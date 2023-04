Europos rankininkės išsidalijo kelialapius į pasaulio pirmenybes

Kelialapiai

Praėjusios savaitės pabaigoje ir šią savaitę vykusius Europos zonos atrankos antrojo atkrintamojo etapo mačus laimėjo Vokietijos, Slovėnijos, Kroatijos, Serbijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos, Ukrainos ir Čekijos rinktinės.

Dauguma favoričių pranašumą įrodė be didelio vargo. Lengviausiai atrankos kliūtį įveikė Vokietijos rankininkės, kurios sutriuškino graikes 39:13 ir 36:20.

Daug sunkiau buvo čekėms ir kroatėms. Jos pirmąsias rungtynes išvykose laimėjo nedideliu skirtumu, bet per atsakomąsias rungtynes namie užtikrintai viską sustatė į savo vietas. Čekės nugalėjo šveicares, kroatės – slovakes.

Atkakliausia kova užsimezgė Ispanijos ir Austrijos rinktinių mače. Pirmosios rungtynės Austrijoje baigėsi lygiosiomis 28:28. Šį trečiadienį per atsakomąsias rungtynes Ispanijos mieste Antekeroje šeimininkės tik paskutinėmis minutėmis palaužė atkaklių austrių pasipriešinimą ir nugalėjo 26:24.

Devynios iš dešimties komandų, šią savaitę laimėjusios atkrintamuosius mačus, dalyvavo ir praėjusiose pasaulio pirmenybėse, kurios vyko 2021 metais. Tik Ukrainos rinktinė grįš į pasaulio pirmenybes po ilgos pertraukos. Ukrainietės su stipriausiomis planetos komandomis praėjusį kartą kovojo 2009 metais.

Praėjusiose pasaulio pirmenybėse dalyvavo, bet šiai metais kelialapių neiškovojo Slovakijos, Austrijos ir iš oficialių varžybų pašalintos Rusijos rinktinės. Tiesa, austrės ir slovakės gali tikėtis vardinio kvietimo.

Turnyras

Pasaulio pirmenybės vyks 2023 metų lapkričio 29 – gruodžio 17 dienomis Danijoje, Švedijoje ir Norvegijoje.

Trys šeimininkų komandos teisę žaisti pasaulio pirmenybėse gavo be atrankos. Kitus kelialapius rankininkės išsidalijo praėjusių metų pabaigoje arba šių metų pradžioje vykusiose žemynų pirmenybėse. Per Europos pirmenybes kelialapius iškovojo Juodkalnija, Prancūzija ir Nyderlandai, per Afrikos – Angola, Kamerūnas, Kongas ir Senegalas, per Azijos – Korėja, Japonija, Kinija, Kazachstanas ir Iranas, per Pietų Amerikos – Brazilija ir Argentina, per Centrinės Amerikos – Čilė ir Paragvajus.

Nė viena iš šių komandų nėra pasaulio pirmenybių debiutantė.

Šiaurės Amerikos ir Karibų šalių komandos dėl vieno kelialapio kovos birželio 4–11 dienomis Grenlandijoje. Be to, Tarptautinė rankinio federacija (IHF) skirs du vardinius kvietimus.

Lietuvės

Lietuvos rankinio federacija šiame atrankos turnyre moterų rinktinės neregistravo.

Lietuvos moterų rinktinė XX amžiaus paskutiniame dešimtmetyje dalyvavo dviejuose didžiuosiuose turnyruose: 1993 metų pasaulio pirmenybėse ir 1996 metų Europos pirmenybėse.

Tačiau po to prasidėjo staigus nuosmukis. XX amžiaus pabaigoje lietuvės per tris atrankos turnyrus pralaimėjo visas 12 rungtynių, ir Lietuvos rankinio federacija neregistravo komandos 2001 metų pasaulio pirmenybių atrankos turnyre.

Praleidusios vieną atrankos ciklą, rankininkės grįžo į oficialias varžybas, tačiau mūsiškių rezultatai būdavo labai kuklūs. Nuo 2010 metų Europos pirmenybių atrankos turnyro pradžios Lietuvos moterų rankinio rinktinė žaidė 57 oficialias rungtynes, per kurias iškovojo 6 pergales, pasiekė 2 lygiąsias ir patyrė 49 pralaimėjimus.

Antrasis atkrintamasis etapas. Atsakomosios rungtynės

Ukraina – Šiaurės Makedonija 31:22 (14:12). Pirmosios rungtynės 24:22.

Čekija – Šveicarija 36:27 (17:10). Pirmosios rungtynės 32:31.

Graikija – Vokietija 20:36 (11:20). Pirmosios rungtynės 13:39.

Slovėnija – Italija 33:21 (18:13). Pirmosios rungtynės 31:25.

Kroatija – Slovakija 31:18 (17:10). Pirmosios rungtynės 25:23.

Serbija – Turkija 32:25 (16:15). Pirmosios rungtynės 33:24.

Vengrija – Islandija 34:28 (17:14). Pirmosios rungtynės 25:21.

Kosovas – Lenkija 20:32 (12:17). Pirmosios rungtynės 22:36.

Ispanija – Austrija 26:24 (11:12). Pirmosios rungtynės 28:28.

Portugalija – Rumunija 24:28 (8:13). Pirmosios rungtynės 20:35.