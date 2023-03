Po nesėkmingo sezono starto – L. Hamiltono priekaištai „Mercedes“: jie manęs neklausė

Septyniskart „Formulės 1“ čempionas sezono atidarymo lenktynėse Bahreine finišavo penktas, o tai rodo, kad pagrindinės problemos, su kuriomis vokiečių komanda susidūrė praėjusiais metais, dar neišspręstos, o L. Hamiltonas užsiminė, kad komanda neklausė jo patarimų.

„Praėjusiais metais jiems kai ką sakiau. Pasakiau apie problemas, kenkiančias bolidui, – mįslingai kalbėjo L.Hamiltonas. – Per savo gyvenimą esu vairavęs tiek daug bolidų. Žinau, ko reikia mašinai. Žinau, ko mašinai nereikia. Manau, kad tai tikrai susiję su atskaitomybe.“

„Tai reiškia, kad reikia pripažinti savo kaltę ir pasakyti: „Taip, žinote ką? Mes tavęs neklausėme“. Jis (bolidas) nėra ten, kur turi būti, ir mes turime dirbti toliau, – toliau dėstė jis. – Turime pažvelgti į balansą per kampus, apžiūrėti visas silpnąsias vietas ir tiesiog susitelkti kaip komanda. Būtent tai mes ir darome.“

Vis dėlto L.Hamiltonas įsitikinęs, kad „Mercedes“ vis dar turi parako ir bolido technines spragas ištaisys.

„Mes vis dar esame daugkartiniai pasaulio čempionai. Tiesiog šį kartą nepavyko to padaryti teisingai. Pernai nepavyko to padaryti teisingai. Bet tai nereiškia, kad negalime to padaryti artimiausioje ateityje.“

Nors daugelis automobilių dabar bando atkartoti „Red Bull“ komandos dizainą, kuris praėjusį sezoną padėjo Maxui Verstappenui iškovoti antrąjį iš eilės čempiono titulą, „Mercedes“ ir toliau laikosi savito dizaino.

Visgi komandos vadovas Toto Wolffas, atrodo, yra pasirengęs imtis pokyčių.

„Tai nėra 0,3 sek. paieškos ir automobilio šlifavimo klausimas. Tai rimtas klausimas, kurį turime išspręsti, kad vėl galėtume kovoti dėl pergalių lenktynėse ir čempionate. Mes praradome metus tobulėjimo. Norint turėti statesnę vystymosi kreivę, tiesiog reikia priimti tokius sprendimus“, – komentavo jis.

„Aston Martin“ priėmė tokį sprendimą ir grįžo stiprūs. Jei pradėsime nuo savo bazės, galbūt galėsime grįžti stiprūs ir pasivyti „Red Bull“. Tokia yra ambicija“, – vylėsi T.Wolfas.

„Mercedes“ komandos vadovas pridūrė, kad nori išlaikyti L.Hamiltoną komandoje, nepaisant pastarojo meto sunkumų.

„Lewisas yra neatsiejama komandos dalis, kelianti komandą aukštyn, ir mes visi laikomės kartu, ir nemanau, kad tai pasikeis vien dėl to, kad startas buvo tikrai prastas, – tvirtino T.Wolffas. – Su juo laimėjome aštuonis konstruktorių ir šešis vairuotojų čempionatus, ir šie santykiai išlieka. Būtų per daug lengva pamesti vairuotoją ir mesti baltą rankšluostį. Mes taip nesielgiame.“

„Priešingai, mums tiesiog reikia iš tiesų kastis giliai, giliau nei kada nors anksčiau ir suteikti abiem vairuotojams automobilį, su kuriuo jie galėtų kovoti. Jie daro viską, ką gali, su bolidu, bet jei šis tiesiog slysta posūkiuose ir jiems tenka viską taisyti, tiesiog belieka juos užjausti“, – pridūrė T.Wolfas.