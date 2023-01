Sirgalių provokacijoms nepasidavęs N. Džokovičius be vargo perlipo ruso A. Rubliovo barjerą ir žais „Australian Open“ pusfinalyje

Serbui pergalei prireikė vos 2 valandų ir 4 minučių. Rusas nė karto neturėjo nė menkiausio šanso pasipriešinti Nolei. Tiesa, antrame sete jis galėjo iškovoti serbo tašką, tačiau nesugebėjo pasinaudoti šansu.

Rusas pralaimėjo jau septintąjį „Didžiojo kirčio“ ketvirtfinalį – jam nė karto nepavyko prasibrauti į šių turnyrų pusfinalius.

Tuo tarpu N.Džokovičius laimėjo „Australian Open“ turnyre jau 26-ąjį mačą iš eilės ir jau 87-ąją dvikovą per visą karjerą šiame turnyre. Be to, serbas pateko jau 44-ąjį kartą į „Didžiojo kirčio“ turnyrų pusfinalius. Geresnį rezultatą turi tik legendinis šveicaras Roger Federeris, tai padaręs 46 kartus.

Šioje akistatoje N.Džokovičius buvo priverstas kreiptis į ketvirtfinalio teisėją, kad šis atkreiptų dėmesį į sirgalių šūksnius.

Tai atsitiko pirmojo seto viduryje, o po pergalės jis pasakė teisėjui: „Prašau atkreipkite dėmesį į tai, ką sako tas sirgalius. Aš neprieštarauju, jei jis Rubliovą palaiko. Bet tris ar keturis kartus jis kalbėjo apie mane. Prašau išgirsti tai.“

Antrajame sete keli šūkaujantys prieš serbą ir jį provokavę žiūrovai buvo iš tribūnų išvesti.

Be to, po pergalės N.Džokovičius duodamas interviu prie korto pranešė, kad būtent šiandien arenoje esanti jo mama švenčia gimtadienį ir jis su sirgaliais sudainavo tradicinį sveikinimą „su gimtadieniu“.

Novakas yra laimėjęs „Australian Open“ 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 metais.

Pusfinalyje N.Džokovičius susikaus su JAV tenisininku Tommy Paulu, kuris kitose ketvirtfinalio rungtynėse 7:6, 6:3, 5:7, 6:4 nugalėjo tautietį Beną Sheltoną.