50 m nugara – 26,49 sek., 50 m l. stiliumi – 23,70 sek.).

„Šį sezoną išvažiavau į Ameriką. Kaip tik buvau po peties traumos, nes beveik visą praėjusią vasarą dėl jos negalėjau plaukti. Turėjau ilgą reabilitacijos periodą, po kurio pradėjau įsivažiuoti į treniruotes Amerikoje, kur plaukiau trumpame jardų baseine. Grįžęs į Lietuvą žiemos čempionate, manau, suplaukiau visai gerai. Po to plaukiau Amerikoje konferencijose – ten irgi buvo visai neblogai.

Ką pastebėjau – šiame sezone geriau pasirodyti sukliudė ilgo vandens trūkumas, nes daugiausiai teko treniruotis jardų baseine. Prieš dvejas plaukimo varžybas Teksase ir Graikijoje, kuriose turėjau kvalifikuotis į pasaulio ir Europos čempionatą, susirgau. Nepasisekė visai...

O šiose pirmenybėse, manau, neatitaikiau krūvio numetimo. Manau, buvau tikrai pasiruošęs parodyti gerus rezultatus. Aišku, jie nėra labai tragiški, bet ne tokie, kokių norėjau“, – savo sezoną apibendrino Arijus.

Iškovoto geriausio šių varžybų plaukiko (19 m. ir vyresnių grupėje) apdovanojimo A.Pavlidi per daug nesureikšmino. Pasak jo, sportininkams vis tiek svarbiausi yra jų pasiekti rezultatai.

„Malonu gauti tokį įvertinimą, bet man svarbiau tai, ką aš galiu padaryti su dabartine savo sportine forma ir laikais, kad matyčiau, kur man dabar toliau judėti. Svarbiausia buvo parodyti laikus, kurių siekiau, bet, deja, nepadariau. Yra kaip yra. Sportas yra sportas, visaip būna“, – kalbėjo jis.

Šiame sezone sportininkas daugiau dėmesio skyrė 100 m plaukimo nugara rungčiai, tačiau kitame koncentruosis į 200 m distanciją ir bandys ieškoti daugiau galimybių treniruotis ilgame, 50 m ilgio baseine, kad sėkmingai įvykdytų reikiamus normatyvus į svarbiausias tarptautines varžybas.

100 m plaukimo peteliške rungtyje naują šalies rekordą iki 15 metų užfiksavo Tajus Juška. Kauno mini centre besitreniruojantis Kauno sporto mokyklos „Startas“ plaukikas distanciją įveikė per 57,68 sek. ir užėmė aštuntą vietą. Ankstesnis bendraamžių pasiekimas taip pat priklausė Tajui (57,98 sek.).

„Lietuvos vasaros pirmenybės man labai gerai susiklostė – pasigerinau beveik visus asmeninius rezultatus. Esu laimingas“, – pasirodymą varžybose įvertino jaunasis rekordininkas.

Karjeros rekordus jis taip pat pasiekė 100 m l. stiliumi (53,81 sek.) ir 200 m l. stiliumi (2 min. 2,45 sek.) plaukimo distancijose, o aukščiausią poziciją iškovojo 50 m plaukimo peteliške rungtyje, kur buvo septintas (25,78 sek.).

Lietuviams tai buvo paskutinės nacionalinės plaukimo varžybos uždarame baseine šį sezoną. Artimiausias startas Lietuvos plaukimo federacijos varžybų kalendoriuje – „Varėnos žuvelės“, kurios numatytos tik rugsėjo pabaigoje.

Tiesa, stipriausiems šalies plaukikams net ir vasara – ne poilsio metas – jau rugpjūčio 11 dieną Romoje prasidės Europos plaukimo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovaus Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova, Erikas Grigaitis, Tomas Navikonis, Daniil Pancerevas, Danas Rapšys, Aleksas Savickas, Tomas Sungaila ir Andrius Šidlauskas.

O jaunųjų šalies plaukikų dar laukia ir rugpjūčio 30 dieną Limoje (Peru) startuosiantis pasaulio jaunimo plaukimo čempionatas.